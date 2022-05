Herní byznys loni poprvé pokořil 200 miliard dolarů. Polovina peněz se protočí na mobilech

Mobily jsou stejně výnosné jako konzole a PC dohromady

Podle analytiků z Newzoo se loňské celosvětové tržby v oblasti videoher poprvé vyšplhaly přes 200 miliard dolarů. Konkrétně to bylo 203,1 miliardy, o 5,4 % více než v roce 2020. Společnost odhaduje, že se na tom podílelo 3,1 miliard hráčů.

O největší videoherní trh světa se přetahují USA (50,5 mld.) a Čína (50,2 mld.). Při rozdělení na větší regiony už ale jasně vede asijsko-pacifická oblast, na kterou připadá 47 % tržeb. Dalších 27 % skončilo v Severní Americe, 18 % v Evropě a po 4 % pak v Latinské Americe a Středním Východě plus Africe.

Tržby z mobilních platforem poprvé překročily 100 miliard dolarů. Mobily proteklo 91,4 miliardy, tablety pak 12,1 miliardy. Konzolisté vygenerovali 58,6 miliardy dolarů, hráči na PC pak 41 miliard, z toho 2,3 miliardy padlo v prohlížečových hrách a 38,7 miliardy pak v těch klasických krabicových nebo stažitelných ze Steamu a spol.

Newzoo prostřednictvím magazínu GamesBeat prozradilo i výsledky jednotlivých vydavatelů. Deset největších vygenerovalo 126 miliard dolarů, tedy 62 % z celkových tržeb. Konsolidace trhu tedy způsobila, že se nejvíce peněz hromadí u těch gigantů.

Společností číslo jedna je čínský Tencent, na něhož připadlo 32,3 miliardy dolarů (16 % z celosvětových tržeb). Firma plně ovládá například Funcom (Conan Exiles) nebo Riot Games (League of Legends), vlastní většinu Grinding Gear Games (Path of Exile) nebo Supercellu (Clash of Clans), ale má podíly také v Epicu, Bloober Teamu, Ubisoftu, Paradoxu, Remedy, Robloxu nebo tuzemské Bohemii Interactive. Ve prospěch Tencentu ale bude hrát roli i to, že v Číně vydává západní hry jiných studií, protože proniknout přes byrokracii a cenzuru do Země draka není jednoduchý úkol.

Podobně funguje i čínský NetEase, který v Číně vydává Minecraft nebo Overwatch, ale s Blizzardem společně tvoří také chystané Diablo Immortal. NetEase tak s 9,6 miliardy dolarů patří šesté místo.

Před něj se dostaly Sony (18,2 mld.), Apple (15,3 mld.), Microsoft (12,9 mld.), Google (11 mld.), za tím jsou Activision Blizzard (8,1 mld), Nintendo (8,1 mld.), Electronic Arts (6,5 mld.) a Sea Limited (4,3 mld.). Newzoo mimochodem vypočítalo, jak by se do statistik propsaly letos oznámené obří akvizice. Microsoft by se společně s Activision Blizzardem s tržbami 21 miliard dolarů dostal na druhé místo před Sony. Na deváté místo by pak s 5,7 miliardy dolarů poskočilo Take-Two, které kupuje Zyngu.