Do světa Borderlands 3 se chystá nové příběhové DLC a Gearbox vypouští startovní trailer, aby na něj patřičně nalákal. Rozšíření nese lehce komplikovaný název Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot a jak již název napovídá, bude se točit kolem postavy Moxxi, se kterou podniknete vykrádačku luxusního kasína.

DLC je ke stažení právě teď na PC, PS4 a Xbox One. Později se dostane také na platformu Google Stadia.