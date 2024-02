Helldivers 2 mají na kontě přes milion prodaných kopií. Nové patche řeší problémový matchmaking

Vesmírná akční novinka od studia Arrowhead vyšla minulý týden. Je to první hra od týmu spadajícího pod PlayStation Studios, která vedle PS5 vychází ve stejný den také na PC. I když se ve srovnání s velkými exkluzivitami nejedná o velkou pecku, tak Helldivers 2 sklízí slušný úspěch. Kreativní ředitel hry zmínil, že prodeje přesáhly hranici milionu kopií, což je prý více, než předpovídaly odhady. Na PC si pak připsali nejúspěšnější start hry od studií PlayStationu poté, co překonali God of War.

Naše recenze Helldivers 2 je momentálně v přípravě. Nicméně není žádným tajemstvím, že s vydáním hra trpěla problémy s matchmakingem. Zkrátka jste se jen horko těžko připojili k ostatním hráčům. Fungování tohoto systému by ale mělo být v tuto chvíli o poznání lepší díky posledním patchům, které dorazily na obě platformy. Další jejich zásadní součástí bylo vyřešení občasného padání hry. Další opravy budou následovat v budoucích dnech a týdnech.

Od fanoušků si autoři vysloužili pochvalu díky mírnější monetizaci, než u dnešních live service her bývá zvykem. To CEO Johan Pilestedt komentoval tak, že si tvůrci mají zasloužit to, aby svoji hru mohli více monetizovat. „Tomu opravdu věřím. Pokud lidé chtějí tento titul podporovat, mají možnost, ale nikdy nikoho nenutíme, aby tak činil.“

I když Helldivers 2 neboří žebříčky, tak se i několik dní po vydání drží mezi nejprodávanějšími novinkami na Steamu a zdá se, že se zalíbili i divákům na Twitchi. Tam se momentálně drží mezi desítkou nejsledovanějších her. Pokud se o ně budou autoři náležitě starat, mohla by se tady po dlouhé době rodit větší live service hra, která to nebude mít spočítané do pár měsíců.