Halo Infinite dorazí koncem roku 2021 s vylepšenou grafikou, potvrzuje studio

Co si budeme povídat, vývoj Halo Infinite rozhodně nemá na růžích ustláno. Po menším zklamání při prvním odhalení hry následoval odklad na příští rok a doteď jsme neměli moc ponětí, co se mezi vývojáři vlastně děje. Studio 343 Industries slibovalo aktualizaci ohledně celé situace a my jsme se ji konečně dočkali.

Nejdůležitější informací je samozřejmě přesnější časové okno pro vydání. Halo Infinite se nyní chystá na trh koncem roku 2021, což je víceméně o rok později než se původně plánovalo. Na oplátku je nám přislíben velký grafický pokrok, který bude více odpovídat možnostem nové generace Xboxu.

Svět Halo Infinite není zcela otevřený, lokace ale budou rozlehlé

Minimálně z hlediska kampaně však můžeme být v klidu a vývojáři podle všeho využijí následující rok pro pilování všech detailů. Dlouhodobý veterán studia Joseph Staten měl již možnost odehrát kompletní příběhovou kampaň a podle jeho slov byl zcela ohromen. Že by se tak Halo konečně postavilo na nohy?