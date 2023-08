Half-Life 2 se vrátí na scénu s RTX verzí. Projekt tvůrců modifikací vzniká s oficiální podporou Valve a Nvidie

Už před několika lety se začaly objevovat informace ohledně toho, že by se druhý Half-Life měl dočkat remasterované verze. A už je to oficiální, i když remaster nepochází přímo z rukou Valve. Z prvních ukázek Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project oproti originálu neuvěřitelně prokoukl. V rámci veletrhu Gamescom, který dnes startuje v Německu, Nvidia oznámila, že na něm společně pracují čtyři nejlepší týmy tvůrců modifikací.

Projekt vzniká s oficiálním posvěcením Valve a Nvidie. Díky tomu mají komunitní tvůrci přístup k nejnovějším technologiím. Mezi ně spadá i RTX Remix, který zatím není dostupný pro veřejnost. Nvidia ho nazývá jako ultimátní platformu pro modifikace, která umožní snadnou tvorbu remasterů klasických her. V případě Half-Life 2 RTX nebude chybět plná podpora ray-tracingu, DLSS 3, Reflexu a RTX IO. Díky Hammer editoru studia Valve pak mohou přidávat dodatečné prvky geometrie.

RTX verze Half-Life 2 zatím nemá datum vydání a práce na ní ještě nějakou chvíli trvat. Nvidia uvádí, že komunita teprve s tvorbou pořádně začala. Zároveň s tím zvou další tvůrce a nadšence, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu, aby se obrátili na Orbifold Studios, pod jehož záštitou projekt vzniká. Z minulých případů třeba podobně vylepšený Portal ukázal, jak velký krok kupředu mohou takové projekty pro starší hry znamenat. S Half-Life 2 se tvůrci určitě zase pokusí posunout laťku o něco výš.