Herní adaptace sportovní události Olympic Games Tokyo 2020 je v prodeji

Společnost SEGA a olympijská komise (IOC) včera oznámili vydání hry Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game. K mání již tradičně bude až 18 arkádových olympijských disciplín, online hraní až pro 8 hráčů, široký výběr v tvorbě avatarů a bohaté přizpůsobení včetně 50 kostýmů. Hra je u vybraných prodejců k dispozici pro Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC je pouze digitálně.

Olympic Games Tokyo 2020 hráčům nabízí možnost vyzkoušet si až 18 olympijských disciplín včetně skoku do dálky, běhu na 100 metrů, basketballu, BMX, Rugby, sportovního lezení, tenisu a mnoho dalšího. TO vše s přáteli v kooperaci, sólo anebo online.

Kromě disciplín hra zahrnuje i komplexního tvůrce avatarů, který hráčům umožňuje vytvářet a upravovat si svého vysněného sportovce. Chcete skákat do dálky jako pirát nebo se stát prvním šampionem v judu astronautů? To vám nabídne až 50 barevných kostýmů včetně Miraitowa (který je oficiální olympijský maskot). Hráči mohou také sdílet svůj kód avatara s přáteli a sestavit tak tým snů.