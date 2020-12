Henry Cavill se zranil při natáčení druhé série Zaklínače

Britský bulvární deník The Sun přinesl informaci, že Henry Cavill při natáčení druhé série Zaklínače od Netflixu utrpěl zranění nohy. Není jasné, co přesně se Cavillovi stalo, ale podle dosavadních informací šlo o zranění na noze. Herec prý nepotřeboval pomoc sanitky, ale má po zranění potíže s chůzí. V natáčení seriálu tak nejspíše určitou dobu nebude moci pokračovat. Podle nejmenovaného zdroje deníku The Sun tato událost zasáhla natáčecí plán.

Natáčení druhé řady Zaklínače původně začalo už v únoru letošního roku, ale muselo dojít k zastavení práce v důsledku pandemie koronaviru. Díky tomu, že se první série dočkala na Netflixu masivního úspěchu se již také hovořilo o tom, že by měla být schválena i třetí řada. Od druhé série se očekává především lineárnější vyprávění příběhu, hlubší pohled do příběhů Fringilly a Cashira a také vylepšený rozpočet, který umožní Zaklínači vypadat ještě lépe.

