Herní agenda: měsíc strategií a návratů legendárních sérií

Crusader Kings III Datum vydání: 1. září Platformy: PC Pokračování série Crusader Kings jistě už netrpělivě vyhlížejí všichni fanoušci hardcore strategií. V tomto žánru totiž patří mezi ty nejlepší série. Stejně jako předchozí díl má i trojku na svědomí studio Paradox. Crusader Kings II se v některých ohledech může zdát jako perfektní strategie, na které už není co vylepšovat. Vývojáři však přicházejí se spoustou novinek. Celé to samozřejmě začíná volbou vašeho panství. Tentokrát výběr sahá od Islandu přes Indii, polární kruh až po střední Afriku. Svoji dynastii povedete skrz celá staletí a je ve vašem zájmu, abyste pro ni zajistili co možná nejlepší život. Staráte se o ochranu svého území, o jeho růst a sílu. Je na vás, jak kýžených výsledků dosáhnete. Možnosti volby jsou nepřeberné. Crusader Kings III dorazí začátkem září, podívejte se na příběhový trailer Tvůrci hodně staví na tom, že každá postava, se kterou budete ve hře komunikovat, má odlišný charakter a bude se k vám rozdílně chovat v souvislosti s vaším počínáním. Reputace tedy bude hrát nemenší roli než například vztahy mezi ostatními frakcemi a královstvími. Nedílnou součástí Crusader Kings jsou bitvy. Z počátku máte sice možnosti značně omezené, ale se zkoumáním nových technologií, rekrutování vojáků nebo najímání žoldáků to hned půjde lépe. Z válečného konfliktu budete moci vybruslit skrz diplomacii. Ne vždy ale takový přístup vyjde, takže je lepší mít vojsko připravené. Možnosti Crusader Kings III jsou opravdu obšírné. Ani jsme nezmínili intrikaření, sňatky nebo vydírání. A pokud by vám to náhodou přišlo málo, tak si počkejte, až se do nového dílu pustí moderská komunita.

Iron Harvest Datum vydání: 1. září Platformy: PC Září očividně přeje stratégům. V Iron Harvestu ale na rozdíl od Crusader Kings vše probíhá v reálném čase. Podíváme se do alternativního reality 1920+, těsně po konci první světové války. V tomto univerzu se průmyslový vývoj vydal trochu odlišným směrem, takže na bojišti budete potkávat celé zástupy různých mechanických monster. I když na první pohled zdejší mechové mohou vypadat jako ze steampunku, tak autoři tento styl označují spíše jako dieselpunk. Iron Harvest cílí na hráče, kterým chybí RTS klasického střihu, které vycházely na přelomu tisíciletí. V rámci tří příběhových kampaní se budete muset vypořádat s novou hrozbou. Po válce je Evropa zpustošená a vy musíte dělat vše pro to, aby z ní vůbec něco zbylo a dostat zase vše pod kontrolu. Podívejte se na nový příběhový trailer ze strategie Iron Harvest 1920+ Všechny mise, kterých by mělo být přes 20, si navíc můžete projít i v kooperaci s dalším hráčem. Nechybí ani skirmishe a klasický multiplayer. Pokud chcete Iron Harvest brát trochu vážněji, tak hra pro více hráčů nabídne i kompetitivní systém ranků a lig. Aby Iron Harvestu rychle nedošel dech, tak vývojáři do budoucna slibují přidávání dodatečného obsahu, který budou majitelé hry dostávat zdarma. Do toho spadají nové výzvy pro jednoho hráče nebo třeba multiplayerové mapy.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Datum vydání: 4. září Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One Tento měsíc se na herní trh vrátí pár legend a první z nich není nic menšího než skejťák Tony Hawk v remasteru prvních dvou dílů. Ty vyšly na přelomu tisíciletí na první PlayStation a za původními verzemi stálo studio Neversoft. To bohužel před šesti lety zaniklo. Na této předělávce pracuje Vicarious Visions, které před pár lety v nové podobě přivedlo na svět první tři díly Crashe Bandicoota. V herním světě má Tony Hawk sice kultovní status, ale rozhodně to neplatí pro poslední díl, který vyšel před pěti lety. Dopadl tragicky, takže jsou na místě obavy, aby i remaster úvodní dvojice nedopadl podobně. To naštěstí podle prvních ohlasů není ten případ. S předobjednávkou máte totiž přístup do Warehouse dema, které vypadá velmi dobře. Poslechněte si nadupaný soundtrack remasteru Tonyho Hawka Vývojáři sice značnou část hry dělají od začátku, ale pracují i s původním kódem. Využili například část systému ovládání. Museli ale přijít úpravy, a to převážně z toho důvodu, že původní verze nepočítaly s analogovými páčkami a dalšími ovládacími prvky, které v té době nebyly obvyklé. Možná to pro některé z vás bude znít jako malichernost, ale je docela škoda, že se vývojářům nepodařilo zachovat původní soundtrack. Některé písničky k Tony Hawkovi neodmyslitelně patří a pokud jste původní verze hráli, na nové skladby se bude zvykat hůř. Samozřejmě to ale není jen o hráčích verzí na prvním PS. Remaster je cílený i na nové hráče. Skejťácké hry teď mají velkou šanci se zase dostat do širšího povědomí, protože už dlouhou dobu se neobjevila žádná taková arkáda, která by za to stála.

Marvel’s Avengers Datum vydání: 4. září Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4 Na herní adaptaci slavných komiksů od Marvelu studio Crystal Dynamics pracuje už dlouhá léta. Až nyní se ale dočkáme vydání plné verze. Sice to bude něco jiného, než bychom si představovali, ale ani varianta v podobě live-service hry nemusí dopadnout špatně. Vzhledem k tomu, že před vydáním na všech platformách probíhala beta, tak jste jistě už viděli spoustu záběrů z hraní. Avengers jsou akční mlátičkou s RPG prvky, kterou Square Enix hodlá podporovat ještě dlouhá léta. Při vydání bude k dispozici jen hrstka hrdinů, ale postupně budou přicházet noví a každý je dostane zcela zdarma. Jako první takhle do hry přijde lukostřelec Hawkeye. Hráli jsme betu Marvel's Avengers: solidní porce zábavy pro fanoušky Příběhová kampaň se točí okolo událostí na Golden Gate Bridge, kdy Avengers nedokázali ochránit město a na San Francisco se zřítila masivní loď. Následkem toho se tým rozpadl a ke kontrole se dostal tým A.I.M., jehož ředitel chce vzít superhrdinům jejich schopnosti. Ve skutečnosti to ale celé vede záporák Modok, kterého můžete znát zatím pouze z komiksů. Mimo to je součástí hry i celá řada kooperačních misí, do kterých se budete moci pustit až ve čtyřech hráčích. Za jejich plnění si můžete vylepšovat jednotlivé hrdiny a odemykat další obsah včetně kostýmů. Hráči na PlayStationu pak budou mít na začátku příštího roku exkluzivně k dispozici navíc postavu Spider-Mana. Jelikož se jedná o mezigenerační titul, tak si vás postup z aktuálních konzolí můžete přenést i na Xbox Series X nebo PlayStation 5. Zároveň dostanete kopii pro nové konzole zdarma.

Kingdoms of Amalur: Re-Reconing Datum vydání: 8. září Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One Tento remaster sice není tak očekávaný jako některé další vycházející v září. Nicméně ani Kingdoms of Amalur by vám neměly uniknout, zejména pokud máte rádi RPG. Původně hra vyšla roku 2012 a pracoval na něm tým lidí, kteří za sebou mají například starší díly The Elder Scrolls. O Kingdoms of Amalur se často mluvilo jako o MMORPG, jen bez jakýchkoliv online prvků. Nemusí to dávat smysl, ale opravdu tak působí. Her tohoto střihu navíc na současné generaci nenajdete zrovna moc, takže jeden takový remaster se jistě neztratí. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vrátí populární RPG do nové generace Od původní verze se toho každopádně v rámci obsahu moc lišit nebude. Remaster hlavně vylepšuje grafiku. Nově si tak hru budete moci projít v nativním 4k rozlišení s vylepšenými texturami a efekty. Pokud Kingdoms of Amalur máte za sebou, ale hráli jste pouze základní hru, tak tady přece jen něco nového najdete. Re-Reconing totiž zahrnuje i veškerá DLC.

Spelunky 2 Datum vydání: 15. září Platformy: PC, PlayStation 4 První Spelunky vyšly v době, kdy byly rogue-like skákačky teprve v začátcích a jako jedny z prvních zaznamenaly velký úspěch. Byl to projekt vývojáře Dereka Yu a původní verzi vydal jako freeware pro PC. Na druhém dílu už několik let pracuje celý tým Mossmouth a chystají pořádnou porci novinek. Už na první pohled je vidět, že graficky se hra výrazně zlepší, ale stále se drží původního stylu. S novou generací objevitelů se podíváme na Měsíc, kde budeme hledat nejrůznější poklady a také ztracenou rodinu. Každý průchod bude jako v prvním díle náhodně generovaný. Můžete si do hry v lokálním i online multiplayeru pozvat ještě další 3 hráče, a kromě klasického herního režimu budou k dispozici i kompetitivní arény. Spelunky: na smrt si zvyknete (recenze) Spelunky 2 nabídnou rozmanitější a větší herní svět, což zahrnuje více druhů nepřátel, zbraní a dalšího vybavení. Rozrostl se i v jiných směrech. Úrovně budou mít několik vrstev, takže nově do 2D prostředí přibyde i třetí rozměr. Nechybí ani možnost ochočit si a následně jezdit na zvířatech a vývojáři nezapomněli ani na dynamickou fyziku tekutin. Vaše výpravy budou začínat v základním táboře, kde najdete všechny své odemčené postavy. Čím víc toho objevíte, tím rozsáhlejší tábor bude, takže z malého příbytku se může rozrůst na celou kolonii. Výše uvedené datum vydání platí pouze pro PlayStation 4 verzi. PC hráči se prý dočkají krátce poté. Vývojáři tento drobný odklad odůvodňují tím, že ještě potřebují doladit online multiplayer. Také nevylučují, že v budoucnu zamíří i na další platformy.

Crysis Remastered Datum vydání: 18. září Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4 První Crysis bylo v době vydání původní verze testem, jestli máte opravdu silné PC. Jinak jste si totiž neměli šanci v lepším nastavení zahrát. V určitých ohledech to byl obrovský pokrok a nyní se Crytek vrací s remasterem této legendy. Tentokrát by to ale mělo být s rozběhnutím na maximální detaily bez problému. Nebo snad ne? Pokud budete chtít hrát opravdu na maximální nastavení, tak běžná sestava se pořádně zapotí. Crysis Remastered totiž nabídne kromě HDR a vylepšených efektů také textury až v rozlišení 8k. Tentokrát si ale zahrajete nejen na PC, ale i na konzolích. Nintendo Switch už svoji verzi dostalo minulý měsíc a běží na něj velmi dobře. PS4 a Xbox One verze se s tou na PC samozřejmě nemůže moc rovnat, ale pokud máte jednu z konzolí doma, máte možnost si tuto legendu bez starostí zahrát. Crysis Remastered vychází v září, podívejte se na technickou ukázku Crytek původně plánoval tento remaster vydat už pár měsíců zpátky. Po nespokojených ohlasech od hráčů, že od původní verze moc vylepšení není vidět, si na jeho dokončení vzali ještě nějaký ten měsíc navíc. Tak snad to čekání pro fanoušky bude stát za to. A jestli bude úspěšný, třeba nás v budoucnu bude čekat i zbrusu nový díl.

Serious Sam 4 Datum vydání: 24. září Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia Nového Serious Sama jsme sice měli v agendě už minulý měsíc, ale těsně před vydáním přišel ještě jeden menší odklad. Nyní už máme konkrétní datum, které se snad už měnit nebude. Pokračování legendárního FPS od chorvatského CroTeamu se nese v duchu klasických dílů Serious Sama. Tentokrát bude ale mnohem větší než kdy před tím. Už první díl stavěl na tom, že v jednu chvíli proti vám běžely celé hordy nepřátel a vývojáři se očividně rozhodli, že s touto taktikou budou pokračovat i v novém díle. Serious Sam 4 se odkládá na konec září, oznamuje to vtipným trailerem Úrovně, ve kterých se bude Sam řezat s nepřáteli, tak budou dost rozlehlé na to, aby se tam vešly stovky nepřátel. Bude se muset vypořádávat se starými známými ale i se zcela novými druhy. Stejně tak i v jeho arzenálu zbraní najdeme klasiky jako brokovnice nebo raketomet. Nicméně nebude chybět ani pár neokoukaných kousků. Grafický styl čtvrtého dílu připomíná kombinaci Serious Sama 2 a 3. Tento styl Samovi sedí mnohem více než realističtější pojetí z předchozího dílů, ale bohužel na standardy velkých her nevypadá nijak zázračně. A nebyla by to ta správná akce, kdybychom se do ní nemohli pustit ve více lidech. Celou kampaň si můžete projít až ve čtyřech hráčích. Systém Legion vám pak umožní si znovu prožít ty největší momenty v historii série.

Port Royale 4 Datum vydání: 25. září Platformy: PC, PlayStation 4 Aby těch strategií nebylo málo, tak tady máme ještě jednu a zase je to něco trochu jiného než v předchozích případech. V novém díle Port Royale se podíváme do 17. století, kdy Anglie, Španělsko, Francie a Holandsko bojovaly o karibské kolonie. Jednu z nich dostanete jakožto mladý a ambiciózní guvernér na starosti. Kromě toho, aby se vaše kolonie stále rozrůstala, se budete muset starat i o řadu dalších věcí. Bezproblémové obchodní cesty skrz celý Karibik a fungující zásobování jistě nebude na škodu. Trasy musíte plánovat v závislosti na počasí a vhodných proudech. Když se vám bude dobře dařit, získáte přístup k novým budovám, lodím a dalšímu obsahu. Port Royale 4 vás zve do prosluněného Karibiku v novém videu Jak již bylo zmíněno, nejste jediní, kdo se snaží získat nad zdejším územím kontrolu. Občas se tedy budete muset pustit do bitvy s ostatními národy. Vůbec poprvé v sérii Port Royale se tady objeví tahové námořní souboje. Do bitevní vřavy se může zapojit až 8 plavidel najednou.