Herec záporáka Vaase z akce Far Cry 3 se možná opět vrátí k postavě

Vaas Montenegro ze střílečky Far Cry 3 patří doteď mezi nejpopulárnější a nejšílenější záporáky, se kterými jsme se mohli ve hrách setkat. Postaral se o to herec Michael Mando a podle nejnovějšího AMA rozhovoru na Redditu to vypadá, že by se mohl Vaas opět vrátit.

"Vaas je mé duchovní zvíře. Možnost tu postavu vytvořit a přivést k životu pro mě vždy bude nesmírně cenná," řekl Mando na Redditu. "Stále mě poznávají jako Vaase a láska pro tu postavu mě hřeje. Kdo ví? Třeba se tu roli brzy střihnu znovu?"

Samozřejmě to nemusí znamenat naprosto nic, ale také může jít o menší náznak. Ubisoft rozhodně bude vyvíjet další díl populární série Far Cry, ale je otázkou, zda se do ní opět vrátí Vaas, nebo mluvil Mando spíše o fanouškovském projektu, nebo něčem zcela jiném. Uvidíme brzy.