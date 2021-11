Halo Infinite si v multiplayeru můžete zahrát už dnes zdarma. Xbox s ním slaví 20. výročí

Na výroční oslavě Xboxu byla spousta vzpomínání, oznámení nového dokumentu a seriál Halo. Tím nejzajímavějším ale bylo určitě překvapení na závěr, kdy vývojáři z 343 Industries oznámili, že do hraní multiplayeru Halo Infinite se můžete pustit už dnes.

Jak už bylo dříve avizováno, do hraní se můžete pustit zdarma na PC, Xboxu One a Xboxu Series S|X. Není to žádná osekaná verze. 8. prosince k němu jen vyjde příběhová kampaň. Multiplayer tedy obsahuje všechny plánované módy i první sezónu battle passu. Na PC ho kromě Xbox aplikace najdete také na Steamu.

Nemusíte se bát, že byste po vydání kompletního Halo Infinite přišli o postup. Dnes je zkrátka ostrý start a už žádné resetování nebude. Postupně se pak i skrz multiplayer bude vyprávět část příběhu díky dalším sezónám, se kterými bude přicházet nový obsah.