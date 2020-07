Hearthstone představuje novou expanzi Scholomance Academy

Opět přišel čas na odhalení nového přírůstku do karetního Hearthstonu. Blizzard se i v případě nově představené expanze Scholomance Academy drží odlehčeného přístupu, který používali celý minulý rok. Pokud jste tedy tentokrát čekali něco vážnějšího, nejspíš to bude zklamání. Zrovna k této expanzi by se ale temnější přístup hodil vzhledem k tomu, jak vypadal stejnojmenný dungeon ve World of Warcraft. Tak jako tak vás ale čeká 135 nových karet a nové mechaniky.

Jako první větší novinku tady máme duální karty. Pokud jste někdy Hearthstone hráli, jistě jste si všimli, že každá třída má karty, které nemůže používat žádná jiná. Duální karty tedy fungují tak, že je mohou používat dvě třídy. Byly tak představeny například karty v kombinaci pro mága a rogue nebo huntera a druida. O něco zajímavější nám přijde nová mechanika - Spellburst. Tyto karty mají dodatečný efekt, který se spustí až poté, co z ruky zahrajete nějaké kouzlo.

Zatím byl představen jen zlomek karet. Zbytek se jako vždy bude postupně odhalovat až do vydání expanze, které by mělo přijít na začátku příštího měsíce. Kompletní seznam karet, které se ve Scholomance Academy objeví, najdete tady.