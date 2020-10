Nebyl by to Microsoft, kdyby nemyslel na svou charakteristickou hru, která ho doprovází už od počátku věků. A to ani v případě šest let starého vydání The Master Chief Collection, která se při příchodu nové generace Xboxů dočká velké aktualizace.

Veškeré hry obsažené ve zmíněné kolekci nově pojedou na 120 snímcích za sekundu. A to jak na konzoli Xbox Series X, tak i na slabší Series S. Dále hry bude možné hrát i ve split-screenu na jedné obrazovce a k dispozici bude také 4K rozlišení.