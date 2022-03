Herní divize Netflixu posiluje. Kupuje tvůrce adaptací Stranger Things a The Walking Dead

Netflix oznámil, že za 65 milionů eur kupuje herní studio Next Games, převzetí chce dokončit během druhého čtvrtletí. Finští tvůrci mají na svědomí mobilní hry Stranger Things: Puzzle Tales, The Walking Dead: Our World a The Walking Dead: No Man's Land.

Netflix to s videoherními ambicemi myslí vážně, koupil své první herní studio

Jde o free-to-play tituly pro Android a iOS, které mají celkově přes 50 milionů stažení. Pyšní se též nadprůměrnými hodnoceními. A pro Netflix jde o dokonalého partnera, protože právě na mobilní hry vycházející z filmových či seriálových předloh se chce soustředit.

Firma loni založila herní divizi a koupila také první studio – Night School stojící za indie hitem Oxenfree. Později také oznámila plán vytvořit „mobilní Game Pass“. Součástí standardního předplatného s filmy a seriály je totiž nově přístup do katalogu her pro Android a iOS. K dispozici jsou bez reklam i mikrotransakcí. V současnosti je v nabídce přes deset titulů:

Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Xtreme

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Café

Dungeon Dwarves

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Knittens

Krispee Street

Shooting Hoops

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Teeter (Up)

Wonderputt Forever

„Ačkoli jsme v oblasti her teprve na začátku, jsem přesvědčen, že společně s Next Games dokážeme vytvořit portfolio prvotřídních her, které potěší naše uživatele po celém světě,“ říká Michael Verdu, který má hry v Netflixu pod palcem.