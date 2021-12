Henry Cavill rozhodně není proti roli v seriálovém Mass Effectu. Musí ale být kvalitní

Herec Henry Cavill nedávno spojil své jméno s nadcházejícím televizním seriálem Mass Effect. Pro GamesRadar uvedl, že o roli v něm má vážný zájem.

„Všechno závisí na tom, jak projekt pojmou,“ řekl Cavill v nedávném rozhovoru. „Osobně mám titul rád, a proto bych si přál, aby adaptace nebyla příliš pozměněna daleko od originálu. Takže všechno záleží na tom.“

Amazon možná skočí po seriálovém Mass Effectu. Smlouva je na spadnutí

Seriálový Geralt také přiznal, že je fanouškem původní trilogie Mass Effectu. „Nehrál jsem Andromedu. Chtěl jsem, ale nakonec jsem měl moc práce a už jsem se k ní nedostal. Ale originální trilogie? Jo, tu miluji. Skvělé hry. Mohly by se stát inspirací pro dechberoucí filmy nebo seriály.“

Tak co říkáte. Potřebujeme tu kvalitní filmový Mass Effect, nebo by měla značka raději zůstat u her?