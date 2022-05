Hangar 13 opět snižuje stavy. Autoři Mafie 3 se po zrušení nových značek vrací k zaběhlým sériím

Nedávno se na veřejnost dostaly první informace o přípravách pokračování Mafie. Ve studiu Hangar 13 ale momentálně není zrovna nejlepší situace.

Novinky ohledně nového dílu Mafia vzbudily mírné nadšení. Doprovází je ale řada nepříjemností týkajících se studia Hangar 13. Už v minulých zprávách jsme psali, že ho opustil Haden Blackman, který dlouhé roky stál v jeho čele. Podle zdrojů webu Kotaku to ale není ani zdaleka jediný člen týmu, který končí. To následně komentoval i mluvčí 2K, který informace o propouštění potvrdil.

Studio v posledních letech zkoušelo vytvořit několik vlastních značek, ale ani s jedním pokusem jim to nevyšlo. Kvůli tomu se vrací ke značkám jako je Mafia nebo Top Spin. Se snižováním stavů tým opouští zhruba dalších 50 členů týmu z pobočky v americkém Novatu. Poté by mělo zůstat něco přes 30 zaměstnanců. V dobách vývoje třetí Mafia toto číslo přitom přesahovalo stovku.

"Doufám, že co nejvíce z vás s námi zůstane a dá nám čas, abychom dali věci do pořádku. Ale chápu, že v poslední době to bylo těžké období, které vyvrcholilo včerejšími zprávami," sdělil na jednom z posledních meetingů studia Nick Baynes, který nahradil Blackmana na vedoucí pozici.

Rozhodně to nejsou dobré zprávy a z řad odcházejících vývojářů zní, že zejména poslední půlrok v Hangaru 13 nebyl žádnou procházkou růžovým sadem. Neradi bychom, aby se kvůli problémům ve studiu nakonec něco stalo i se samotnou Mafií. To ale ukáže až čas.

Zdroj: Kotaku