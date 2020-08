Herní agenda: příchod Horizonu na PC a začátek slibné herní sezóny

Fall Guys: Ultimate Knockout Datum vydání: 4. srpna Plarformy: PC, PlayStation 4 Fall Guys jsou jednou z her, které byly představeny během chaotické prezentace Devolver Direct před pár týdny a jeho tvůrci ze studia Mediatonic nelení a už se připravují na vydání. I když se jedná o další hru z žánru battle royale, tak na rozdíl od konkurence působí odlišným dojmem. Ve hře se dá dohromady celkem 60 hráčů. Počet se postupně snižuje až zůstane jeden ultimátní vítěz. Jednotlivá kola jsou o tom dostat se až na konec levelu, ale zní to jednodušeji, než to ve skutečnosti vypadá. Tvůrci se inspirovali u klasických soutěží jako je Wipeout, takže po cestě vás čeká celá řada překážek. Postavičky, se kterými hrajete, navíc nejsou zrovna nejstabilnější, takže není potřeba mnoho a už se válíte po zemi. Hráči se mezi sebou také mohou popotahovat. Když chytíte někoho během toho, kdy se chystá na důležitý skok, určitě mu to radost neudělá. I když na to Fall Guys vypadají, tak se nejedná o free-to-play hru. Ve hře ale i přes to najdete například battle pass. Vydání se chystá jen na PC a PS4. O ostatních platformách zatím nepadlo ani slovo.

Horizon: Zero Dawn Datum vydání: 7. srpna Platformy: PC Není tomu zase tak dávno, co byl Horizon: Zero Dawn považovaní čistě za exkluzivitu pro PlayStation 4. Studio Guerrilla Games chtělo ale svoji tvorbu rozšířit na další platformu a Sony jim v tomhle případě toto rozhodnutí posvětila. Příběh Aloy z postapokalyptického světa plného robotických dinosaurů si tedy budou nově moci užít i PC hráči. Podobně jako například u nedávno vydané PC verze Death Strandignu to nebude žádný odfláknutý port. S grafickým nastavením si budete moci pěkně pohrát, jak jste zvyklí. Pokud na to bude váš stoj stačit, budete si Horizon moci zahrát ve vyšším počtu snímků za vteřinu, než jak ho zvládal PlayStation 4. Hra na Steam dorazí rovnou v kompletní edici. Kromě základní hry, která už je sama o sobě obrovská a její dohrání vám zabere desítky hodin, dostanete ještě datadisk Frozen Wilds. V něm se podíváte do nové zasněžené krajiny. Dostanete se tak k novému vybavení a s novým prostředím přichází i doposud neobjevené druhy robotických potvůrek. Akční RPG Horizon Zero Dawn odhaluje hardwarové požadavky Kromě toho obsahuje ještě několik balíčků, díky kterým budete mít přístup k dodatečným oblekům pro Aloy. Jelikož se jedná o hru silně založenou na příběhu, tak se jistě sluší podotknout, že Horizon stejně jako na PlayStationu neobsahuje českou lokalizaci. Byla to jedna z her, kterým Sony z počátku moc nevěřila, takže se na lokalizace pro menší trhy jako je ten náš nedostalo.

Total War Saga: Troy Datum vydání: 13. srpna Platformy: PC Když Creative Assembly spouštěli vedlejší sérií jejich strategií jménem Total War Saga, mělo se jednat o menší tituly, které vedle hlavní série nepřinesou tolik novinek, ale podíváme se v nich do dob a částí světa, na které by jinak nedošlo. Nyní to ale vypadá, že se tento koncept docela změnil. Troy má být totiž patřit mezi ty největší hry série Total War. Po stránce technologie je postavena na základech Total War: Three Kingdoms, které vyšlo v minulém roce. V jejich nejnovější verzi TW enginu se můžete těšit na parádní grafické zpracování. V příběhové kampani se pak odvypráví Homérova Iliada. Trojský díl série Total War zprvu najdete pouze v obchodě Epicu. Stejně jako v mnohých dalších případech si i tady pro sebe Epic uzmul roční exkluzivitu. Pokud si Troy tedy budete chtít zařadit do knihovny na Steamu, musíte počkat na rok 2021. Total War Saga: Troy slibuje v novém traileru pořádnou destrukci Kromě toho ale bude mít Troy zvláštní akci. V den vydání si ji na Epicu bude moci vzít každý zdarma. Je to velmi neobvyklý krok a docela by nás zajímalo, proč vývojáři učinili toto rozhodnutí. Možná doufají, že se jim to vrátí v prodejích DLC obsahu, který bude do hry přibývat po vydání.

Dying Light: Hellraid Datum vydání: 13. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One Původně studio Techland mělo v plánu středověký Hellraid vydat jako samostatný titul. Během vývoje ale proběhla spousta změn. Nakonec z těchto plánů sešlo. Místo toho, aby projekt úplně zanikl, se stane součástí prvního dílu Dying Light. Obyvatelé Toweru po výpadku proudu naleznou ve sklepení arkádový automat, o kterém netuší, kde se tam vzal. Hlavní hrdina se skrz něj po chvíli dostane do prostředí Hellraidu, kde na něj čekají hordy kostlivců a dalších obyvatel pekla. Hratelnost se nijak výrazně neliší od klasického stylu Dying Light. Budete tedy hodně skákat a uhýbat. Samozřejmě vám ale nic nebrání v tom, vyřídit nepřátele jednoho po druhém v přímém souboji. S tím vám pomohou nové zbraně jako meče, sekery, kladiva a další. Do středověké pevnosti se můžete neustále vracet a sbírat dodatečné odměny. Získané zbraně pak můžete používat i v původním světě Dying Light. DLC Hellraid pro hru Dying Light se začne prodávat koncem července Na výpravu proti kostlivcům se můžete vydat až ve čtyřech hráčích. Náročnost Hellraidu se bude stupňovat podle toho, kolik bude ve skupině hráčů. Nemusíte se tedy bát, že by to ve čtyřech bylo moc snadné.

Rogue Legacy 2 (předběžný přístup) Datum vydání: 18. srpna Platformy: PC První díl Rogue Legacy byl jednou z prvních velmi úspěšných her z žánru rogue-like. V pokračování se vylepšuje každý jeho aspekt. Vývojáři ze studia Cellar Door Games ho nyní označují jako rogue-lite. To znamená, že stále bude obsahovat věci jako odlišné charaktery, zbraně a randomizované průchody. Mimo to ale nechybí ani vylepšení, která budete stále mít i po smrti. Ani ve druhém díle nebude chybět mechanika dědictví. Poté, co jedna postava umře, můžete si vybrat jednoho z jejích následovníků. Dostanete se tak k různým herním třídám a není žádnou výjimkou, že vaši následovníci mívají nejen bonusy ve váš prospěch, ale mohou mít i různé fóbie a další nedokonalosti. Jednou z ikonických v prvním díle byla například fóbie ze slepic. Jelikož se do Rogue Legacy 2 budete moci pustit jen skrz předběžný přístup na Steamu, tak hráči na ostatních platformách si musí počkat na vydání plné verze. Ta by měla přijít někdy v průběhu příštího roku, jak uvádí vývojáři na svém profilu.

Microsoft Flight Simulator Datum vydání: 18. srpna Platformy: PC Už je to pěkných pár let, co vyšel poslední díl simulátoru létání od Microsoftu. Nyní nás čeká nový díl bez jakéhokoliv podtitulu a očekávají se od něj velké věci. Především se to týká velikosti a grafického zpracování. Z toho, co zatím víme, má totiž nový Flight Simulator dosti krvavé nároky, aby běžel v nejvyšším možném nastavení. Kromě detailně vymodelovaných letadel a prostředí se můžete těšit například na dynamické počasí, které by se mělo odvíjet od toho v reálném světě. Když se během letu podíváte na povrch, tak to nebude jen placka potažená texturou. Tvůrci slibují silniční dopravu i zvířata. Aby to všechno vůbec mohlo fungovat, tak si Flight Simulator bere část výkonu i z cloudu Microsoftu. Ohledně nacenění hry vám ale nepřinášíme moc přívětivé zprávy. Celkem bude hra rozdělená na 3 edice, přičemž ta základní s cenovkou 1 789 Kč, ve které najdete 20 letadel a 30 ručně modelovaných letišť, bude dostupná i skrz Game Pass. Deluxe edice za 2 299 Kč přidává dalších pět letadel i letišť. Poslední Premium Deluxe, která vás vyjde na 3 099 Kč, odemkne veškerá další obsah. Microsoft Flight Simulator dovolí prodej modifikací přímo ve hře Není to ale tak, že byste v levnějších edicích měli o několik letišť méně. Jen nepůjde o ručně modelované objekty. Místo toho budou vyobrazeny jako generické stavby. Mimo to Microsoft odhalil i fyzickou verzi hry. Půjde ale spíše jen o sběratelský kousek. Komu by se také chtělo instalovat hru z deseti DVD.

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition Datum vydání: 27. srpna Platformy: PlayStation 4, Nintendo Switch Původně vyšel tento spin-off série Final Fantasy exkluzivně na konzoli Nintendo GameCube v roce 2004. Byla to první Final Fantasy hra na konzoli od Nintenda od dob šestého dílu, tedy od roku 1994. Nyní se ve vylepšené verzi podívá na nové platformy. Tím nejvýraznějším pokrokem by si měla projít grafika. I když Crystal Chronicles využívají výraznou stylizaci, posun by v tomto ohledu měl být viditelný na první pohled. Nově kromě japonského dabingu budou Crystal Chronicles obsahovat i anglický. Také byl znovu nahrán i soundtrack a k tomu se přidává několik zbrusu nových skladeb. Pokud jste hráli původní verzi, tak si jistě mimo to všimnete ještě přepracovaného uživatelského rozhraní. Zdejší příběh vypráví o partě dobrodruhů, kteří sbírají mystickou energii pro krystaly, které chrání části světa od ničivé Miasmy. V kampani budete doprovázet karavanu, která má za úkol tuto energii bezpečně přepravit až ke krystalům. Ani v remasteru nebude chybět mutliplayer. Na rozdíl od původní verze, kde k tomu byly potřeba i Game Boye si tady vystačíte s internetovým připojením. Mimo to tady najdete i podporu hraní napříč platformami.

Tell Me Why Datum vydání: 27. srpna Platformy: PC, Xbox One Po první sezóně Life is Strange se to studiu Dontnod Entertainment s pokračováním moc nevydařilo. Ještě ale nehodlají úplně opouštět žánr epizodických příběhových adventur. V jejich novince Tell Me Why opět budeme sledovat postavy s nadpřirozenými silami. Hlavními představiteli příběhu jsou sourozenci Alyson a Tyler Ronan. Tyler se vrací do rodného městečka na Aljašce, kde se mu oživí vzpomínky na dětství, které tady strávil. Je to vůbec první transsexuální charakter v adventurách od Dontnodu a v příběhu to bude hrát velmi důležitou roli. O samotné zápletce toho každopádně zatím moc nevíme. Dává smysl, že tvůrci nechtějí prozrazovat mnoho vzhledem k tomu, jak důležitou součástí adventur je příběh. Ani to, jaké superschopnosti během hraní uvidíme, není známo. Jen je jasné, že to bude mít co dělat se silným poutem mezi sourozenci. Adventura Tell Me Why dostane první epizodu v srpnu a září V případě Tell Me Why bude hodně důležité, aby vývojáři vydávali epizody v menším časovém rozestupu, než jak to bylo u druhé sezóny Life is Strange. Po zdlouhavém čekání se na další částí příběhů už úplně zapomnělo. Tak třeba se tentokrát už Dontnod poučí.

Surgeon Simulator 2 Datum vydání: 27. srpna Platformy: PC Před několika lety na Steam začaly přicházet nejrůznější bizarní simulátory. Jedním z těch, který ale měl potenciál nebýt jen malou hříčkou, je právě Surgeon Simulator. S velmi krkolomným ovládáním rukou jste museli provádět všemožné operace. A nyní to vývojáři posunuli ještě o několik levelů výše. Z původní verze si jistě pamatujete, že jste mohli operovat například i Heavyho z Team Fortress 2. Dalo by se říct, že do určité míry bude Surgeon Simulator 2 jen více téhož, ale zásadní novinkou jsou operace v kooperaci s online mulitplayerem. Až ve čtyřech hráčích se budete moci pustit do řezání nejrůznějších částí lidského těla. Hand Simulator dokázal, že i tento styl her nabírá v multiplayeru úplně nový rozměr, takže se nedivíme, že se vývojáři vydali touto cestou. Během operování budete mít mnohem větší škálu možností, jak se vypořádat s problémy. Pokud se vám nechce čekat, až hra vyjde na konci srpna, můžete se skrz předobjednávku na Epic Store zapojit do uzavřeného betatestu. Ten proběhne od 7. do 9. srpna.

Wasteland 3 Datum vydání: 28. srpna Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4 Na třetí pokračování série Wasteland jsme sice nemuseli čekat tak dlouho, jako na to předchozí, ale i tak studiu jeho vývoj trval 6 let. Opět se tedy vydáme do nehostinného postapokalyptického světa, ve kterém proti nepřátelům budeme bojovat v tahových soubojích. Stanete se velitelem jednotky Desert Rangers, což jsou muži a ženy zákona, kteří se snaží vybudovat společnost znovu od základu. Více než století poté, co vybuchly bomby, stále bojují o záchranu své milované Arizony, ale moc dobře se jim nedaří. Alespoň prozatím. To se ale má s pomocí samozvaného patriarchy Colorada změnit. Aby se jim dostalo požadované pomoci, musí splnit úkol. Patriarcha chce, aby se vypořádali s jeho třemi krvežíznivými potomky, kteří ovládají jeho území. Z vyprahlé pouště se tedy vydávají do zasněžených krajin. S tím samozřejmě přichází i nové problémy, především co se tepla týče. Vaše činy mají následky, nabádá nový trailer na RPG Wasteland 3 Vývojáři opět slibují hluboký příběh a soubojový systém. Do své party budete moci nabrat až šest rangerů a každý z nich se bude lišit jak osobností, tak schopnostmi. Wasteland 3 má být přístupný jak pro veterány série, tak pro úplné nováčky.

Project Cars 3 Datum vydání: 28. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One Pokračování simulátoru automobilových závodů Project Cars má opět na svědomí Slightly Mad Studios a o vydání se postará společnost Bandai Namco. Stejně jako v případě druhého dílu přibyde celá řada novinek v čele s novými vozy a okruhy. Project Cars 3 nabídne celkově 140 okruhů z celého světa. Z dalších prvků, které v každé závodní hře neuvidíte, můžeme vypíchnout například 24hodinové závody nebo vylepšený model počasí. Mód kariery pak byl předělaný a značného vylepšení se dočká také umělá inteligence ostatních jezdců. Stále zůstává otázkou, jak moc se Project Cars 3 posune oproti předchozímu dílu. Přeci jen jejich vydání dělí jen dva roky, což v rámci vývoje her není moc dlouhá doba. Když ještě přihlédneme k tomu, že konkurence na pokračováních vlastních závodních her dělá mnohem déle, tak není od věci zauvažovat, jestli na trojku není přeci jen ještě brzo. Project Cars 3 mají datum vydání, na trať vyrazíme už v srpnu Také se ukázalo, že Project Cars 3 nebude obsahovat několik prvků, které znáte z jeho předchůdce. Například pneumatiky už se nebudou opotřebovávat a o čerpání paliva se také už starat nemusíte. Během závodu tak nebudete ani jednou muset zastavit ve stáji.