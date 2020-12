Herní agenda: Cyberpunk už klepe na dveře a poslední velké hry roku 2020

Moc dobře víme, že mafie je velmi atraktivním tématem, které se stále naplno v herním průmyslu nevyužilo. Před pár lety tady byla podobná strategie jménem Omerta: City of Gangster, ale bohužel to s ní moc dobře nedopadlo. Snad se to tentokrát s Empire of Sin povede lépe.

Na první pohled se to sice nemusí zdát, ale tuto strategii má na svědomí studio, které vede legendární herní vývojář John Romero s jeho manželkou Brendou. Toto jméno je neodmyslitelně spojené s kultovním FPS Doom. V jejich novém výtvoru se místo pekla podíváme do mafiánského podsvětí.

Stejně jako většina ostatních výtvorů tohoto studia i Twin Mirror běží na Unreal Enginu. Z posledních ukázek vypadá znatelně lépe než jejich předchozí tituly, především co se modelů postav týče. Hry od Dontnodu ale mají stále v grafice co dohánět oproti konkurenci.

Zahrajeme si za bývalého investigativního novináře Sama Higgse, který se vrací do svého rodného města Basswood v Západní Virginii. Přijel se naposledy rozloučit s jeho nejlepším přítelem, ale následně ve městě stráví více času, než by sám chtěl. Dožene ho totiž jeho minulost, která skrývá několik nepěkných událostí.

Studio Dontnod Entertainment před pár lety oznamovalo jednu hru za druhou, ale jejich vydání se stále odkládalo. Ke konci letošního roku už konečně vidíme nějaké výsledky jejich práce. Twin Mirror má na svědomí menší tým tohoto studia, takže by to nemělo být zase to samé, jako u jejich epizodických sérií. Silné zaměření na vyprávění příběhu nicméně zůstává.

Battle royale je dnes všude a nevyhnuli se mu ani červíci ze série Worms. V novém díle se tvůrci odklání od klasické hratelnosti na tahy. Zápasy tak budou probíhat v reálném čase a najednou se může zapojit do hry až 32 hráčů. K dispozici budou klasické módy jako Deathmatch nebo Last Worm Standing.

Kromě vylepšení grafiky a podpory širokoúhlého rozlišení přibyly další drobnosti jako je podpora ovládání gamepadem. Také si budete moci poslechnout několik nových skladeb. To vše je posvěceno Stevem Purcellem, což je autor komiksů z konce 80. let, kde se Sam a Max objevili poprvé.

Z traileru můžete jasně vidět, že graficky si Sam a Max znatelně polepší. Kromě ostřejších textur se můžete těšit i na vyšší rozlišení. Příběh ale zůstává stále stejný. Nejprve to vypadá jako typický den v detektivní kanceláři, ale zanedlouho se dvojice hlavních představitelů pustí do řešení nového případu. Zní jako naprostá banalita, ale postupně se rozroste v něco mnohem většího.

V minulém desetiletí se Sam a Max objevili na herním trhu hned několikrát. Mají za sebou sérii klasických point’n’click adventur, mezi které patří i výtvory od studia Telltale Games. Kromě VR odnože jsme tuto dvojici už pěknou řádku let neviděli, ale to se změní. První série epizod od Telltale se dočká remasteru.

Kromě soubojů se budete setkávat i s hádankami, jejíchž provedení připomíná svatyně z Breath of the Wild. Podobnosti s hitem Nintenda nám nijak nevadí, právě naopak. Poslední Zelda je výborným RPG a vůbec se nebudeme zlobit, když se Immortals jeho úrovni alespoň lehce přiblíží.

Titul, který byl dříve známý jako Gods & Monsters, spolu se jménem lehce změnil i vizuální stránku a letos nám Ubisoft konečně ukázal, co to bude vlastně zač. Častokrát se můžete setkat s tím, že Immortals vypadají jako ubisoftí verze posledního dílu ze série Legend of Zelda. Také by se ale o nich dalo říct, že jsou to takové odlehčené Assassin’s Creed se zaměřením na mladší hráče.

Call of the Sea

Datum vydání: 8. prosince

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Po delší době tady máme jednu exkluzivitu pro platformy Microsoftu. Call of the Sea je logická adventura od studia Out of the Blue, pro které je to první velký projekt. Vrátíme se v něm do 30. let minulého století, kdy se hlavní hrdinka Norah vydává na průzkum nádherného tropického ostrova v jižním Pacifiku.

Na první pohled se zdá být tento ostrov naprosto neobydleným. Dříve to tak ale nebylo. Norah totiž narazí na zbytky ztracené civilizace. Jejím cílem ale není objevit něco převratného. Na ostrov ji zavedly stopy po jejím nezvěstném manželovi. Hlas hlavní hrdinky někteří z vás možná poznají. Patří totiž dabérce Cissy Jones, kterou jste mohli slyšet ve Firewatch nebo první sérii Walking Dead.

V adventuře Call of the Sea budete pátrat po ztraceném manželovi

Call of the Sea běží na Unreal Enginu 4 a z dostupných ukázek vypadá velmi dobře. Nesnaží se být přehnaně realistické, ale na druhou stranu není tak stylizované jako například Sea of Thieves, které se jeho prostředí hodně blíží. Pokud budete hrát na Series X, tak dosáhnete až na rozlišení 4k při 60 FPS.

Také jistě stojí za zmínku, že Call of the Sea patří do programu Smart Delivery. Na konzolích vám tedy stačí verze pro jednu generaci a máte k dispozici kopie jak pro Xbox One, tak Series S|X.