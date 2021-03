Herní agenda: návrat Oddworldu a Římská říše v novém grafickém kabátě

Outriders Datum vydání: 1. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Stadia Hned první dubnový den se budete moci pustit do nové kooperační sci-fi akce od studia People Can Fly. Tento tým v minulosti pracoval na titulech jako je Painkiller nebo Bulletstorm, takže ví, jak udělat pořádnou akci. I když na první pohled mohou Outriders vypadat jako variace na The Division, tak na online aspekt hry se tady nespoléhá zase až tak moc. Po tvorbě vlastní postavy, jejíž schopnosti budete vylepšovat skrz celou hru, se vydáte na planetu s nepříliš přátelským prostředím. Sice se tady najde nějaké to městečko, ale většinu povrchu stále pokrývá nebezpečná divočina. Upravovat si můžete nejen samotnou postavu, ale i její vybavení. To se částečně také odvíjí od toho, jakou ze čtyř herních tříd si vyberete. Hráli jsme Outriders: sci-fi kooperace se solidní akcí k tomu

Do hraní se pustíte sami nebo se k vám mohou přidat další dva hráči. Multiplayer tady funguje na principu drop-in drop-out. To znamená, že se ostatní mohou připojit kdykoliv a zase se kdykoliv odpojit a hra se tomu přizpůsobí. Doufáme, že to s Outriders nedopadne podobně jako s Godfallem, což měla být jedna z prvních velkých her pro novou generaci. Základní principy má docela podobné, ale její kvality na větší úspěch nestačily. Outriders v tomhle ohledu naopak vypadají docela slibně.

Oddworld: Soulstorm Datum vydání: 6. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Abe se po letech a řadě odkladů konečně vrací na naše obrazovky. Soulstorm do série Oddworld zapadá trochu jinak, než by se na první pohled mohlo zdát. Není to totiž tak úplně pokračování předchozích dílů. Vývojářům z Oddworld Inhabitants se zrovna nezamlouvalo, kam směřoval díl Abe’s Exoddus z roku 1998, a tak je Soulstorm jeho předělávkou. Mění se spousta věci. Od příběhu až po herní mechaniky. Obě hry přeci jen dělí už pár dekád, takže si vývojáři mohou dovolit více než kdy před tím. Základ bude ale stále stejný jako u všech předchozích Oddworldů. V roli Abea se budeme snažit utéct ze spárů věznitelů a po cestě osvobodit co nejvíce dalších Mudokonů. Akce Future Games Show láká čerstvými záběry z Oddworld: Soulstorm

To vše bude probíhat pěkně potichu. Abe totiž musí využívat lstí a obelhávat nepřítele, protože při přímém střetu jsou jeho šance na úspěch nevalné. V Soulstormu k tomu bude mít dosud neviděné nástroje. Oddworld: Soulstorm je jednou z her, kterou na PC najdete exkluzivně v obchodě Epic Games. Oproti tomu se k ní budou hráči na PlayStationu dostávat znatelně snadněji. Hned v den vydání totiž bude zdarma v rámci předplatného PS+. Platí to ale bohužel jen pro PlayStation 5 verzi. Na starší generaci si hru budete muset pořídit zvlášť.

SaGa Frontier Remastered Datum vydání: 15. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android Když je řeč o JRPG hrách od Square Enixu, tak je to většinou v souvislosti se sérií Final Fantasy. V tomto žánru to ale není jeho jediná série. Hlavně na přelomu tisíciletí vydalo celou řadu dalších titulů spadajících do tohoto žánru a SaGa Frontier je očividně jednou z těch, které si zaslouží ještě jednu šanci. Budeme si ji moci zahrát ve vylepšené verzi na většině moderních systémů a nebude chybět ani na mobilních platformách. SaGa Frontier byla ve své době unikátní svým Free Scenario systémem, díky kterému měl hráč velkou volnost v tom, jak bude hru procházet. Zdejší univerzum The Regions obsahuje několik světů a je jen na vás, v jakém pořadí je budete navštěvovat. Příběh také ovlivňují vaše rozhodnutí v konverzacích. Skrz celou hru si projdete příběhy sedmi hlavních postav z originální hry a k tomu do remasteru přibyde další hrdina jménem Fuse. V původní verzi prý chyběl z toho důvodu, že už na dokončení nebyl čas a také bylo potřeba ušetřit trochu úložného prostoru. Stejně tak v remasterované verzi budou navíc filmečky, které v originálu měly být, ale nakonec byly vyškrtnuty. Mezi hlavní vylepšení pak spadá vysoké rozlišení a celkové překopání uživatelského rozhraní. A aby tahové souboje odsýpaly rychleji, budete si moci hru dvojnásobně zrychlit. Taková možnost není u dnešních JRPG nic neobvyklého, ale v originálu byste ji hledali marně.

Nier Replicant ver.1.22474487139 Datum vydání: 23. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One Nier Automata z roku 2017 zaujal hráče z celého světa. Automata ale není prvním dílem série. Ve skutečnosti patří do univerza Dragengard, které odstartovalo v roce 2003 na PlayStationu 2. Nier: Repliacant původně vyšel v roce 2010 exkluzivně pro Japonsko. Do zbytku světa se titul dostal pod názvem Nier a oproti japonské verzi měl řadu změn, přičemž tou hlavní byla úplně jiná hlavní postava. Díky úspěchu Automaty chce Square Enix dát šanci i jejímu předchůdci. Verze 1.22474487139 je remaster vylepšený po všech stránkách a je to také poprvé, co si i u nás budeme moci Nier Replicant zahrát v provedení, jaké vývojáři z počátku zamýšleli. Známe hardwarové požadavky akční rubačky Nier Replicant

Hlavním hrdinou je tedy mladík, který žije v oddělené vesnici. Musí ji ale opustit, protože je jeho sestra Yonah těžce nemocná, a tak se snaží najít lék. Celé se to ale ještě o něco víc zvrtne s příchodem záporáka na scénu. Na cestě za záchranou jeho sestry ho čeká celá řada nepřátel. Hratelností se Replicant do jisté míry podobá Automatě, ale není tak propracovaný. Hra v době svého vydání přeci jen nesklízela tak nadšená hodnocení, takže v tomto ohledu není od věci držet svá očekávání trochu na uzdě.

Total War: Rome Remastered Datum vydání: 29. dubna Platformy: PC Oznámení tohoto remasteru přišlo docela jako blesk z čistého nebe. Je to jen pár týdnů, co Creative Assembly představilo vylepšenou verzi Total War: Rome, jednoho z nejoblíbenějších dílů této strategické série. Letos už to bude 17 let od vydání originálu a léta jsou na hře už docela vidět. V tomhle případě tedy není grafické vylepšení úplně od věci. Hráče čekají novinky ale i v dalších směrech. Vizuál je přeci jen to nejvýraznější. Podpora širokoúhlých obrazovek nebo rozlišení 4K nebude chybět. Není to ale jen o vytažení rozlišení. Budovy a objekty jsou znovu vymodelované a vylepšení budou vidět i na efektech. Strategie Total War: Warhammer III odhalena, podívejte se na trailer

Dále byla vylepšena práce s kamerou, ikony pro některé části uživatelského rozhraní jsou úplně nové a můžete se těšit i na nové taktické mapy. Za nás je ale určitě větší novinkou to, že v remasteru budete mít k dispozici 16 dodatečných frakcí, které v originálu nebyly přístupné. Celkově jich tedy bude ve hře 38. Pokud máte v knihovně na Steamu původní Rome: Total War, tak pro vás má Creative Assembly extra nabídku. Do konce května si remaster budete moci pořídit za poloviční cenu. Pokud naopak bude Total War: Rome Remastered tím prvním, co si budete pořizovat, tak dostanete navíc i originál. Balení pak obsahuje i DLC Alexander a Barbarian Invasion.

New Pokémon Snap Datum vydání: 30. dubna Platformy: Nintendo Switch Série Pokémon má na kontě už pěknou řádku her, a ne ve všech jde jen o chytání stovek druhů roztodivných potvůrek. Pokémon Snap je právě jednou z těch, kde pokémony jen pozorujete. Byl na Nintendu 64 velmi oblíbený i přes svoji jednoduchou myšlenku – focení pokémonů v jejich přirozeném prostředí. Fanoušci dlouho volali po pokračování a na konci dubna se konečně dočkají. Podíváme se na několik ostrovů, které dohromady tvoří region Lental. I když je to doposud neprozkoumaná oblast, tak v ní narazíte na řadu známých druhů pokémonů. Jedna zvláštnost by se ale přeci jen našla. Někteří pokémoni a rostliny v noci z nějakého důvodu září. Tento jev zvaný Illumina budete zkoumat spolu s profesorem Mirrorem. Pokémoni slaví 25. výročí: 8 generací napříč historií handheldů Nintenda

Jelikož je celá hra založená na focení, tak bude dosti propracované. Vše budete sledovat ze svého vozítka jménem NEO-ONE a čím lepší fotografii pořídíte, tím lepší hodnocení dostanete. To je založené na věcech jako je póza pokémona, jak velká část je na fotce vidět nebo jakou činnost zrovna dělá. Abyste získali lepší snímek, můžete si i pomoci různými návnadami. Fotky si pak můžete přímo ve hře editovat a sdílet nejen se svými přáteli. Svoje výtvory si pak můžete hodnotit i mezi sebou. Všechno to sice zní banálně, ale Pokémon Snap má obrovskou přízeň fanoušků. I když to nemusí být to pravé pro vás, tak to vypadá na příjemnou odpočinkovou vyplň při čekání na další pořádný díl pokémonů.