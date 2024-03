Helldivers 2 lákají na nové zbraně a zbroje. Galaktickou demokracii budeme bránit i v mechanických obrech

Kooperační sci-fi akce Helldivers 2 se stále umísťuje mezi nejprodávanějšími hrami na Steamu i na PlayStationu. Vzhledem k tomu, že jde od live-service hru, tak s ní vývojáři z Arrowhead mají do budoucna další plány. První novinky přibydou už 14. března, kdy do hry dorazí nový Warbond, což je zdejší verze battle passu, s názvem Cutting Edge. Kromě futuristických zbrojí a nových emotů v něm najdete také zbraně využívající element blesku. Což se určitě bude hodit proti robotickým nepřátelům.

Drobností bude vícero. I tentokrát platí, že pro získání všeho je nejrychlejší cestou vytáhnout peněženku. Prostým hraním si ale také můžete vydělat i prémiovou měnu. Vývojáři si vysloužili od hráčů chválu díky svému přístupu k tomuto stylu monetizace a určitě by si to po prvotním úspěchu nechtěli rozházet, takže v tomto ohledu by se nemělo nic měnit.

Už několik dní se také jen tak mimochodem zmiňují mechaničtí obři, které budou moci využít hráči přímo na bojišti. Na sociálních sítích jsme se po spekulacích konečně dočkali potvrzení přímo od vývojářů, že EXO-45 Patriot Exosuit bude v Helldivers 2 brzy dostupný. K němu by se v budoucnu měla přidat i další vozidla. Zatím ale neznáme přesný termín, kdy tyto možnosti do hry přibydou.

Zdroj: PS.Blog