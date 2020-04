Herní agenda: návraty japonských legend a výlet do moravských lesů

Hlavním lákadlem je každopádně právě příběhová část, ve které se Jill Valnetine snaží dostat z Raccoon City do bezpečí. Není to ale snadný úkol. Městečko je totiž zamořeno nakaženými, kteří jí jdou po krku. Tou největší hrozbou je Nemesis, kterého společnost Umbrella Corps vytvořila jako jejich ultimátní skrytou zbraň.

Po úspěchu předělávky dvojky tady máme další díl ze série Resident Evil ve zcela novém kabátě. Vývojáři na to šli stejně jako v minulém roce, a ještě k tomu přidali něco navíc. Podle všeho by RE 3 měl vypadat ještě o něco lépe, a kromě singleplayerového příběhu jak ho známe z původní verze z roku 1999 dostaneme i asynchronní multiplayerovou část.

Největší poprask v komunitě způsobilo přepracování soubojového systému. Oproti originálu vývojáři zvolili akčnější styl, který má blíž k patnáctému dílu Final Fantasy. Odůvodňují to tím, že staré souboje by v dnešní době zkrátka už nefungovaly a nepůsobily tak dobře jako tehdy.

Someday You‘ll Return

Platformy: PC

Datum vydání: 14. dubna

Není to poprvé, co se Danielovi, hlavnímu hrdinovi této hry, zaběhne dcera Stela. Tentokrát je to ale jiné, než v kterémkoliv z předchozích případů. Stopa totiž vede do míst, o kterých v minulosti prohlásil, že se do nich už nikdy nehodlá vrátit. Nyní ho sem zavlekla vlastní dcera. Dostane se tak hluboko do starých moravských lesů a odhalí tajemství, která by raději měla zůstat skryta.

Pokud jste to ještě nepostřehli, tak Someday You‘ll Return je česká hra od studia CBE Software. Jedná se o příběhovou hororovku se silným zaměřením na vyprávění příběhu. Z jejich předchozí tvorby můžete znát třeba hru podobného žánru jménem J.U.L.I.A.: Among the Stars.

Jak už bylo zmíněno, budeme se procházet v lesích Moravy. Některé z oblastí můžete navštívit i v reálném životě, ale ve hře nejsou přesné kopie celé krajiny. Dle zveřejněných záběrů se ale tvůrcům atmosféru podařilo vystihnout velmi dobře.