Pokud máte rádi Steam, nechcete si zbytečně zaplňovat počítač dalšími launchery a programy, a přesto si chcete užít příběhová dobrodružství her od Quantic Dream, máme pro vás dobrou zprávu. Všechny tři hity studia dorazí také na Steam, a to už 18. června letošního roku.

Mluvíme samozřejmě o temné detektivce Heavy Rain, duchařině Beyond Two Souls a nakonec sci-fi příběhu Detroit Become Human. Venku je i čerstvý oznamovací trailer.