Hell Is Us je nový akční horor o hrůzách lidské rasy. Dorazit by měl v roce 2023

O vývoj se stará art director kultovního sci-fi Deus Ex.

Jonathan Jacques-Belletete, jehož práci můžete z pozice art directora obdivovat např. ve hrách Deus Ex: Human Revolution či Deux Ex: Mankind Divided, vede vývoj zbrusu nového akčního hororu Hell Is Us. O projekt se stará studio Rogue Factor, tvůrci Mordheimu a Necromunda: Underhive Wars.

Hell Is Us má být nejambicióznější projekt týmu a soustředí se na temnou stránku lidstva. Hráč se postaví tajemné kalamitě, která zachvátila planetu a těšit se máme na polootevřený svět a hororovou adventuru z pohledu třetí osoby. Spojení občanské války a paranormálních zjevení má rozhodně posloužit dostatečně zajímavou příběhovou zápletkou.

Zajímavostí má být realistické pojetí hororového zážitku. Ve hře nebudeme mít mapu, kompas ani ukazatele úkolů. Cílem je navodit nervydrásající atmosféru a pocit úzkosti, kdy se hráč bude řídit spíše instinkty.

Hra se chystá v roce 2023 pro PC, PS5 a Xbox Series X/S.