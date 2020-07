Halo Infinite konečně ukazuje záběry ze hry a akční přestřelky

Oznámení Halo Infinite od studia 343 Industries byl docela nářez. Tohle má být to staré dobré old-school Halo, které si fanoušci zamilovali. Halo je tradičně vlajkovou lodí Microsoftu a není divu, že svou dnešní konferenci zahájil Microsoft právě ním. První video je spíše na efekt, nicméně za zhlédnutí stojí.

Zajímavější je spíše pohled na gameplay. Hned na první pohled cítíte ten old-school. Žádný sprint a žádné trysky, Halo se vrací ke kořenům a přináší jen pár novinek, například nové zbraně, možnost házet barely s výbušninou nebo vystřelovací hák. Obavy máme spíš z toho, že grafika moc nepokročila - hra nevypadá špatně, ale nepůsobí next-gen dojmem. A open-world, kdy se Master Chief potuluje po prstenci Halo, se nám do hry moc nehodí.

No uvidíme. Bude to možná "to pravé" Halo. Ale bude to stačit? Halo Infinite vychází někdy na Vánoce tohoto roku na Xbox Series X, Xbox One a PC.