Herní agenda: co budeme hrát na začátku léta?

The Wonderful 101 Remastered Datum vydání: 19. května Platformy: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch S tvorbou tohoto remasteru to bylo docela neobvyklé. I když byl v zásadě už skoro hotový, tak k němu studio PlatinumGames uspořádalo kampaň na Kickstarteru. Prý to udělali proto, aby zjistili, jestli je o tuto hru, která vyšla původně jen na WiiU, opravdu zájem. Fanoušci jasně dali najevo, že ji chtějí, když během pár hodin dosáhli cíle. Wonderful 101 spadá do žánru hack‘n‘slash akcí, se kterými PlatinumGames slavilo jeden úspěch za druhým. Z posledních let je to například Bayonetta nebo Nier: Automata. Wonderful 101 se už od pohledu liší komiksovější stylizací a také hratelnost je značně odlišná. Zvětšit video Na akci se většinou koukáte z izometrického pohledu a ovládáte ne jednoho, ale celou bandu čítající desítky hrdinů. Postupně se její řady ještě rozrůstají. Hrdinové pak „morfují“ do nejrůznějších forem zbraní a čím víc jich máte k dispozici, tím silnější a účinnější budou vaše útoky. Původně bylo v plánu vydání jen na Nintendo Switch, ale vybral se dostatek peněz na to, aby vznikla i verze pro PlayStation 4 a PC. Hráči na Xboxu si bohužel pro tentokrát budou muset nechat zajít chuť.

Minecraft Dungeons Datum vydání: 26. května Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Kromě původní hry od Mojangu jsme tady už měli Minecraft třeba ve formě příběhovky od Telltale Games. Nyní se toto univerzum vydává do dalšího žánru, který mu doposud zůstával neprozkoumaný. Dungeons jsou akční RPG, ve kterém se do podzemí vydáte bojovat s monstry v kooperaci. Můžete si upravovat a vylepšovat svoji postavu, sbírat všelijaké předměty a vybavení. Zkrátka jak to má ve správném ARPG být. Z doposud zveřejněných záběrů to vypadá spíše jako relax než výzva, kterou byste očekávali od ostatních her z žánru jako je Diablo nebo Path of Exile. Zvětšit video Microsoft u Minecraft Dungeons protlačuje kooperaci na každém kroku. Budete moci hrát až ve čtyřech lidech. Platí to jak pro hraní po síti, tak pro gaučovou kooperaci. S vydáním hry ale zatím nebude možná kooperace mezi platformami. Vývojáři ale nevylučují, že ji přidají dodatečně. Jelikož se jedná o hru vydávanou Microsoftem, tak Minecraft Dungeons budou od prvního dne součástí předplatného Xbox Game Pass.

2K kolekce na Nintendo Switch Datum vydání: 29. května Platformy: Nintendo Switch Jsou desítky starších her, které bychom si dokázali představit jako kandidáty pro port na konzoli Nintendo Switch. Na konci května se tento počet o něco sníží, protože 2K přichází s několika balíčky svých úspěšných sérií. Bioshock je velmi dobrá příběhová série FPS stříleček. V této kolekci najdete všechny tři díly včetně dodatku Burial at Sea. Můžete si tak pěkně od začátku zopakovat příběh skrz dobrodružství v podvodním městě Rapture a následně se vydat do nebes. Zvětšit video Borderlands kolekce také obsahuje trojici her. První díl tady najdete v GOTY edici, takže dostanete i všechna DLC. K tomu se přidává i druhý díl a Pre-Sequel. K těm ale podle všeho obsah z DLC v balíčku nedostanete. 2K svoji várku uzavírá balíkem X-Comu 2. Kromě základní hry obsahuje datadisk War of the Chosen a další menší DLC. Velmi rádi vidíme, že se i 2K vydává do vod Switche, ale přáli bychom si na něj i další jejich slavné série. Co takhle starší díly GTA? A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Mafii.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition Datum vydání: 29. května Platformy: Nintendo Switch Se sérií Xenoblade hráči na Switchi už přišli do styku s vydáním druhého dílu. Ten se výrazně liší od svých předchůdců. Xenoblade Chronicles X sice stále zůstávají exkluzivní pro WiiU, ale první díl, který původně vyšel na Wii, si budeme moci užít ve výrazně vylepšené edici. Zlepšení je vidět po prvním pohledu na srovnání obou verzí. Wii přece jen nemělo hardware na to, aby na něm hry vypadaly tak, jak bychom si přáli. I když Switch v současné generaci také není nejvýkonnější, tak s ním tvůrci pracují výrazně lépe. Zvětšit video V případě Xenoblade Chronicles to není jen o vylepšení grafiky. Byl například znovu nahrán i hudební doprovod. Nesmíme zapomínat ani na obsah. Samozřejmě si budeme moci projít kompletní příběh původní hry. Navíc ale vývojáři připravili ještě jednu příběhovou kapitolu, která rozšiřuje dějovou linku a přináší nové vybavení i lokace.

The Last of Us: Part II Datum vydání: 19. června Platformy: PlayStation 4 Na novinku od Naughty Dog už čekáme pěknou řádku let. Po prvním Last of Us se jejich pozornost vrátila k sérii Uncharted, ale teď konečně nadešel čas na pokračování tohoto post-apokalyptického příběhu. Sice jsme podle původních plánů už měli mít pár měsíců odehráno, ale aktuální situace některé části herního trhu ovlivnila negativně. Nyní už ale mají vývojáři hotovo. Tentokrát nebudeme hrát za Joela, jako tomu bylo v téměř celém prvním dílu. V hlavní roli ho vystřídá Ellie, dívka, která mu byla celou hru po boku a pomáhala mu v boji jak proti nakaženým, tak proti ostatním přeživším. Zvětšit video Naughty Dog slibuje důstojné pokračování, které bude ve všech ohledech lepší než jeho předchůdce. Od first-party hry Sony se samozřejmě očekává, že hlavně grafické zpracování bude na té nejvyšší možné úrovni. Toto studio nejednou dokázalo překvapit s tím, co všechno PlayStation zvládne. Ještě máme před sebou nějaký ten pátek, než hra vyjde. Dávejte si tedy pozor na příběhové spoilery, které se v minulých týdnech rozšířily po celém internetu. Byla by škoda, kdybyste si po tak dlouhém čekání zkazili zážitek.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise Datum vydání: 10. července Platformy: Nintendo Switch První díl tohoto survival hororu jsme si mohli zahrát v roce 2010, kdy vyšel na PC, Xbox 360 a PlayStation 3. Později se s podtitulem Origins dostal i na Nintendo Switch. Nyní jsme se konečně dočkali nového příběhu. Ve druhém díle se vydáme v současnosti do Bostonu, ale skrz hru se proplétají další příběhové linky. Vrátíme se i do Le Carré, což je zdánlivě klidně vypadající město. Ve skutečnosti ale skrývá spoustu tajemství. Zahrajete si za několik agentů FBI, kteří se snaží vyřešit staré případy sériových vražd. Zvětšit video Doufáme, že ohledně dějové linky nebudou panovat moc velké zmatky. Deadly Premonition 2 má totiž sloužit jako prequel i sequel pro první díl zároveň. Vývojáři zatím moc neupřesnili, jak přesně je příběh zpracovaný. Spíše přišla řeč na otevřené město, které si budete moci prozkoumávat dle libosti a kromě hlavní příběhové linky v něm najdete i spoustu vedlejších aktivit.

Ghost of Tsushima Datum vydání: 17. července Platformy: PlayStation 4 Ghost of Tsushima je další velmi vyhlíženou exkluzivitou pro PlayStation 4. Pracuje na ní studio Sucker Punch, které má na svědomí například sérii Infamous. V jejich novince se podíváme na to, jak vypadala první mongolská invaze do Japonska. I když je příběh postavený na historických základech, tak od hry neočekávejte, že bude naprosto věrná realitě. Vývojáři se už od oznámení nijak netajili tím, že si hodně prvků budou upravovat podle svého. Zvětšit video Zahrajeme si za samuraje Jina, který měl za úkol chránit ostrov Cušima. Tlak Mongolů ani s pomocí dalších desítek bojovníků neudržel, ale podařilo se mu přežít. Nyní se vzdal svých samurajských ctností a stal se z něj duch. Jeho úkol je jasný. Zabránit nepřátelům v postupu a osvobodit území, které se jim podařilo zabrat. Tento titul se dost možná zařadí mezi TOP hry na konzoli PlayStation 4. Stejně jako ostatní first-party tituly, vypadá opravdu dobře a doufáme, že se i stejně dobře bude hrát. Se závěrečným hodnocením si ale samozřejmě počkáme na recenzi.