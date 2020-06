Herní agenda: výlet do Japonska a Iron Man ve virtuální realitě

Trackmania Nations Remake Datum vydání: 1. července Platformy: PC Po čtyřech letech se vrací série arkádových závodů Trackmania. Zatím poslední díl s podtitulem Turbo nezaznamenal takový úspěch, ale stále měl svoje kvality. Nová Trackmania nemá žádný podtitul, ale ve skutečnosti se jedná o remake dílu Nations z roku 2006. Základní koncept hry se samozřejmě nemění. Budeme se prohánět po desítkách různých tratí v pekelně rychlých vozech. Podle toho, jak se vám závod vydaří, získáváte různé medaile, ocenění a umístění v celosvětových žebříčcích. Zajímavější je ale obchodní model, který studio Nadeo s novou Trackmanií zvolilo. Vydání očekávejte pouze na PC a do hraní se můžete pustit zdarma. Pokud ale chcete mít zpřístupněný veškerý obsah, už budete muset platit. Nadeo má totiž v plánu kromě free-to-play modelu ještě dva druhy předplatného. Jeden z nich stojí 10 dolarů, druhý pak 30 dolarů. Kompletní přístup samozřejmě získáte až s tím nejdražším. Nejedná se ale o jednorázovou platbu. I když komunitní manažer tvrdí, že se nejedná o předplatné, tak to ani nijak nazvat nejde. Hráli jsme remake Trackmania Nations: návrat ke kořenům působí slibně Je to docela zvláštní rozhodnutí. Nejspíš se jedná o test Ubisoftu, pod který Nadeo patří. Možná, že když se nové Trackmanii bude dařit, uvidíme tento obchodní model i u dalších her od tohoto francouzského giganta. Bez placení si tak můžete zajezdit, ale už se nedostanete do editoru tratí, k replayům nebo do Open Grand League.

Marvel’s Iron Man VR Datum vydání: 3. července Platformy: PlayStation 4 (PS VR) Několik odkladů předcházelo tomu, než se Iron Manova hra pro virtuální realitu PlayStationu konečně dostala na pulty obchodů. Skrz PlayStation VR se tedy konečně můžete dostat do futuristického obleku Tonyho Starka, který se nejen díky filmovým adaptacím stal jedním z nejoblíbenějších hrdinů Marvelu. Příběh se odehrává už několik let poté, co Stark přestal s výrobou zbraní. Jeho minulost ho ale stále pronásleduje. Roli záporačky zastává Ghost, což je protikorporátní aktivistka a hackerka. Využívá proti Starkovi jeho vlastní zbraně, které v minulosti pomáhal tvořit. Nemusíte se bát toho, že by Iron Man byl jen kratičkou ukázkou ve stylu Spider-Mana, který pro PS VR vyšel ve spojitosti s jeho posledním filmem. Tohle bude plnohodnotná záležitost. Náplň hry je jasná. Pomocí Move ovladačů se v Iron Manově brnění budete vypořádávat s nepřáteli v různých lokacích. Postupem hrou si pak jeho vlastnosti budete moci dále vylepšovat a upravovat si jeho vzhled. Marvel’s Avengers v multimediálním nášupu odhalují příběh a kooperaci Z dosavadních dojmů to vypadá, že studio Camouflaj odvedlo dobrou práci hlavně v tom, aby hráč měl pocit, že je opravdu v roli Iron Mana. Sice nás trošku mrzí, že si právě tento hrdina nevysloužil vlastní klasický titul, podobně jako tomu bylo u Spider-Mana, ale pokud bude tento VR zážitek zpracovaný kvalitně, nemáme s tím nejmenší problém.

F1 2020 Datum vydání: 10. července Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia Stejně, jako každý rok vychází sportovní série, tak ani letos samozřejmě nesmí chybět nový ročník závodů Formule 1 od studia Codemasters. I když to stále může vypadat jako to samé zase v trochu lepší grafice, tak nový díl přináší několik zásadních novinek. Tou největší je bezesporu nový mód MyTeam. Je to vůbec poprvé, co si budete moci vytvořit vlastní tým včetně jezdce a soupeřit se slavnými stájemi závodů F1. Do toho samozřejmě spadá i výběr sponzorů a budování týmu, ale stále to bude především o samotném závodění. F1 2020: nové formule šlapou na plyn realismu, a přesto jsou přístupnější Mezi další novinky patří například dvojice nových okruhů. Konkrétně to jsou Hanoj a Zandvoort. Také budete mít více možností nastavení u módu kariéry. To se týká jak F1, tak soutěže F2, která by ale měla být o něco kratší. Pro nás je ale mnohem zásadnější fakt, že v F1 2020 nebude chybět možnost závodění ve split-screenu. Za poslední generaci se ve velkých hrách objevuje jen zřídkakdy a my bychom se nezlobili, kdyby se v budoucnu opět stala jejich běžnou součástí.

Rocket Arena Datum vydání: 14. července Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4 Ještě před pár týdny o této arénovce nikdo neslyšel. Oznámila ji společnost Electronic Arts na jejich poslední akci EA Play a do vydání nemá vůbec daleko. Je na ní jasně vidět, že se soustředí především na mladší hráče a tomu odpovídá i fakt, že jde o online stylizovanou střílečku V rozmanitých arénách budete proti sobě bojovat s raketomety v režimu 3v3. Můžete si vybrat z několika odlišných postav, přičemž každá z nich má trochu jiné schopnosti. Všechny se ale stále točí kolem raket a výbuchů. Během zápasu se ani na chvíli nemůžete zastavit, protože se kolem vás stále něco děje. Udržovat přehled o situaci alespoň pomáhá pohled ze třetí osoby. Summer Game Fest: budoucnost hraní, PlayStation 5 a návrat série Skate Původně vývojáři počítali s tím, že Rocket Arena bude free-to-play, ale nakonec se i za základní verzi hry bude muset platit. Mimo to obsahuje i mikrotransakce včetně battle passu. Mnohem příjemnější ale je, že nezáleží, na čem hrajete. Rocket Arena bude už v den vydání podporovat crossplay skrz všechny platformy.

Ghost of Tsushima Datum vydání: 17. července Platformy: PlayStation 4 Měsíc po The Last of Us: Part II tady máme další velkou exkluzivitu pro PlayStation 4. Poslední velkou hrou od studia Sucker Punch bylo Infamous: Second Son, které vyšlo už před šesti lety. Od jejich novinky se tedy očekávají velké věci už jen vzhledem k velmi atraktivnímu zasazení. Podíváme se na japonský ostrov Cušima za dob mongolské invaze. I když Ghost of Tsushima využívá základy z reálné historie, tak se vývojáři nijak netajili tím, že se jí nedrželi úplně přesně a spoustu věcí si upravili pro potřeby hry. Budeme sledovat příběh Jina, který měl spolu s dalšími samuraji ostrov chránit. Nepřátel je ale moc, takže je dlouho udržet nezvládnou. Nevzdá se ale jen tak. K hratelnosti můžete přistupovat dvěma způsoby. Buď stále budete tím ctnostným samurajem, a i s přesilou se budete snažit bojovat férově. Na druhou stranu vám ale nic nebrání stát se duchem a využívat všechny možnosti zdejšího prostředí a Jinovy výbavy. Sice tak Jin poruší zásady samurajského přesvědčení, ale když si to situace na Cušimě žádá, není to pro něj tak těžké rozhodnutí. Ghost of Tsushima má status gold, vydání nestojí nic v cestě Z posledního zveřejněného gameplay videa vypadá Ghost of Tsushima po stránce hratelnosti jako docela tradiční akční adventura. Graficky je ale na vrcholu, stejně jako většina ostatních exkluzivit na PlayStationu. Vývojáři si dali za cíl, aby scenérie vypadaly nádherně a na obrazovce se stále něco dělo i v případě, že Jin bude jen tak postávat uprostřed pole. Příroda je živá, kolem vás stále padá listí a prostředí je dost pestré na to, aby se neokoukalo ani po několika hodinách.

Paper Mario: The Origami King Datum vydání: 17. července Platformy: Nintendo Switch Nintendo letos bez velkého E3 Directu s oznamováním novinek oproti konkurenci docela ztrácí. Zatím to nevypadá, že by chystalo online prezentaci jako zbytek velkých společností, a tak občas bez většího lákaní odhalí nějakou novinku. Jednou z nich je i pokračování série Paper Mario, jejíž poslední díl vyšel před čtyřmi lety na WiiU. V novém díle se postavíme proti králi Ollymu, který z princezny Peach udělal origami a její hrad zapečetil stuhami. Kdo jiný než Mario, by se měl vydat na její záchranu? Na své cestě se k němu do party ale přidají i další známé postavy z nejrůznějších mariovských her. Hlavní společnicí Maria je ale nová postava – Olivia. Je to sestra krále, ale s jeho úmysly nesouhlasí. Pokud jste nikdy s touto vedlejší sérií nepřišli do styku, možná vás překvapí, že Paper Mario není primárně skákačka. Spíše se řadí do RPG žánru a tomu odpovídají i soubojové sekvence. Bojuje se na tahy a každá z postav má odlišné útoky. Náplní hratelnosti jsou ale i hádanky nebo tradiční pasáže se skákáním. Paper Mario se vrátí v červenci, Nintendo ukázalo první trailer Během Mariovi cesty si projdete spoustou nádherně stylizovaných prostředí. Není to ale naposledy, co bychom se se známým italským instalatérem měli letos setkat. Za pár měsíců totiž slaví 35. výročí a spekuluje se, že Nintendo k této příležitosti chystá pořádný balík starších her pro Switch včetně legend jako je Super Mario 64. Doufáme, že se zanedlouho dočkáme oficiálního oznámení.

Destroy All Humans! Datum vydání: 28. července Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia Destroy All Humans je další návrat série, kterou už jsme na herním trhu pěkných pár let neviděli. Naposledy to konkrétně bylo v roce 2008 na konzolích PlayStation 3 a Xbox 360. Opět se tedy v roli mimozemšťana podíváme na Zemi, kde sklidíme trochu DNA a mezi tím není od věci rozvrátit zdejší vládu. V roli Crypta-137 se dostanete na Zemi v padesátých letech minulého století. Nebude to ale jen o poletování ve vaší vesmírné lodi. Značnou část hry strávíte pobíháním po povrchu a vypořádáváním se s nepřáteli pomocí svých vyspělých zbraní. Crypto má kromě toho i schopnost ovládat psychokinezi, takže není problém postavit se proti početné přesile. Destroy All Humans! vyjde v červenci včetně dvou speciální edic Sběr DNA vypadá díky Unreal Enginu 4 velmi dobře. Vývojáři z Pandemic Studios a Black Forest Games zvolili výrazně stylizovanou grafiku, která atmosféře Destroy All Humans! opravdu sedne. Kromě boje dojde i na nějaké to vylepšování schopností hlavního mimozemšťana a upravit si můžete i jeho vzhled.