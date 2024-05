Helldivers 2 nakonec propojení účtů vyžadovat nebude. PlayStation zařadil zpátečku

Oživeno: Hned po víkendu je krize ve studiu Arrowhead u konce. PlayStation dal hráčům vědět, že podmínky, podle kterých mělo být propojení účtů na Steamu a PSN povinné, nevejdou v platnost, takže v podstatě zůstává vše při starém. Helldivers 2 by se postupně snad měli vrátit na trhy, kde kvůli těmto změnám zmizeli z nabídky Steamu.

PlayStation ve svém postu píše, že je pro ně PC relativně novým trhem a stále se učí, jak na něm správně fungovat. Zpětná vazba od hráčů tedy tentokrát zafungovala.

Původní článek: Máme tady názorný příklad toho, jak může být reputace, budovaná několik měsíců, hozena do koše během jediného dne. Helldivers 2 jsou jednou z největších pecek letošního roku a studio Arrowhead bylo populární také díky parádní práci s komunitou. Karta se ale obrátila poté, co PC verze začala povinně vyžadovat propojení s účtem PlayStation Network. Jeden by si myslel, že je to přeci jen drobnost na pár minut, o kterou se následně dál hráč nemusí starat. Problémů je s tímto rozhodnutím ale víc. Důkazem toho je, že během pár dní nasbírala hra na Steamu přes 200 000 negativních hodnocení.

Účet z PSN a Steamu jsme si mohli propojit už od vydání, ovšem dříve tento krok mohli hráči přeskočit. Kritika je tedy pochopitelná už kvůli tomu, že najednou se podmínky změnily. Tím nejdůležitějším je ale fakt, že účet na PSN nejde založit ve všech státech. Důsledkem toho byli Helldivers 2 staženi ze Steamu ve více než 170 zemích. Hráči nejen z postižených zemí mohou zažádat o vrácení peněz, u kterého v tomto případě neplatí hranice maximálně 2 nahraných hodin.

Házet špínu na hlavu studia Arrowhead v tomto případě ale není na místě, i když by to tak mohlo vypadat. Za tímto nesmyslem stojí přímo PlayStation, který je vydavatelem hry. Sami komunitní manažeři vývojářského týmu nabádají hráče, aby sdíleli své názory ohledně změn a sami si neví rady se situací v zemích, kde Helldivers 2 nyní nelze vůbec hrát. Momentálně tým jedná s PlayStationem ohledně toho, aby se situace nějakým způsobem vyřešila. Závěr je ale zatím nejasný.

V návaznosti na tuto kauzu se ozvalo studio Sucker Punch, které se chystá na brzké vydání PC verze hry Ghost of Tsushima. Hráči na hraní singleplayeru PSN účet potřebovat nebudou, ovšem pokud chtějí hrát kooperativní režim Legends, už se bez něj neobejdou.

U takových situací opravdu nezbývá nic jiného, než si zaklepat na hlavu a divit se, jestli v PlayStationu opravdu někoho nenapadlo, jaký jejich plány mohou mít dopad. To, že se jim po několika zrušených projektech konečně podařilo zabodovat s live-service hrou, asi bylo málo.