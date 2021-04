Herní agenda: pokračování Resident Evilu a vylepšená trilogie Mass Effectu

Resident Evil Village Datum vydání: 7. května Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 Po čtyřech letech tady máme další velký díl série Resident Evil. Capcomu se očividně změny, se kterými přišli v sedmičce, osvědčily, a tak většinu z nich uvidíte i při vašem průchodu skrz Village. Tentokrát vás ale nebude děsit nakažená rodinka. V roli Ethana Winterse se podíváte do vesnice, kde mimo jiné sídlí upíři a vlkodlaci. Je to značný odklon od klasických zombíků z původních dílů, ale v rámci příběhu má vše svoje opodstatnění. Hráči si velmi rychle oblíbili novou hlavní záporačku lady Dimitrescu, která vede zdejší panství. Během hraní narazíte nejen na nováčky, ale i stará známá jména jako je Chris Redfield. Z minulých dílů jsme ho znali jako kladnou postavu. To se ale očividně změní. Nebo snad ne? Podívejte se na ukázku kultovního Resident Evilu 4 ve virtuální realitě

Příběh je stěžejním prvkem hry, takže si ho určitě nevyzraďte předem. Už nyní po internetu kolují spoilery, protože před pár měsíci unikla na veřejnost rozpracovaná verze hry. Dávejte na ně tedy pozor. Kromě klasické příběhové kampaně najdete ve hře ještě nějaký ten obsah navíc. Do toho spadá například arkádový Mercenaries mód, ve kterém více než o přežívání půjde o čistou akci. Původně měl s Village vyjít také multiplayerový Re:Verse, ve kterém se v roli ikonických postav ze série postavíte proti ostatním hráčům, ale před pár dny byl odložen na léto. Stejně jako předchozí pokusy o hru pro více hráčů ze světa Resident Evil to nevypadá nijak záživně. Možná nás Capcom ale tentokrát překvapí.

Hood: Outlaws & Legends Datum vydání: 10. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Ve středověkém světě Hood: Outlaws & Legends se pohybuje celá řada zlodějů a lapků. Jen pár z nich se ale stane legendami, o kterých se bude mluvit ještě dlouho po jejich poslední loupeži. Legendou se snažíte stát i vy spolu se svojí skupinou zlodějů. Na cestě k úspěchu vám ale bude stát celá řada překážek. Během každé loupeže se proti sobě postaví dvě skupiny, přičemž každá čítá čtveřici hráčů. Která z nich provede loupež rychleji a precizněji, si odnáší všechen věhlas. Ostatní hráči ale nejsou to jediné, s čím budete během hraní soupeřit. V oblastech se pohybují také klasická NPCčka, která po vás půjdou bez ohledu na to, do jaké skupiny patříte. Nový trailer z týmovky Hood: Outlaws & Legends má pořádnou dávku akce

Máte na výběr z několika druhů zlodějů. Každý z nich má unikátní vlastnosti a schopnosti. Některé můžete kombinovat i s ostatními hráči. K tomu je ale potřeba precizní spolupráce. Pokud všechno nejde podle plánu, může se hladce probíhající akce rychle zvrtnout. Vývojáři ze Sumo Digital hodlají Hood: Outlaws & Legends podporovat ještě dlouho po vydání, aby se multiplayerový obsah neohrál tak rychle. Některé novinky dostanou hráči zdarma, ale hra bude obsahovat i placené battle passy. V budoucnu se každopádně můžete těšit na nové postavy nebo mapy.

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind a The Missing Heir Datum vydání: 14. května Platformy: Nintendo Switch Grafické romány si na Switchi našly svoje místo a stále více a více se dostávají do povědomí hráčů. Samotné Nintendo se do tohoto žánru moc nezapojovalo, ale to se nyní změní. Oživují totiž titul z konzole NES, který jsme si u nás nikdy dříve nemohli zahrát. Byl totiž dostupný pouze na japonském trhu. Měli bychom spíš mluvit v množném čísle. Vyjdou totiž rovnou dva díly Famicom Detective Clubu. V prvním z nich, který má podtitul The Girl Who Stands Behind, budeme vyšetřovat případ na vysoké škole, kde se studenti potýkají s neobvyklými situacemi. U každé z nich se ochomýtá záhadná dívka, kterou právě vy budete muset odhalit. Nintendo se chce v budoucnu soustředit na více nových značek

Druhý díl jménem The Missing Heir zavede našeho vyšetřovatele na venkov. Rodinu Ayashiro postihne tragédie a nikdo není schopný přijít na to, co bylo její příčinou. To ale nebude vaše jediná starost. Detektiv totiž přišel o paměť a zároveň s vyšetřováním tedy bude muset přijít i na to, co je on sám zač. Obě hry jsou od základu kompletně předělané od grafiky až po soundtrack. Z ukázek to vypadá, že si na Famicom Detective Clubu Nintendo opravdu dalo záležet a nejsou to jen laciné grafické romány, kterých vychází desítky. Scény i postavy jsou animované a v konverzacích nechybí dabing, což v tomto žánru nebývá zrovna obvyklé.

Mass Effect: Legendary Edition Datum vydání: 14. května Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4 O vylepšené verzi kompletní trilogie kultovní série Mass Effect, která dodnes patří mezi nejlepší sci-fi RPG, se mluví už delší dobu. EA ji bez větších okolků oznámilo pár měsíců zpět a my se tak do této galaxie budeme moci podívat znovu v trochu lepší kvalitě. Největšími změnami si určitě projde první díl. Na původní verzi už jsou její léta vidět. Vylepšení se ale nebudou v tomhle případě týkat pouze grafické stánky. U prvního Mass Effectu by mělo dojít i na hratelnost. Kupříkladu střelba by měla být upravená, stejně jako ovládání autíčka Mako. Příběh samozřejmě ale bude beze změny. Zbylé dva díly už tak rozsáhlá vylepšení mít nebudou. Budete si je nicméně moci zahrát až v rozlišení 4k, pokud na to váš stroj stačí. Mass Effect: Legendary Edition nabídne i propracovaný fotorežim

Součástí Legendary edice jsou i všechna DLC. Pokud počítáme celou trilogii, tak se dostaneme na více než 40 doplňků. Do toho spadají i důležitá příběhová rozšíření pro druhý a třetí díl. Jediné, co tady bude chybět, je DLC Pinnacle Station. Vývojáři absenci tohoto přídavku odůvodňují tím, že data, která měli k dispozici, byla poškozená a nedostali se k funkčním originálům. Pinnacle Station totiž vznikalo v externím Demiurge Studios, takže z počátku nebylo vše pohromadě. To je ale maličkost v porovnání s tím, co všechno v kolekci Mass Effectu najdete. Společně s komandérem Shepardem se budete proplétat skrz rozmanité mise, prohlubovat vztahy s členy posádky a v neposlední řadě bojovat s Reapery, kteří ohrožují celou galaxii. Jen nás trochu mrzí, že tentokrát EA zapomnělo na Switch.

Subnautica: Below Zero Datum vydání: 14. května Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Subnauticu jako takovou tady snad nemusíme nijak obšírně představovat. Tento podmořský survival vyšel už před třemi lety. Vývojáři ze studia Unknown Worlds Entertainment od něj ale stále nechtějí dát ruce pryč. Už delší dobu jste si mohli obrovské rozšíření Below Zero zahrát v rámci předběžného přístupu na Steamu. Nyní ale konečně vychází v plné verzi a spolu s tím se podívá i na konzole. Opět se podíváme na planetu 4546B. Tentokrát se vydáme na průzkum zbrusu nové oblasti, ze které vás bude pěkně mrazit. Její část je totiž pokrytá ledem, takže nyní budete muset myslet nejen na kyslík a další aspekty, ale také na dostatek tepla. Příběhově hra navazuje tam, kde základní hra skončila. Hlavní hrdinka se bude snažit zjistit, co se stalo její sestře. Není to ale jediná zápletka, na kterou narazíte. Mrazivá Subnautica: Below Zero má nový stylový filmeček

Čekají vás novinky na povrchu, a hlavně pod vodou. Setkáte se s desítkami nových druhů ryb a dalších stvoření, která většinou vypadají, že nepochází z našeho světa. Není to ale jen o průzkumu. Důležité je také vybudovaní základny, shánění zdrojů na výrobu a zajištění dostatku tepla. Zdejší podmořské hlubiny skrývají mnoho krásného, ale narazíte v nich i na celou řadu nebezpečí. Čím hlouběji jdete, tím více je pravděpodobné, že k vám zdejší stvoření nebudou přátelská. S tím ale zkušená průzkumnice, jako je zdejší hlavní hrdinka musí počítat. Příběh si tady navíc užijete i bez znalosti angličtiny. Hra totiž bude mít české titulky, a to i na konzolích.

Days Gone Datum vydání: 18. května Platformy: PC Další exkluzivita z PlayStationu se chystá na PC. Tentokrát si budou moci zdejší hráči projít příběh motorkáře Deacona St. Johna, který kvůli zdejší apokalypse přišel o svoji manželku. Stává se z něho lovec odměn, který se o jeho lásce snaží zjistit vše, co může. Ve zdejším otevřeném světě na vás čeká řada nebezpečí. Kromě klasických zombíků, kterých jsou celé hordy, můžete narazit i na zmutovaná zvířata. Vypořádat se s vlky není žádná legrace vzhledem k tomu, že jsou schopni doběhnout vaši motorku v plné rychlosti. A na takového medvěda omotaného ostnatým drátem také nechcete narazit. Days Gone dorazí na PC koncem května, nový trailer ukazuje vylepšení

Mezi nepřáteli jsou ale občas i lidé. Nemůžete zkrátka nikomu věřit. Tím nejvěrnějším společníkem je Deaconova motorka, o kterou se také musíte náležitě starat. Stejně jako v případě Horizonu není ani Days Gone jen prachsprostý port. Grafika je vylepšená a počet snímků za vteřinu je odemčený. V posledních týdnech bylo kolem Days Gone docela rušno kvůli tomu, že byl údajně zrušen vývoj pokračování. Na úkor toho mají vývojáři pracovat na remaku prvního dílu The Last of Us, což nám úplně nedává smysl vzhledem k tomu, že původní verze dostala remaster a je bez problému hratelný i na PS5.

Just Die Already Datum vydání: 20. května Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch V roce 2014 vzniklo technologické demo, ze kterého později vznikl Goat Simulator. Tvůrci ho původně zamýšleli jako aprílový vtípek, ale po masivním úspěchu z něj udělali celé kozí univerzum. Tito vývojáři se opět dali dohromady ve studiu DoubleMoose a s šílenostmi rozhodně nehodlají přestávat. Tentokrát si pro nás připravili kooperaci plnou důchodců. Stanete se člověkem v důchodu v blízké budoucnosti, kde lidé nemají žádné děti. Není tady tedy nikdo, kdo by platil důchod. Bez jakýchkoliv příjmů si stejně jako ostatní důchodci musíte vystačit sami a využít k tomu všech dostupných prostředků. Aby toho nebylo málo, tak vás vykopli z domova důchodců, takže se musíte vydat do světa plnit všemožné výzvy. Mezi ně patří například vystřelení sebe sama z kanónu. A co takhle si useknout hlavu a následně s ní někoho uzemnit? Bizarností tady zkrátka najdete víc než dost. A jaký že má hra cíl? Splnit dostatek úkolů a výzev na to, abyste se zase dostali do některého z domovů důchodců. Můžete se do toho pustit sami nebo v online režimu až pro čtyři hráče. Je na vás, jestli budete spolupracovat nebo si navzájem škodit. V domově přeci jen není neomezené místo.

Knockout City Datum vydání: 21. května Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch Knockout City je dalším menším titulem, který vznikl v rámci programu EA Originals. Na rozdíl od předchozích výtvorů, které do něj spadaly, ale nejdete o příběhovku. Vývojáři z Velan Studios se rozhodli pro čistě multiplayerovou záležitost, ve které si zahrajete vybíjenou z budoucnosti. Do hraní se budete moci pustit zcela zdarma. Jelikož je to free-to-play titul, tak není žádným překvapením, že jsou jeho součástí také mikrotransakce. Ty se jako ve většině konkurenčních her týkají pouze kosmetických úprav vaší postavy. Nebude tady chybět ani forma battle passu, který se v posledních letech stal tak oblíbeným. Bláznivá vybíjená Knockout City se připomíná trailerem, zahrajeme si v květnu

V pestrobarevných arénách budete soupeřit v týmech 3v3 či 4v4 nebo si to můžete rozdat všichni proti všem. Který z týmů jako první přijde o všechny životy, prohrává. Knockout City se snaží tlačit na souhru týmu, takže za přihrávky a další triky se zvyšuje síla míče. A pokud zrovna není po ruce míč, můžete po nepříteli hodit jednoho ze svých spoluhráčů. Vývojáři hodlají hru podporovat v budoucnu skrz nový obsah, který bude přibývat v rámci sezón. Každá z nich by měla přinést nové mapy, typy míčů, odměny a samozřejmě nové kosmetické doplňky. Hrát budete moci s přáteli nezávisle na platformě. Knockout City totiž bude podporovat cross-play už v den vydání.

Biomutant Datum vydání: 25. května Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4 Už jsou to téměř čtyři roky od doby, co jsme viděli malou chlupatou potvůrku ovládající bojová umění ve zvláštním fantasy světě. Do Biomutanta jsme se podle původních plánů měli pustit mnohem dříve, ale následně přišla spousta odkladů. Svého chlupáče si budete moci konečně zmutovat na konci května. Vývojáři hry u Biomutanta vyzdvihují hlavně jeho unikátní soubojový systém, který vám dovoluje kombinovat bojová umění spolu se střelbou a využíváním mutací. To všechno ale samozřejmě nebudete mít k dispozici hned od začátku. Bojové umění je potřeba se naučit a stejně tak mutace se neválí na každém rohu. Svoji postavu si budete moci uzpůsobit dle svých představ, a to jak po stránce schopností, tak vzhledu. Nic vám nebrání v tom, abyste se soustředili čistě na wung-fu nebo se naopak specializovali na střelné zbraně. To celé se neobejde bez příběhu. Tento posapokalyptický svět na první pohled vypadá, jako by vzkvétal. Opak je ale pravdou. Kořeny stromu života totiž krvácí a kmeny mezi sebou vedou vleklé spory. Bude na vás, jak se k celé situaci postavíte. Nabízí se možnost snažit se svět zachránit, ale můžete jít i temnější cestou.