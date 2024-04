Hellblade 2 má patřit mezi nejlépe vypadající hry současnosti. Xbox ho ale rozjede jen na 30 FPS

Pokračování příběhovky Hellblade studia Ninja Theory je jednou z nejočekávanějších novinek od Xboxu. Vydání je vcelku blízko, na PC a Xbox Series S|X dorazí Senua's Saga 21. května. Několik zahraničních redakcí se k ní dostalo s předstihem a přinášejí slušnou porci nových informací. Všichni se shodují hlavně na tom, že graficky jde o to nejlepší, co si v současnosti můžete zahrát.

Hellblade 2 pohání Unreal Engine 5. To samo o sobě nemusí znamenat kvalitní zpracování, jak jsme už mohli v některých případech vidět. Studio Ninja Theory ale opět posouvá hranice toho, jak dobře může hra vypadat. Pro tvorbu prostředí používají například kombinaci technik fotogrammetrie, záběrů z dronů a satelitních snímků. Jejich spojením pak vzniká velmi realistická podoba Islandu, kde se další kapitola Senuina příběhu odehrává.

Na Islandu budeme hledat severské otrokáře, kteří jsou zodpovědní za vyhlazení kmene hlavní hrdinky. Tentokrát bude příběh zasazený více do reálného světa díky tomu, že se Senua vyrovnala se svojí minulostí. V hlavě se jí ale pořád ozývají hlasy. Psychika stále bude hrát velmi důležitou roli napříč celou hrou, stejně jako práce s audiodesignem.

Vysoká kvalita grafiky se ale podepíše na výkonu u konzolových verzích. Hellblade 2 nenabídne žádné možnosti nastavení, které jsou dnes k dispozici u skoro každé novinky na konzolích. Xbox Series S i X ho rozběhnou na 30 FPS, což se podobně jako u Starfieldu setkává s velmi negativními reakcemi. Tady by to ale tolik vadit nemuselo vzhledem k tomu, že jde spíš o několikahodinový zážitek než o obrovské dobrodružství na stovku hodin. Na PC každopádně budete moci počet snímků vytáhnout výš, pokud na to váš stroj stačí.

Preview Polygonu pak mluví také o soubojích. Pohyby postav během nich nebyly běžně naanimované. Místo toho vše zachycuje motion capture. Skrz celou hru tak budeme sledovat pohyby reálných herců. Potyčky budou vždy probíhat jeden na jednoho. Autoři tím prý chtějí ukázat, že je Senua opravdu zranitelná a může jí dělat problém i jediný nepřítel.

Za měsíc a půl už si budeme moci tento grafický skvost osahat na vlastní kůži. Stále platí, že Hellblade 2 vyjde pouze v digitální podobě a stejně jako všechny ostatní hry od Xbox Game Studios bude už v den vydání součástí nabídky Game Passu.

Zdroj: Polygon, Eurogamer.net, GameSpot