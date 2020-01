Herní agenda: klidný začátek nového roku

Dr. Kawashima’s Brain Training Datum vydání: 3. ledna Platformy: Nintendo Switch Nintendo má ve svém portfoliu i série, které nejsou tak profláknuté na našem trhu jako Mario nebo Legend of Zelda. Nedivili bychom se, kdybyste o Dr. Kawašimovi slyšeli poprvé. Nyní míří se svými logickými hádankami i na jejich nejnovější konzoli. V minulosti jste se s ním mohli setkat pouze na handheldech, přičemž první díl vyšel v roce 2006 na Nintendo DS. Hned na první pohled je vidět, že tento titul není úplně tradiční. Působí tak mimo jiné kvůli tomu, že v handheld módu nebudete konzoli držet horizontálně, ale vertikálně. Switch k tomu sice není plně uzpůsoben, ale už některé předchozí hry dokázaly, že to zvládá také. Tento režim najdete u klasických hádanek, ve kterých řešíte nejrůznější příklady. Má to být hlavně připomínka starších dílů. Aby se vám na displeji lépe psalo, tak v balení spolu se hrou najdete i stylus. Samozřejmě to ale platí pouze pro krabicovou verzi hry. Není žádný problém si mozek protrénovat i při hraní v doku a třeba rovnou s dalším hráčem. Hra využívá většiny unikátních vlastností Switch a k dobru poslouží i infračervená kamerka na joy-conech. Vydání hry jako je Dr. Kawashima’s Brain Training sice není takovou událostí, jako u ostatních Nintendo exkluzivit, ale je jistě dobré mít na této platformě i odlišný druh her.

Dragon Ball Z: Kakarot Datum vydání: 17. ledna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One Na začátku minulého roku se šuškalo, že během roku 2019 Bandai Namco konečně představí velké RPG ze světa Dragon Ball, jak jsme si vždy přáli. Samozřejmě už vznikla spousta her spadajících do tohoto univerza, ale krom Dragon Ball FighterZ se valná většina z nich nedostala do širšího povědomí hráčů. Dragon Ball Z: Kakarot sice bude RPG, ale rozhodně ne takové, jako jsme si představovali. Celkové zpracování se podobá hře One Piece: World Seeker, která vyšla minulý rok. Jsou tedy na místě obavy, že to bude naprostý průměr. V rámci příběhu se podíváme na počátek série Dragon Ball Z, kdy už má hlavní hrdina Goku rodinu a prožijeme si s ním několik prvních příběhů. Pokud jste tedy četli mangu nebo koukali na anime adaptaci, jistě během chvíle budete v obraze.

Commandos 2 Remaster Datum vydání: 24. ledna Platformy: PC Na přelomu tisíciletí byla populární celá řada žánrů, které dnes už na herním trhu nemají tak valné zastoupení, alespoň co se produkce větších studií týče. Do toho mimo jiné spadají i real-time taktické strategie. Mezi ty nejslavnější bezesporu patří série Commandos. Ta se nyní vrací s druhým dílem ve vylepšené verzi. Spolupracovala na ní dvě studia, přičemž jedním z nich je Pyro Studios, které udělalo původní verzi. Vedle toho je tady Yippee! Entertainment, které za sebou nemá moc velké projekty. Remaster Commandos 2 vrací tuto legendární klasiku tak, jak si ji pamatujete. Spousta prvků je ale vylepšená nebo úplně předělaná, aby odpovídaly dnešním standardům. Mezi ně patří například tutoriál a uživatelské rozhraní. Lepší grafika a efekty už jsou pak samozřejmostí. Stále je sice na digitálních distribucích dostupná i původní verze, ale ne vždy se vám ji podaří rozchodit na současných operačních systémech. Proto je remaster v tomto případě docela opodstatněný a není to jen dojení peněz ze slavné značky. Tedy pokud bude fungovat tak, jak vývojáři slibují.

Warcraft III: Reforged Datum vydání: 28. ledna Platformy: PC Konečně jsme se dočkali. Od oficiálního představení remaku třetího dílu série strategií Warcraft uplynul více než rok. I když Reforged mělo vyjít ještě do konce minulého roku, tak to očividně Blizzardu nějak nevyšlo. Na konci ledna bychom se ale měli pustit do hraní. Je naprosto jasné, že tento remake míří především na nostalgii hráčů, kteří mají rádi původní verzi z roku 2002. Změnil se sice vzhled hry, ale vše ostatní včetně mechanik a příběhu je netknuté a naprosto věrné originálu. Pokud se těšíte na legendární český dabing, tak vás budeme muset zklamat. Ten se totiž do předělané verze nedostane. I když Blizzard tvrdil, že chce Warcraft III vrátit na herní trh se vším všudy, zrovna na tohle se nějak zapomnělo. Krom základní hry nebude chybět ani datadisk Frozen Throne a samozřejmě se do tvorby nového obsahu budou moci zapojit i fanoušci. Bezpochyby tak dojde na předělávky oblíbených modifikací a nějaké novinky také jistě nebudou chybět.

Dreams Datum vydání: 14. února Platformy: PlayStation 4 Media Molecule od jejich slavné série Little Big Planet stále pracují na Dreams, což má být projekt, ve kterém si hráči budou moci vytvářet vlastní hry všeho druhu. Po dlouhém čekání a několika uzavřených testech by konečně měli mít možnost Dreams vyzkoušet všichni hráči. Že to s editory ve hrách umí, dokázalo Media Molecule už v Little Big Planet. Hráči si tam tvořili nejen nové levely, ale i zcela nové herní módy. Dreams jsou v tomto ohledu ale na zcela novém levelu. Rozsah možností je obrovský. Už nyní můžete na internetu najít desítky videí od fanoušků, kteří se zapojili do betaverze. I když to může z propagačních materiálů vypadat, že se ve Dreams budou dělat hlavně menší příběhy s jednoduchou grafickou, tak to není úplně pravda. Fanoušci pracují na složitějších projektech z nejrůznějších žánrů. Ať už jsou to třeba adventury nebo hororovky, vypadají na pohled velmi dobře. Hráli jsme DREAMS: tvořte vlastní videohry z pohodlí domova Jeden z projektů je dokonce přepracováním P.T., které už si nyní nemáte možnost zahrát, pokud jste ho tedy neměli stažený ve svém PlayStationu. Možností je tedy dost. Záleží tak hlavně na vaší kreativitě a umu, jak využijete všechny dostupné nástroje.