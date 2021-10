Hazard Zone z nového Battlefieldu odhalena. Jde o kombinaci Tarkova a Division

DICE včera oficiálně odhalilo jeden z dalších režimů, na které se můžete těšit v novém Battlefieldu. Jmenuje se Hazard Zone a nepůjde o klasický multiplayer, nýbrž jakousi kombinaci některých populárních online her, jako je Escape from Tarkov, Hunt či The Division. K mání je i první ukázka.

Battlefield Mobile odhaluje první detaily, vyzkoušíme jej koncem roku

Jednoduchý příběh se točí kolem obrovských EMP výbojů, které zredukují světové satelity o 70%. Odpovědí světových mocností je vyslat specifické nízkoorbitové satelity, které jsou pro změnu sestřelovány různými frakcemi na územích kontrolovaných USA a Ruskem. Hráč se tak vžije do role člena speciální jednotky, která je zasílána do těchto území, aby posbírala co nejvíce informací z padlých satelitů a stihla vyváznout se zdravou kůží.

Jde o týmově založený režim, který pojme 24 hráčů na PS4 a Xbox One, a 32 hráčů na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Čtyřčlenné týmy se budou vydávat do nebezpečných map a bojovat proti vojákům a speciálním jednotkám, ovládaným umělou inteligencí. Během shánění intelu se však můžete odhalit i dalším živým hráčům na mapě, takže se z režimu stává napínavý PvPvE režim, kde hraje prim taktika a týmový postup. Samozřejmostí bude plnění výzev a vydělávání herní měny, za kterou si můžete do dalších zápasů koupit nové zbraně, vylepšení a kosmetické doplňky.

Battlefield 2042 vychází 19. listopadu pro PC a obě generace konzolí.