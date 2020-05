Herní adaptace Rychle a zběsile předvádí herní záběry, vyjde v srpnu

Herní adaptace filmové série Rychle a zběsile se v příliš dobrém světle nepředstavila. První trailer vzbudil mezi hráči spíše zděšení a otázky, zda jde o vtip nebo titul, který měl vyjít o dvě generace konzolí dříve. Tahákem měl být především Vin Diesel a právě značka Rychle a zběsile. Zatím to ale vypadá, že to nebude stačit a potvrzuje to i nový trailer s herními záběry.

Čeká vás příběhový zážitek v závodním světě, kde budete kromě snahy dojet do cíle na prvním místě muset předvádět nevídané silniční kousky a prohánět se divokými tratěmi se spoustou nástrah. Honičky, střílení a nebezpečné manévry budou na denním pořádku. Hra vyjde 7. srpna na PC, Xbox One a PS4.