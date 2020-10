Herní agenda: hororový říjen doplňuje Crash, Star Wars a spousta dalších

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Datum vydání: 2. října

Platformy: PlayStation 4, Xbox One

Po úspěchu předělávek původní trilogie Crashe Bandicoota se stalo přesně to, co si fanoušci přáli a očekávali. Konečně je tady zase jednou zbrusu nový díl série. Zapomeňme na nepovedená pokračování z minulých generací konzolí. It’s About Time zatím vypadá velmi nadějně.

Pracuje na něm studio Toys for Bob, které má na svědomí Reignited trilogii dráčka Spyra a je přímým pokračováním trojky. Poté, co se Crash společně s ostatními dostali z vězení se vytvořila trhlina v čase a z té následně vzniklo multiverzum. Aby to všechno napravil, musí se Crash vydat do rozmanitých realit a nalézt masky, které mu pomohou dát to zase do pořádku.

Kromě Crashe si budete moci zahrát i za jeho sestru Coco a také doktora Cortexe. Jeho styl hratelnosti se značně liší. Není zkrátka tak obratný jako duo vačnatců, ale na rozdíl od nich má zase vlastní speciální schopnosti. Kromě nich ale do rukou dostaneme i Dingodila a Tawnu, kterou Crash zachraňoval v prvním díle.

Mimo klasických úrovní můžete narazit také na těžší hlavolamy skrz Flashback Tapes. Zavedou vás do doby, kdy byl Crash zavřený v laboratoři a doktor zkoumal, čeho všeho je schopný. Jsme rádi, že Crash ani tentokrát nepřišel o skryté úrovně, do kterých se nemusí dostat každý. Přeci jen to k předchozím dílům neodmyslitelně patří.