Half-Life je zdarma. Legenda od Valve k 25. výročí dostala nový update a hodinový dokument

Chcete si připadat staří? Tento víkend uplyne 25 let od vydání prvního dílu série Half-Life. Pokud jste tuhle legendu náhodou ještě nehráli, nyní máte možnost si ji aktivovat na Steamu zdarma. Ale neotálejte, akce platí do 19:00 20. listopadu. I přes svůj věk určitě stojí za to se k Half-Life vrátit a prožít si úvod příběhu Gordona Freemana.

Zároveň s tím vyšel i výroční update, který přidává řadu věcí včetně širších možností nastavení grafiky nebo podpory ovladačů a Steam Decku. Zároveň nyní v Half-Life najdete i minikampaň Uplink, která původně vyšla jako součást CD verze hry v magazínech. Valve ji vytvořilo těsně po tom, co dokončili původní hru, ale ve Steam verzi jste ji doposud nenašli.

Je tady ale i úplná novinka. Multiplayer se rozrostl o čtveřici nových map, které posouvají možnosti toho, co je možné provést v enginu Half-Life. Vytvořili je přímo designéři z Valve. V multiplayeru také můžete hrát za postavy Ivan The Space Biker a Proto-Barney, což jsou originální protagonisté z alfa verzí hry. Novinek je celá řada a všechny do detailu najdete vypsané na speciální výroční stránce.

Rozhodně byste neměli minout také nový hodinový dokument z vývoje hry, který vznikl ve spolupráci se Secret Tape. Dozvíte se třeba to, jak Half-Life vypadal v počátečních fázích a co vedlo k tomu, aby se nakonec dostal do takové podoby, jak ho známe dnes.

Pokud byste si chtěli doplnit knihovničku o celou sérii Half-Life, tak máte možnost si všechny další hry pořídit se slevou. Nejlepší v tomhle případě bude balík Half-Life Complete, který místo 57€ stojí 6,3€. V něm je dvojka se všemi epizodami a odbočkami společně s prvním Team Fortress. Zlevněný je i Half-Life Alyx z 59€ na 20€.