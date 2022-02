HBO oznamuje, že se seriálového thrilleru The Last of Us letos nedočkáme

Pokud se těšíte, že už letos zavítáte do seriálového světa The Last of Us, musíme vás zklamat. HBO včera oficiálně potvrdilo, že se seriálu dočkáme nejspíše až v roce 2023, jelikož se stále natáčí v Kanadě a veškerá post-produkce se časově jednoduše nestihne.

"Viděl jsem některé počáteční epizody jsem nadšen," nechal se slyšet Casey Bloys od HBO Max pro Deadline. "Craig pro nás udělal Černobyl, je fantastický scénárista a režisér. Co jsem viděl vypadá skvěle, takže se těším, ale v roce 2022 to nebude."

Seriálová adaptace známé herní série se k nám chystá už nějakou dobu a za celé natáčení nabrala opravdu solidní hvězdnou sestavu v čele s herci Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nico Parker, Thandie Newton či Gabriel Luna.