Half-Life Alyx: Levitation vypadá jako plnohodnotné DLC. Jde přitom o modifikaci od fanoušků

Na oznámení pokračování série Half-Life stále marně čekáme. V mezičase si pro nás ale něco pořádného připravil tým nadaných moderů.

Po představení před pár měsíci se ambiciózní modifikace Levitation pro Half-Life Alyx ukázala během letošní PC Gaming Show. I když se jedná o práci fanoušků, tak by ji Valve mohlo vydat jako oficiální přídavek. Zdarma si budeme moci projít kampaň trvající kolem 5 hodin. V čele týmu je Shawn Snelling, který je designérem několika map pro CS:GO a důležitou roli hraje také animátor Corey Laddo. Celkově na projektu ale pracuje mnohem víc lidí.

Příběh navazující na závěr Alyx nás zavede do bizarní vznášející se budovy v City 17. Prsty v tomhle tajném projektu má opět Combine a v traileru můžete vidět hned několik soubojů s jejich vojáky. To všechno bude pěkně zpovzdálí sledovat starý známý G-Man, který je stále opředen tajemstvími. Laddo už roky tvoří meme animace s touto postavou, ale řekl, že v Levitation hodlá pracovat s vážnou formou G-Mana, jak ho známe z lore této značky.

Tvorba modifikace je prý v tomhle případě velmi náročná. Není to jen kvůli tomu, že jde o hru pro virtuální realitu, ale Source 2 engine je stále vesměs novou technologií a na rozdíl od původního Source ohledně ní po internetu nekoluje tolik tipů a návodů. I přesto bychom se Levitation měli dočkat ještě do konce letošního roku. Valve by do té doby alespoň mohlo stihnout nastínit budoucnost série Half-Life, ale nedáváme moc velké naděje tomu, že se něco takového stane.

Zdroj: PC Gamer