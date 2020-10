Herní agenda: nová generace je tady spolu s vyvrcholením herní sezóny

DiRT 5 Datum vydání: 6. listopadu Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 (19. listopadu),

Xbox Series S|X (10. listopadu) V posledních letech nad klasickými díly série Dirt bezesporu vedla její odbočka Dirt Rally, ale s pátým dílem se to očividně studio Codemasters snaží změnit. Tentokrát vývojáři nechtěli zůstat jen u drobných vylepšení, a tak do toho pořádně šlápli. Znát to bude hlavně na verzích pro PC a novou generaci konzolí. Prohánět se můžete po sedmdesátce tratí s dynamickým prostředím a počasím. Ve vozovém parku si pak budete moci vybírat z klasických rallye aut, trochu sportovnějších typů nebo třeba bugin. To vše doprovází hlasy známých dabérů Troye Bakera a Nolana Northa, kteří vám budou pomáhat s navigací. Kromě běžných rallye závodů dojde mimo jiné i na ice racing, tedy jízdu po zasněžených či zamrzlých oblastech. Závody DiRT 5 v čerstvých záběrech ukazují výzvu Ice Breaker Mimo klasický multiplayer se vrací také hraní na rozdělené obrazovce, a to až pro 4 hráče. V tomto režimu můžete bez problému odehrát celou karieru. Pokud z lokálního multiplayeru přejdete na online, tak se do závodění bude moci pustit až 12 hráčů najednou. Stejně jako u spousty dalších mezigeneračních titulů i u Dirtu platí, že pokud si pořídíte verzi pro současnou generaci, tak ho na PS5 a Xbox Series X|S dostanete zdarma.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Datum vydání: 6. listopadu Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch (13. listopadu) Ani letos neabsentuje série Need for Speed, ale pro změnu se nejedná o úplnou novinku. EA se rozhodla, že pro tentokrát bude hráčům muset stačit remaster staršího dílu, konkrétně Hot Pursuitu z roku 2010. Honičky s policií tedy budou o něco líbivější, ale nečekejte výrazné změny oproti původní verzi. Tou největší novinkou tak pravděpodobně je funkce crossplay. Remaster samozřejmě bude podporovat závodění v multiplayeru a tentokrát už nezáleží, na jaké platformě hrajete. U závodních her to není takový problém vzhledem k tomu, že ani jedna z platforem nemá znatelnou výhodu. V balení pak spolu se základní hrou dostanete i veškerý DLC obsah, který do ní vyšel po vydání. To vše za polovinu ceny AAA hry, tedy 30€. To, jestli je to moc na 10 let starou lehce vylepšenou hru, necháme raději až si Hot Pursuit vyzkoušíme sami. Přeci jen mohli vývojáři ze Stellar Entertainment odvést výbornou práci a tato cena tak bude odůvodněná. Z doposud zveřejněných záběrů to tak ale zatím bohužel nevypadá.

Assassin’s Creed Valhalla Datum vydání: 10. listopadu Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X, PlayStation 5 (19. listopadu) Po menší pauze před Origins se série Assassin’s Creed znatelně proměnila. Proto jsme očekávali, že se stane něco podobného s novým dílem, když si Ubisoft dal opět roční pauzu. To se bohužel nestalo, a tak tady máme do třetice více téhož. Nicméně pozitivum je, že se zase podíváme do neokoukaného historického období, kterým je tentokrát vikingské dobývání Anglie. Travnaté louky a kopce anglické krajiny vypadají velmi dobře, ale budete se moci podívat i do vikingské domoviny, tedy do Norska. Není to tak, že to bude lokace, kterou po úvodu už neuvidíte. Podle všeho bychom se sem měli vracet častěji. Vaše útočiště nicméně bude v Anglii, kde si budete rozšiřovat a vylepšovat svoji osadu. Assassin’s Creed Valhalla bude obohacen o X-Ray údery během soubojů Hlavním hrdinou příběhu je tentokrát viking Eivor. Nebo hlavní hrdinkou, pokud chcete. Ubisoft nechává výběr pohlaví tentokrát na vás. Na rozdíl od Odyssey ve Valhalle tu verzi hlavního hrdiny, kterou si nevyberete, už neuvidíte. Dějová linka vypráví o tom, jak vikingové osídlovali Anglii, a i když to byli zdatní bojovníci, nebyli takovými hrdlořezy, jak se o nich často říká. Jakou roli tady budou hrát úlomky ráje, první rasa nebo sekvence ze současnosti, zatím není jasné. Jelikož jim ale Ubisoft nedával prostor v předchozích dílech skoro vůbec, neočekáváme ve Valhalle výraznou změnu. Po stránce hratelnosti se toho mnoho nemění. Vývojáři se stále drží stylu Origins, tedy většího příklonu k RPG žánru, přičemž hodně záleží na levelu a výbavě Eivora. Slíbili ale, že ve Valhalle už nebudete muset trávit tolik času grindováním, abyste dosáhli požadovaného levelu. V soubojích pak budou hlavní odlišností Eivorovy nové schopnosti, díky kterým se bude moci vypořádat i se silnějšími nepřáteli.

Destiny 2: Beyond Light Datum vydání: 10. listopadu Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X (8. prosince),

PlayStation 5 (8. prosince) Druhé Destiny je tady s námi už od roku 2017 a za tu dobu se v některých ohledech změnilo k nepoznání. Další novinky přicházejí s novým rozšířením, ve kterém se podíváme do další příběhové kapitoly a spolu s tím se také celá hra dostane i na novou generaci konzolí. Kromě podtříd a elementu je tím hlavním lákadlem dosud neprozkoumaná oblast. Podíváme se na Europu, promrzlý měsíc Jupitera. Původně jsme se na něj měli vydat už v prvním díle, ale plány studia Bungie se v průběhu vývoje razantně měnily. S novým prostředím přichází i nová hrozba. Eramis si na Europě spolu s jejími poskoky vybudovala říši, která nemá cizince jako jste vy zrovna v lásce. Destiny 2: Beyond Light v novém traileru ukazuje exotické zbraně a brnění Výše zmíněným novým elementem je stáze. Zbraně s jeho vlastnostmi budou fungovat na principu zpomalování a vracení času. Využijete ho sami a stejně tak nebude chybět ani v repertoáru některých druhů nepřátel. Součástí Beyond Light je také nový raid, který váš čeká přímo na Europě. Pod zmraženou tundrou se ukrývá krypta, do které žádný Guardian už dlouhá léta nevkročil.

The Falconeer Datum vydání: 10. listopadu Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X The Falconeer je pravděpodobně tou nejméně výraznou novinkou, která se na novou generaci Xboxu chystá. Na jedné ze svých prezentací na ni totiž zapomněl i sám Microsoft a trailer vyšel samostatně. Vývojář Tomas Sala, který na celém projektu pracuje sám, se nicméně pokouší přinést novinky do žánru leteckých bitev. Na bojiště se díváte z pohledu třetí osoby a vžijete se do role falconeera, leteckého bojovníka, jehož nejlepším přítelem je obří sokol. Spolu s ním se vydáváte do oblak nejen bojovat proti nepřátelům, ale také prozkoumávat rozmanité krajiny. Fantasy RPG The Falconeer se dočká i vydání na konzoli Xbox One Můžete používat několik zbraní na dálku. Kromě dalších falconeerů se budete na nebi utkávat s většími létajícími loděmi či obřími brouky a rejnoky. Realističnost v tomto ohledu rozhodně nečekejte. K výrazně stylizovanému světu se ale toto pojetí docela hodí. Ve všem tom chaosu se odehrává příběh, kde mezi sebou válčí několik frakcí. Autor nechává na vás, jak budete zasahovat do jejich vlivů. Hlavní ale je, aby se vám a vašemu létajícímu kamarádovi podařilo přežít. Bez něj se ve zdejším světě totiž neobejdete.

XIII Datum vydání: 10. listopadu Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch (příští rok) XIII je střílečka z pohledu první osoby, ve které hrajete za muže bez identity. Celá země je v šoku kvůli vraždě prezidenta Sheridana a vy jste jedním z podezřelých. Po probuzení na východním pobřeží si ale nic nepamatujete, a tak společně s hlavním hrdinou odhalujete, co se vlastně stalo. Když se podíváte na původní verzi této hry z roku 2003, jen málokdo by řekl, že už je tak stará. Díky jejímu unikátnímu komiksovému grafickému stylu, který ve své době neměl obdoby, by obstála i dnes. Vždycky je tady ale prostor na zlepšení. Proto se v listopadu můžete těšit na kompletní remake. Předělávka kultovní komiksárny XIII vychází v listopadu Ze zveřejněných záběrů vypadá po grafické stránce výborně. Hratelnost bude, stejně jako u původní verze, pravděpodobně na průměrné úrovni, ale kvůli ní si XIII přeci jen takovou pozornost nevysloužilo. Kromě lepší grafiky je tady ještě jeden důvod, který opodstatňuje tento remake. Původní verze si moc nerozumí s moderními systémy a není jednoduché ji rozběhnout v použitelném stavu. Jen pozor, abyste při nakupování nesáhli po původní verzi. Názvy jsou totiž totožné. Žádné “remake” ani “definitive edition” tam nenajdete, což může být trochu matoucí.

Tetris Effect: Connected Datum vydání: 10. listopadu Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X Původně tato variace jedné z nejznámějších her v historii vyšla exkluzivně na PlayStation 4, poté došlo i na VR a PC verzi. Novinka s podtitulem Connected nicméně přijde pouze na Xboxy a PC. Jak už název napovídá, tím hlavním tentokrát bude propojování hráčů. I když je koncept hry stále stejný, jako ho znáte z ostatních verzí tetrisu, tak k úspěchu Tetris Effectu stačilo to, že hraní je opravdu efektní. Pohybujete se v pestrobarevném prostředí plném kontrastů a světýlek. V Connected se do skládání tvarů můžete pustit v nových multiplayerových módech, ať už online nebo v lokálním režimu. Kromě soubojů mezi sebou se do toho řadí i kooperace. Na počítače přijde moderní Tetris. Poběží i na 4K monitorech a ve VR Mimo běžné soupeření se budete moci pustit také do kompetitivních zápasů. Tetris Effect: Connected bude od vydání podporovat crossplay, což v případě takové hry není žádný problém. Žádná platforma oproti ostatním přeci jen nemá žádnou výhodu. Díky tomu, že nepatří mezi hardwarově nejnáročnější tituly, nebude u Tetris Effectu na nové generaci problém s rozlišením 4K při 60 FPS. Pokud ale budete chtít, můžete hrát až ve 120 FPS za cenu nižšího rozlišení. Kromě toho je také součástí programu Smart Delivery, takže vám bude stačit jedna kopie, a můžete ho hrát na nové i současné generaci Xboxu.

Yakuza: Like a Dragon Datum vydání: 10. listopadu Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X, PlayStation 5 (2. března) Série Yakuza je tu s námi už dlouhá léta, i když se to na první pohled nemusí zdát. Její první díly u nás přeci jen byly těžko dostupné a oficiálně se k nám začaly dostávat až s poslední generací konzolí. Tyto městské akce od studia Ryu Ga Gotoku si ale pozornost rozhodně zaslouží, a to samé platí i pro sedmý díl, který číslovku vyměnil za podtitul Like a Dragon. Pokud jste se někdy chtěli do Yakuzy pustit, ale odradil vás počet dílů, tak nyní je ideální šance s ní začít. Like a Dragon totiž startuje novou příběhovou linii s novým hlavním hrdinou Ičibanem Kasugou. Ten se dostane do vězení, i když sám nic nespáchal. Po jeho propuštění na svobodu to probíhá jinak, než si představoval. Místo obdivu svého klanu za to, že na sebe vzal vinu, si ho nikdo nepamatuje. Yakuza: Like a Dragon v čerstvých záběrech ukazuje souboje i město Tím novinky nekončí. Po velmi dlouhé době opouštíme čtvrť Kamuročo a přesouváme se do Jokohamy. Kompletně se mění i soubojový systém, který byl v minulých dílech velmi kritizovaný za stereotypičnost. V Like a Dragon budou souboje probíhat na tahy jako v klasických JRPG hrách. Moc nám k tomu zprvu neseděl, ale nakonec to nevypadá vůbec špatně. Pro japonské hráče není sedmá Yakuza už žádnou horkou novinkou. Na jejich trhu totiž vyšla už na začátku letošního roku. Lokalizace pro další trhy chvíli trvaly, takže my se do nové kapitoly gangsterského příběhu pustíme právě až v průběhu listopadu.

Bugsnax Datum vydání: 12. listopadu Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5 (19. listopadu) Tvůrci menší bizarnosti Octodad přicházejí s další netradiční záležitostí. Bugsnax si už při představení vysloužili velkou oblibu, a to nejen díky všemožným druhům potvůrek, které vznikly spojením nějaké pochoutky a živočicha z reálného světa. Hráče si získal také hudební doprovod. Vydáme se na dobrodružství na ostrově Snaktooth, kde tato napůl pochoutková a napůl broučí stvoření žijí. Přijíždíte sem kvůli pozvání objevitelky Elizabert Megafig, která ale po vašem příjezdu není k nalezení a její kemp vypadá, jako by se přes něj přehnalo tornádo. Takže jste tady sami a hladoví. Je tedy na vás zjistit, co se Elizabert stalo. Po cestě samozřejmě dojde na zkoumání spousty druhů bugsnaxů. Pokud budete dostatečně šikovní, podaří se vám nachytat všech 100 unikátů. Svoje metody odchytu musíte uzpůsobovat nejen podle každého druhu, ale také dle prostředí. Ostrov má totiž hned několik rozdílných oblastí.

Godfall Datum vydání: 12. listopadu Platformy: PC, PlayStation 5 (19. listopadu) Looter-shooter her v posledních letech vyšlo hodně, ale jen málokteré se podařilo uspět a přežít první rok života. Mezi ty nejlepší se řadí druhé Destiny, ke kterému se ještě dostaneme, Warframe a The Division. Spolu s novou generací se o vstup do tohoto žánru pokusí také Gearbox s Godfallem. Na rozdíl od výše zmíněných titulů se v Godfallu používají zbraně na blízko. Vaše postavy tedy budou třímat meče, kopí, či obří kladiva. Styl boje si budete v průběhu hraní moci upravovat dle svého díky rozmanitým zbraním a schopnostem postav. Od soubojů nicméně neočekávejte lité bitvy jako v souls-like hrách. V tomhle ohledu bude Godfall větší arkádou. Tak to alespoň vypadá z dosavadních záběrů. Godfall se v novém traileru soustředí na frenetický boj a akci I když se na pozadí bude odehrávat příběh, tak Godfall stejně bude hlavně o sbírání vybavení, surovin a dalších věcí, které posílí vaši postavu a budete se tak moci postavit zase o něco silnějším protivníkům. Abyste získali set legendárního vybavení, tak nějakou chvíli u hraní budete muset strávit. Kdyby vás mlácení potvor už nudilo a chtěli byste zpestření, můžete se do boje pustit v kooperaci až pro 3 hráče. Vypadá to také, že Godfall vývojáři hodlají podporovat ještě dlouho po vydání. Součástí dražších edicí hry je totiž i přístup k první expanzi, která by měla vyjít v příštím roce.

Sackboy: A Big Adventure Datum vydání: 12. listopadu Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5 Se Sackboyem jsme se setkali v posledních generacích hned několikrát. Byl to totiž hlavní představitel série LittleBigPlanet od studio Media Molecule. Mimo jiné dokázala například to, že i na konzolích může existovat moderská komunita s plnou podporou vývojářů. To byl konkrétně případ druhého dílu. Nyní se Sackboy vydává na velké dobrodružství a spolu s ním lehce mění i žánr. I když série LittleBigPlanet měla trojrozměrné prostředí, postavy se v něm pohybovaly pouze ve 2D. Sackboy: A Big Adventure se posouvá směrem ke kompletně 3D skákačkám. Měl by tedy bezesporu zajímat fanoušky titulů jako je Crash Bandicoot nebo Spyro the Dragon. Jen aby Sackboyovi tato změna prospěla. Už tady totiž byly případy, kdy se přesun do plně 3D nevydařil. Třeba takový Trine se po třetím díle vrátil ke klasickému 2,5D střihu. Nemusí to být případ nového Sackboye. Přeci jen ho tvoří i jiné studio než první dva díly série LittleBigPlanet. Konkrétně ho mají na svědomí vývojáři ze Sumo Digital, kteří za sebou mají například pár dílů série F1 a další závodní tituly. Nebude to jen o zběsilém poskakování. Sackboyovo dobrodružství doprovází příběh, ve kterém byli jeho přátelé uneseni Vexem, což je příšera zrozená z chaosu a strachu. Jeho cílem je přetvořit zdejší nevinný svět na živoucí noční můru. To Sackboy nemůže nechat jen tak a s vaší pomocí se mu snad podaří zachránit situaci.

The Spider-Man: Miles Morales Datum vydání: 12. listopadu Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5 (19. listopadu) Bylo příjemným překvapením, když se Spider-Man ve spojitosti s PlayStationem 5 ukázal tak brzy. Panovala kolem něj ale spousta nejasností. Teď už snad víme vše potřebné, abychom to mohli dát dohromady. Ještě, než se dostaneme k Milesovi, tak připomeneme, že součástí Ultimate edice této hry na PS5 bude i vylepšená verze původního Spider-Mana z PS4 včetně všech DLC. Dalo by se říct, že Spider-Man: Miles Morales je samostatný datadisk pro původního Spider-Mana. Hodí se tedy srovnání s Uncharted: Lost Legacy, které fungovalo téměř stejně jako čtvrtý díl, jen bylo o něco kratší. Ani od Milese Moralese se tedy nedají očekávat žádné masivní pokroky. Na druhou stranu, už jen díky výkonnějšímu hardwaru se můžete těšit na vyšší rozlišení a větší počet snímků za vteřinu. Spider-Man: Miles Morales slibuje na PS5 4K rozlišení při 60 snímcích Vzhledem k tomu, že schopnosti Milese a Petera Parkera se liší, i když jsou oba Spider-Mani, budete v soubojích mít nové možnosti a nepochybujeme, že novinky bude možné ještě vylepšovat. Spider-Man v černo-červeném obleku si například umí pohrávat s elektřinou a v jeho repertoáru nechybí ani dočasná neviditelnost. Roli hlavního záporáka si v této části příběhu stříhne Thinkerer, který je jednou z méně známých postav ze Spider-Manových komiksů. Můžete ho nicméně znát z filmu Spider-Man: Homecoming, kde hrál roli Vulturova mechanika.

Call of Duty: Black Ops – Cold War Datum vydání: 13. listopadu Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X, PlayStation 5 (19. listopadu) Po návratu Modern Warfare z minulého roku se opět podíváme k další úspěšné podsérii Call of Duty. Již podle názvu je vám jistě jasné, že nové Black Ops se budou točit okolo událostí studené války. V příběhové kampani se podíváme na začátek 80. let minulého století do lokací jako je Berlín, Vietnam nebo Turecko. Úkolem jednotky hlavního hrdiny je vypořádat se s Perseem, což je tajemný agent, který se objevil u většiny velkých událostí minulých let a stále se ho nikomu nepodařilo vypátrat. Po dlouhé době ale opět začíná být aktivní, takže je ta pravá chvíle jít do akce. Call of Duty: Black Ops Cold War ukazuje akční kampaň se zombíky Mimo kampaně samozřejmě nechybí multiplayer s klasickými módy. Novinkou je režim Fireteam, do kterého se zapojí až 40 hráčů. Způsob vylepšování vybavení a tříd by pak měl fungovat na velmi podobném principu, jako tomu bylo v loňském Modern Warfare. Postup z klasické hry pro více hráčů bude propojený s battle royalem CoD: Warzone, který Activision nehodlá jen tak odstřihnout, jako to udělali u Blackoutu. V letošním ročníku zase jednou najdete i kooperační kampaň plnou zombíků. Stejně jako Warzone bude i zombie mód provázaný s multiplayerem, takže se vám do něj přenese vaše vybavení a postup. Tentokrát také nebudete hrát za předem dané postavy. Vybrat si můžete z operátorů z multiplayeru. Nová příběhová linka Dark Aether pak rozvíjí tu předchozí, která vyvrcholila v Black Ops 4.

Astro’s Playroom Datum vydání: 19. listopadu Platformy: PlayStation 5 Stejně jako v případě PlayStationu 4 nás i na nové generaci konzole od Sony čeká ukázková hra s malými robůtky. Tentokrát to ale nebude jen malá hříčka, která vás zabaví maximálně na pár minut. Astro’s Playroom má být plnohodnotná skákačka, která vydrží na 4 až 5 hodin, a navíc představí novinky, které s PlayStationem 5 přicházejí. Astro’s Playroom se bude převážně soustředit na nové vlastnosti ovladače. Těmi hlavními prvky jsou adaptivní spouště a haptická odezva. Haptika by vám například měla zajistit rozdílné pocity podle toho, po jakém povrchu se zrovna pohybujete. Spouště pak dají vývojářům nové možností například při střelbě z luku, jízdě a dalších situacích. Fantazii se meze nekladou. Astro’s Playroom bude předinstalované na všech konzolích PS5 Pracuje na něm tým ASOBI, který má na svědomí i ukázku z původní generace a také Astro Bot Rescue Mission pro PlayStation VR, na kterou bude Astro’s Playroom v rámci příběhu navazovat. Celkově se s Astrem podíváte do čtyř rozdílných světů, přičemž každý z nich se bude soustředit na odlišný prvek ovladače DualSense. Astro’s Playroom si bude moci zahrát úplně každý majitel PlayStationu 5. Tato hra totiž bude předinstalovaná na každé konzoli. Hned po rozbalení a připojení konzole tedy nemusíte nic stahovat a rovnou se můžete vydat za Astrem.

Demon’s Souls Datum vydání: 19. listopadu Platformy: PlayStation 5 Ještě před tím, než studio FromSoftware uchvátilo hráče svojí sérií hardcore RPG Dark Souls, vytvořili několik dalších titulů. Předchůdcem Dark Souls jsou právě Demon’s Souls, kterým se nedostalo takové pozornosti proto, že studio ještě nemělo takové jméno a byly dostupné exkluzivně na PlayStationu 3. Tato legenda se nyní vrací v kompletně předělané verzi. Za remakem Demon’s Souls pro PlayStation 5 stojí Bluepoint Studios. S tímto jménem jste se mohli setkat už u několika předělávek z minulých let. Mezi ty nejpovedenější patří Shadow of the Colossus a kolekce prvních tří dílů Uncharted. Věříme tedy, že jsou Demon’s Souls v dobrých rukách. Oznámena Deluxe edice Demon’s Souls i bonus za předobjednávku Z doposud zveřejněných záběrů to vypadá, že se vývojáři drželi původní verze, jak jen mohli. Při porovnání konkrétních lokací poznáte, že se příběh odehrává stále ve stejném prostředí, ale graficky je remake naprosto někde jinde. To se týká nejen modelů postav, ale i jejich animací. Pokud vás při sledování posledního Future of Gaming zarazilo, že ukázka běžela ve 30 FPS, tak je to proto, že samotné vysílání ve více snímcích nebylo k dispozici. Ze samotného traileru už je ale poznat, že 60 FPS nebude problém. Při hraní si pak budete moci vybrat ze dvou módů podle toho, jestli preferujete 4K rozlišení nebo jestli si počet snímků za sekundu chcete ještě o něco navýšit. Příběh je stejně jako v dalších soulsovkách řádně potemnělý. Poté, co král Allant probudil démona jménem The Old One, celou krajinu zahalila mlha plná přízraků a nočních můr, které baží po lidských duších. Vy, jakožto bojovník snažící se zbavit Boletarii tohoto prokletí, se musíte vypořádat se silnými nepřáteli, abyste získali titul zabijáka démonů.