Herecké hvězdy v počítačových hrách: kdo si střihl roli v herním hitu?

Beyond: Two Souls Beyond: Two Souls se stalo třetím velkým příběhovým titulem vývojářů z Quantic Dream a přineslo jeden z velkých bodů v historii studia. Poprvé totiž angažovalo do svého příběhu opravdové filmové hvězdy první kategorie. Jimi se stali Willem Dafoe a Ellen Page, kteří ztvárnili role vědce Nathana Dawkinse a dívky s nadpřirozenými dovednostmi Jodie Holmesové.

Ellen Page a Willem Dafoe při natáčení scén do hry Willema Dafoe si můžete vybavit například z jeho role ve filmovém zpracování Spider-mana, kde si zahrál hlavního záporáka Green Goblina. Zahrál si také Vincenta van Gogha v životopisném dramatu U brány věčnosti či seržanta Eliase ve válečném snímku Četa. Ellen Page se proslavila především filmy z univerza X-Men či svojí rolí studentky Ariadne po boku Leonarda DiCapria ve filmu Počátek. Zvětšit video Spolupráce těchto hereckých hvězd ve hře zafungovala dobře a i přesto, že hra nesklidila takový úspěch jako Heavy Rain, který Quantic Dream vydali dříve, byla velmi solidním příběhovým zážitkem a své fanoušky si získala. Původně šlo o exkluzivní titul pro konzole Playstation, ale v současné době je již k dostání i na PC skrze Epic Games Store.

Willem Defoe Ellen Page

Série God of War God of War se opravdovým mainstreamem a hvězdou herního světa stalo až se severským dílem z roku 2018. Neberte to tak, že bych tvrdil, že dříve nešlo o mainstreamovou hru, kterou by nehrálo hodně lidí, ale byla specifická pro hráče, kteří chtěli nepřetržitou akci v totální řezničině, což není pro každého. Nějaká výraznější hloubka i přes poutavý příběh chyběla. Naproti tomu nové God of War přineslo větší důraz na vývoj postav a obecně na příběhovou složku. Hra v podstatě tak nějak dospěla. Nejen poslední díl však přilákal do hereckých rolí opravdové hvězdy. Zvětšit video Už od prvního God of War z roku 2005 nás hrou jako vypravěčka a později také v roli titána Gaii provázela herečka Linda Hunt, kterou si budou jako malou velkou šéfku Hetty jistě pamatovat především fanoušci seriálu Námořní vyšetřovací služba L.A. Svůj hlas propůjčila také Lady Proxima v Solo: A Star Wars Story. Do druhého dílu God of War už se zapojila asi největší hvězda této série vůbec. Michael Clarke Duncan si zde zahrál menší roli Atlase. Tohoto obra si pravděpodobně vybavíte z jeho role Johna Coffey ve filmu Zelená míle. Z dalších jeho filmů můžeme zmínit Armageddon, Sin City - město hříchu nebo Můj soused zabiják. Oba herce můžete vidět ve videu výše a jako bonus také výrazně mladšího vedoucího vývoje God of War 2 a také God of War (2018) Coryho Barloga. Zvětšit video Třetí hvězdou v sérii je Kevin Sorbo, který se proslavil hlavně televizními rolemi a hlavně děti devadesátých let si ho nejspíše pamatují jako Herkula. A v God of War 3 si zahrál... no také Herkula. V zatím posledním pokračování God of War, které hru zavedlo do severského prostředí se potom role Krata ujal nový herec. T.C.Carsona nahradil Christopher Judge, jehož nejikoničtější ztvárněnou postavou je Teal'c z Hvězdné brány.

Linda Hunt Michael Clarke Duncan Kevin Sorbo

Batman: Arkham Knight Arkhamská série se stala jedním z největších komiksových hitů historie počítačových her. Do role Jokera jako odvěké nemesis boháče Bruce Waynea se ve třech dílech série vložil Mark Hamill, jehož můžete znát z role Luka Skywalkera v původní trilogii Star Wars i v navazující zatím poslední trilogii. Maniakálního zločince zvládl Hamill skutečně bravurně. Není se ostatně co divit. Měl s ní už z dřívějška zkušenosti, když si Jokera zahrál v animovaném seriálu. Zvětšit video Dalším známým jménem na soupisce herců pro Batmana byl Jonathan Banks, který si v dílu Arkham Knight zahrál komisaře Gordona. Bankse si nejspíše vybavíte jako Mikea Ehrmantrauta z Perníkového táty a Volejte Saulovi. Pokud tyto seriály nesledujete, vzpomenete si na něj spíše jako na toho chlápka, co má trošku zvláštní obličej a znáte ho, jen si možná nemůžete vzpomenout odkud. Zvětšit video I díky hereckým výkonům si arkhamská série odnášela v kritikách vynikající hodnocení a nadchla nejen fanoušky Batmana. Starší díly série se později dočkaly také přepracování, které umožnilo je spustit na nové generaci konzolí i s grafickým vylepšením a v současné době si tak všechny batmanovské tituly arkhamské série můžete vychutnat i na svém PS4 či Xboxu One.

Jonathan Banks Mark Hamill

Death Stranding Death Stranding je hrou, která má zatím velkými jmény asi nejnapěchovanější seznam herců na poli počítačových her. Hideo Kodžima ke svému projektu zlákal hned několik opravdových hereckých es a dal tak jasně najevo, že počítačové hry jsou připravené se stát plnohodnotnou kulturní záležitostí splňující nároky těch největších jmen světové kinematografie. Zaměření na širokou základnu fanoušků, kterou se snažil Kodžima zasáhnout dokazuje i fakt, že ve hře je extra lehká obtížnost určená pro filmové fanoušky. Zvětšit video Těmi největšími jmény na seznamu herců Kodžimova hitu z loňského podzimu jsou bezesporu Norman Reedus a Mads Mikkelsen, kteří po zásluze také dostali ve hře hlavní role Sama Bridgese a Cliffa Ungera. Reedus je známý především ze svojí role Daryla Dixona v seriálu Živí mrtví. Dříve si také zahrál Scuda ve druhém dílu upírského akčňáku Blade. Dánský herec Mads Mikkelsen se kromě hlavní role v seriálu Hannibal proslavil v dramatu Hon. Dost možná nejslavnější rolí je ale záporák Le Chiffre v bondovce Casino Royale. Později si zahrál také v Doctor Strange a Rogue One: Star Wars Story. Jde ale jenom o zlomek vynikajících rolí, které má Mikkelsen na kontě. Zvětšit video Death Stranding ovšem nenabídlo pouze herecká esa. Svoji roli ve hře dostal také oskarový režisér a scénárista Guillermo del Toro. Ten uspěl s fantasy dramatem Faunův Labyrint a později na Oskarech zabodoval s filmem Tvář vody. Na svědomí má také scénáře k filmové trilogii Hobita. Za zmínku stojí i Troy Baker, který není hereckou hvězdou mezi filmaři, ale právě v počítačových hrách. Má za sebou roli Joela v The Last of Us. Dále si pak zahrál třeba v Batmanovi, Uncharted a mnoha dalších titulech. Kratičké cameo si ve hře střihl také Conan O’Brien.

Reedus a del Toro ve hře Death Stranding Death Stranding se při vydání na PS4 dočkalo mezi hráči rozporuplných hodnocení. Mnozí ho považovali za mistrovské dílo, jiní zase tvrdili, že jde o nudný simulátor pošťáka. Celosvětově i v kritikách si však hra vedla velmi slušně a v létě se dočká i vydání na PC.

Troy Baker Guillermo Del Toro





Norman Reedus Mads Mikkelsen

Call of Duty Střílečky z pohledu první osoby rozhodně nejsou tituly, ve kterých by širší publikum mimo svět počítačových her čekalo nějaký silnější příběh. Mnohdy v nich ani opravdu není, ale některé hry tohoto žánru na něm naopak stavějí svůj úspěch a především v dřívějších letech se jim to skutečně dařilo. I proto slavná série Call of Duty přilákala několik herců, za jejichž angažování by byl šťastný téměř kterýkoliv filmový režisér.

Kevin Spacey ve hře Call of Duty: Advanced Warfare Jako jedna z nejúspěšnějších videoherních sérií vůbec si hra může finančně dovolit angažovat v podstatě kohokoliv a v průběhu let se to několikrát potvrdilo. Už v začátcích série se na ní podílel slavný akční herec Jason Statham. Znát ho můžete z filmů Sbal prachy a vypadni, Podfu(c)k, Loupež po italsku nebo třeba ze série Kurýr. V posledních letech si také zahrál v Rychle a zběsile. Hlas v prvním Call of Duty propůjčil seržantu Watersovi. Skok o sedm let dopředu k prvnímu Call of Duty: Black Ops potom přišel s hvězdou trochu jiného typu. Ačkoliv filmovou kariéru už má také slušnou, znáte ho především díky hudební tvorbě se skupinou N.W.A. i sólově. Ice Cube si zahrál roli Josepha Bowmana, jehož konec můžete vidět na videu níže. Zvětšit video Call of Duty: Advanced Warfare potom přišlo s úplnou bombou. Přineslo do série zatím nejznámějšího herce vůbec. Majitel dvou Oscarů (Americká krása, Obvyklí podezřelí) a hvězda seriálu Dům z karet Kevin Spacey si zde zahrál Jonathana Ironse. Muže, kterému příliš nevoněla demokracie a chtěl ji zničit se svojí korporací Atlas. O dva roky později si záporáka v Infinite Warfare zahrál také Kit Harington, jehož si nejspíše vybavíte jako Jona Snow ze seriálu Hra o Trůny. Právě Infinite Warfare se však zařadil k nejhůře hodnoceným dílům série a ani Haringtonova přítomnost tak nemohla zachránit netrefení se do vkusu fanoušků Call of Duty.

Kit Harington Kevin Spacey

Ice Cube Jason Statham

Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 je na našem seznamu trošku zvláštní položkou. Hra totiž ještě ani nevyšla a je dost možné, že všechny známé herce podílející se na ní jsme neviděli. Vlastně jsme viděli pouze jednu, ale to úplně stačí. Keanu Reeves totiž vzbudil ve světě počítačových her svojí účastí ve hře a na E3 jednu z největších reakcí v historii herního průmyslu. Žádný herec pro hru nepřipoutal tolik pozornosti jako Reeves. Jeho představení na E3 se stalo nejen skvělým marketingovým tahem už tak očekávané pecky, ale také zdrojem nepřeberného množství memů, které zaplavily internet. Zvětšit video Keanu Reevese není asi příliš nutné představovat. Především jeho role Nea v Matrixu a později také ztvárnění Johna Wicka jsou totiž notoricky známé v široké veřejnosti. Reeves je oblíbencem fanoušků také díky svojí dobrosrdečné a skromné povaze, kterou už několikrát prokázal drobnými gesty vůči obyčejným lidem. Zvětšit video V Cyberpunku 2077 si zahraje jednu z klíčových rolí - Johnyho Silverhanda. Sám Reeves byl z role nadšený a dokonce si nechal svoje působení ve hře zdvojnásobit. Z hlediska kvantity textu se s ním nemůže rovnat žádná další počítačem ovládaná postava ve hře. Cyberpunk 2077 měl původně vyjít už v dubnu, ale hra ještě nebyla v optimálním stavu a vývojáři z CD Projekt Red si tak k jejímu dopilování přidali necelý půlrok. V současné době je naplánované vydání na 17. září 2020 pro PC, Xbox One a PS4. Později hra dorazí také na konzole nové generace.

Keanu Reeves