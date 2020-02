Herní agenda: návrat Half-Life a démonický masakr

Rescue Team DX jako novinku přináší Mega evoluci, která se poprvé objevila v Pokémon X & Y, tedy šesté generaci. To celé si pak zahrajete ve velmi pěkně stylizované grafice připomínající malbu vodovými barvami. Do jisté míry připomíná například Okami, ale samotní pokémoni už jsou ztvárněni v tradičnějším stylu, jak je známe z ostatních her.

V této hře se sami vtělíte do jednoho z pokémonů a budete dávat dohromady záchranný tým. Není to jen o prozkoumávání světa a interakci s novými druhy pokémonů, ale také o jejich tréninku. Do každého dungeonu si můžete vzít jiný tým. Musíte tedy mít jasno v tom, jaké elementy jsou silné a slabé v dané situaci.

Na Switch se mimo Animal Crossing vrací ještě jedna velmi známá série, která na konzolích od Nintenda vychází už dlouhá léta. Tentokrát je to nový dungeon crawler ze série Pokémon Mystery Dungeon. Dalo by se ale říct, že je to spíš remake. Rescue Team DX totiž spojuje úplně první dvojici dílů – Blue Rescue Team a Red Rescue Team.

Jen o příběhu toho zatím moc nevíme a vůbec to nemáme vývojářům za zlé. U některých her se toho odhaluje až příliš. Jediné zmínky ohledně dějové linky se týkají postav. Bude jich víc a jednu z hlavních rolí kromě Oriho bude zastávat mladá sova Ku.

Jádro hry je každopádně velmi podobné prvnímu dílu. Ori jednoznačně patří do herní kategorie Metroidvania. Odehrává se ve velkém propojeném světě, ale abyste se dostali do některých oblastí, musíte nejdříve získat nějakou schopnost nebo předmět. Na tomto principu funguje celá řada her a Ori je jednou z jejích nejlepších variací, které za posledních několik let vyšly.

První díl s Orim v hlavní roli sklidil od komunity hráčů velmi kladné ohlasy. Nebylo to jen díky výbornému grafickému a technickému provedení, ale zkrátka tady už dlouho nebyla velká skákačka. I když se může zdát, že jde o záležitost spíše pro mladší hráče, tak dala docela zabrat i těm zkušenějším. Pokračování s podtitulem Will of the Wisps se ponese v podobném duchu.

Většina pokračování tohoto stylu se snaží docílit toho, co byl první díl a udělat to o něco větší. V Nioh 2 se vývojáři více než na velikost zaměřili na hratelnost. Nechybí různé postoje, nové druhy zbraní, ochránců a magie. Jelikož bude hlavní postava z části Yokai, tedy démon, bude moci používat nadpřirozené schopnosti.

Zásadní novinkou hratelnosti je dashování. Díky krátkým úskokům do všech stran je řežba zase o něco intenzivnější a rychlejší. Z některých ohlasů se může zdát, že Eternal bude až příliš o rychlém pohybu a poskakování, ale co si budeme povídat, u předchozího Dooma jsme se toho naskákali také dost a nedá se říct, že bychom s tím měli problém. K tomu navíc do rukou dostanete pár nových zbraní. My každopádně jako první vezmeme do ruky ikonickou dvouhlavňovou brokovnici.

Stejně jako v případě dalších her, které v březnu vychází, jde spíše o evoluci. Reinkarnace Dooma z roku 2016 se vydařila na výbornou. Opět tak Bethesda dokázala, že old-school hratelnost stříleček v kombinaci s moderními technologiemi fungovat může. Podobný případ byl třeba i Wolfenstein: New Order. Jen aby to s Doomem také nešlo strmě z kopce, jako to bylo u Wolfensteina s posledním dílem Youngblood.

Nového Dooma jsme původně měli hrát už na podzim minulého roku. Nedlouho předtím však přišel odklad. Těch pár měsíců ale uteklo jako voda a čekání je u konce. Konečně se budeme moci pustit do porcování démonů, kteří zaútočili na Zemi. Ano, tentokrát žádný Mars, vracíme se na naši domovskou planetu. Znalci samozřejmě vědí, že tento koncept není úplně originální. Druhý díl původního Dooma má přeci jen také podtitul Hell on Earth.

Animal Crossing: New Horizons

Datum vydání: 20. března

Platformy: Nintendo Switch

Už je to pěkných pár let, co série Animal Crossing dostala nový díl. Ten poslední, který se řadí do hlavní série, je New Leaf pro Nintendo 3DS z roku 2012. New Horizons opět přinášejí plnohodnotný zážitek zasazený do tohoto roztomilého světa. Někomu může na pohled přijít infantilní, ale je až s podivem, kolik věcí můžete v Animal Crossingu dělat.

Tentokrát si budete svůj domov budovat na tropickém ostrově. Zprvu k vám nebude moc přívětivý, ale postupně si ho uzpůsobíte ku obrazu svému. Stejně tak i místo, kde budete bydlet. A nesmíme zapomínat na vaši postavu. Tu si také můžete vytvořit podle svého gusta.

Animal Crossing sází na svobodu už od jeho počátků a nechá vás dělat téměř vše, co si zamanete. Důležitou roli také sehraní sezónní události jako Vánoce a další svátky. Ty budou do hry přibývat zdarma v průběhu roku a první z nich by měl být spojený s Velikonocemi.

Nechybí ani střídání ročních období, dne a noci. To se bude odvíjet podle reálného světa. Pokud tedy potřebujete něco dodělat během zimy a nestihnete to v té současné, musíte si počkat zase na tu další. New Horizons se také chlubí novým systémem craftingu a upravitelnosti všeho možného.