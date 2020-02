Half-Life: Alyx má oficiální datum vydání, zahrajeme si na konci března

Když byl v listopadu minulého roku oznámen nový Half-Life, nedlouho poté také padlo, že by jsme se jeho vydání měli dočkat ještě do konce března 2020. Po odkladech několika velkých her bylo možné, že to ovlivní i Alyx, ale Valve jasně dalo najevo, že žádné odložení nehrozí. Skrz jejich Twitter oznámili, že Half-Life: Alyx vyjde 23. března.

Poté, co se ukázalo, že nový Half-Life bude čistě záležitost pro VR, z toho komunita nebyla zrovna nadšená. Samozřejmě bychom si také přáli regulérní pokračování, ale můžeme být rádi, že se Valve konečně k něčemu odhodlalo. Navíc se jim toto oznámení vyplatilo i ohledně prodejů headsetů pro virtuální realitu. Jejich Index se totiž nedlouho poté vyprodal.

Pokud jste nehráli předchozí díly, tak stále máte ještě dost času na to je všechny odehrát bez utracení jediné koruny. Až do vydání Alyx jsou totiž všechny hry ze série Half-Life na Steamu zdarma.