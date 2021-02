Herní agenda: lovci obřích monster a příchod Kingdom Hearts na PC

Stronghold: Warlords Datum vydání: 9. března Platformy: PC Tak že by to tentokrát konečně vyšlo? O tom, že se blíží vydání nového dílu série Stronghold, nepíšeme v naší agendě poprvé. Ještě na začátku roku jsme měli za to, že už na konci lenda se pustíme do válčení. Vývojáři ale potřebovali ještě pár měsíců na dotažení do konce, a tak na něj dojde až v březnu. Pokud jste hráli původní Strongholdy, tak vám jistě neunikne, že jsou oproti nim Warlords o něco barevnější. Není to jen zvolenou stylizací, ale také neokoukaným druhem architektury. Tentokrát se chopíme vedení celé řady asijských národů. Můžete se těšit na mongolské hordy, japonské samuraje či válečníky čínské říše. Podívejte se na čerstvou galerii a záběry ze Stronghold: Warlords

Slovo Warlords nemá hra v názvu jen tak pro nic za nic. Její součástí je totiž stejnojmenný systém, skrz který budete najímat, vylepšovat a ovládat vojevůdce řízené umělou inteligencí. Díky tomu budete moci mít kontrolu nad větším územím a samozřejmě každý z nich s tím přináší i nějakou tu výhodu nejen do boje. Součástí hry bude kampaň čítající 31 misí společně s multiplayerem a skirmish módem. Ještě máme od vývojářů slíbeny další herní režimy, které budou hlavně o budování. V každém z nich je nicméně vašim úkolem stát se tím nejmocnějším vojevůdcem.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Datum vydání: 12. března Platformy: Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S|X Stejně jako v případě Crashovy N’sane trilogie, která vyšla před pár let, i zbrusu nové pokračování této série míří po roce na další platformy. Vzhledem k tomu, že je to výborná skákačka a jedna z nejlepších her minulého roku, se to zkrátka nemůže obejít bez zmínky v naší agendě. Díly, které původně vyšly po Crash Bandicoot: Warped , jako by neexistovaly a It’s About Time navazuje přesně tam, kde Crash v roce 1998 během procházení portálů skončil. Stále ale není problémům konec. Tentokrát se mu totiž společně s jeho partou podařilo spadnout do časové trhliny, ze které vzniklo multiverzum. Nový Crash Bandicoot sklízí ve světových recenzích samou chválu

V rámci hratelnosti nevymýšleli tvůrci nic složitého a hraní za Crashe je přesně takové, jaké byste si od jeho moderního zpracování přáli. Mimo tohoto vačnatce ale do rukou dostanete hned několik dalších postav včetně doktora Cortexe. Schopnosti každého z nich se výrazně liší, a tak je hraní za Thawnu nebo Dingodila zcela rozdílné. V březnu It’s About Time tedy míří na nové konzole společně s Nintendem Switch. Pokud ale hrajete jen na PC, tak nemusíte smutnit. V průběhu letošního roku dojde totiž i na verzi pro počítače. Přesné datum jejího vydání ale bohužel zatím neznáme.

Balan Wonderworld Datum vydání: 26. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch V agendě to vždy bývá o doporučování toho, s čím byste neměli v nadcházejícím měsíci udělat chybu. V případě Balan Wonderworldu vás ale chceme spíše varovat před tím, abyste se této ne zase tak špatně vypadající skákačce vyhnuli. Je to totiž jedna z nejhorších skákaček, které jsme tady za poslední roky měli. Pokud nevěříte, můžete si to sami otestovat. Stále by totiž měla být na všech platformách demoverze zdarma. Pohádková hopsačka od tvůrců prvního Sonica či Nights into Dreams nezačíná vůbec špatně. Úvodní filmeček nás docela navnadil. Problém ale nastal okamžitě, co jsme do rukou dostali ovládání. Balan Wonderworld se hraje příšerně. Postava se pohybuje pomalu a skáče dost nemotorně. Do toho si započítejte ještě nevzhledné animace všech okolních tvorů. Koncept hry přitom nezní vůbec špatně. Ve fantasy světě Balana procházíte úrovně, ve kterých překonáváte překážky díky desítkám obleků. Ty propůjčují vaší postavě speciální schopnosti. Na řadu přijde i řešení hádanek. Někdo by mohl namítnou, že se to do vydání s Balan Wonderworld ještě může zlepšit, ale jelikož na to vývojáři neměli moc času, tak v to nevkládáme moc velké naděje. Pokud zrovna máte chuť na nějakou tu trojrozměrnou skákačku, tak raději sáhněte po Crashovi, o kterém byla řeč v minulé kapitole.

Monster Hunter Rise Datum vydání: 26. března Platformy: Nintendo Switch Po obřím úspěchu Monster Hunteru World, který po dlouhé době nebyl exkluzivní na žádnou z platforem, se tato série opět vrací na konzoli od Nintenda. Již dříve tam byla jako doma a Rise je zbrusu nový díl, který představí hned několik novinek. Tím hlavním ale stále bude lov obřích nebezpečných monster. Uplynulo přes půl století od doby, co zdejší krajiny postihla katastrofa. Nyní se ale na obzoru objevuje další nebezpečí. Blíží se monstrum, se kterým se doposud ještě nikdy nikdo nesetkal a na jeho lov bude třeba se pořádně připravit. Nintendo Switch téměř překonal prodejní milník 80 milionů kusů

Tomu samozřejmě bude předcházet řada dalších lovů, na kterých jako v předchozích dílech nebudete sami. Přizvat si můžete až trojici dalších hráčů a k ruce vám vždy budou ještě dva pomocníci. Kromě kočičího stvoření Palico, které fanoušci série už dobře znají, tady máme ještě Palamuta, což je druh velkého psa, který bude sloužit převážně jako dopravní prostředek. Ani v boji ale není úplně zbytečný. Mechanikou, která by mohla výrazněji změnit hratelnost, je nový vystřelovací hák, se kterým se budete moci dostat na místa, kam by to nikdy před tím nebylo možné. Na rozdíl od toho z Monster Hunteru World ho tady využijete i jinak než jen k přitahování na monstra. Tvůrci mu přizpůsobili prostředí tak, že je v něm nyní větší důraz na vertikální pohyb.

It Takes Two Datum vydání: 26. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Studio Hazelight ani s jejich novým výtvorem nehodlá odbočit od jeho předchozích titulů, které se zaměřovaly převážně na hraní v kooperaci. Stejně jako A Way Out bude možné It Takes Two projít pouze ve dvou hráčích. Tentokrát si zahrajeme za pár, jehož vztah je na pokraji zhroucení. Je tady ale doktor Hakim, který má moc dát to všechno do pořádku. Hlavní představitelé Cody a May bývali lidé, ale kvůli doktorovu kouzlu se dostali do pohádkového světa, ve kterém se z nich staly hračky. Aby se zase vrátili do původního stavu, musí řešit hádanky a překonávat překážky. To ale nepůjde bez vzájemné spolupráce. Každý z nich totiž má trochu odlišné schopnosti. Roztomilá kooperační adventura It Takes Two láká novým trailerem

Doktor Hakim, který na sebe bere podobu knížky a hraje roli vypravěče, bude naši úhlavní dvojici doprovázet skrz celou hru. I když se jim snaží pomoct, aby si to mezi sebou urovnali, tak je to nakonec stejně jen na Codym a May. Podobně, jako v případě A Way Out, si nebudete muset hru kupovat dvakrát. Stačí vám jedna kopie a další hráč se k vám může připojit přes friends pass. Teď už jen najít vhodného spoluhráči, který si s vámi tento pohádkový příběh projde.

Evil Genius 2: World Domination Datum vydání: 30. března Platformy: PC První díl této špionské strategie vyšel skoro před 17 lety. Na jeho pokračování tedy fanoušci čekají zatraceně dlouho. Nyní by konečně měl přijít čas, kdy se opět budete moci pustit do akce. Dalo by se říct, že je Evil Genius taková špionská sci-fi verze Dungeon Keepera, jen místo démonů cvičíte vojáky a dungeon nahradila tajná základna. Vžijete se do role záporáka, který se snaží ovládnou svět. Aby toho ale dosáhl, musí nejprve vybudovat dostatečně silnou armádu. V cestě mu totiž stojí Forces of Justice, což jsou jednotky, které svět chrání přesně před takovými lidmi, jako je on. Kromě budování a trénování samozřejmě dojde i na různorodé mise. V popisku hry se můžete dočíst, že se mezi nimi najde i únos guvernéra Maine, usmažení Aljašky a na návštěvu se můžete zastavit i u britské královské rodiny. Evil Genius 2 se nebere ani v nejmenším vážně, takže očekávejte, že dojde ke spoustě bizarních situací. Graficky připomíná tituly jako Two Point Hospital. Pochází ale od studia, od kterého bychom zrovna strategii tohoto typu nečekali. Stojí za ním tým Rebellion, který je známý hlavně díky své sérii Sniper Elite. Doufáme, že se jim dobře vyvede i návštěva tohoto žánru.