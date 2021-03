Herní filosofie: ať je budoucnost her jakákoliv, Microsoft je na ni připraven

V dnešní době jsme zvyklí na Xbox, Playstation, PC a Nintendo, ale byly časy, kdy lidé kupovali nejčastěji konzole od SEGA nebo legendární ATARI. Herní průmysl se neustále mění, nicméně „jednou jste dole, jednou nahoře“ tu moc nefunguje. Buď jste nahoře nebo můžete úplně skončit. Fluktuace v prodejích tu samozřejmě jsou, každopádně obecně platí, že pokud vám jednou ujede vlak, je velice těžké ho dohonit.

Microsoftu v poslední generaci vlak téměř ujel, nicméně jeho neustálá snaha ho dohonit ve výsledku otevřela nové železniční trasy. Můžeme spekulovat, ale obecně je velmi těžké odhadnout, co se v herním průmyslu stane. Jen těžko se dalo odhadnout, že Epic Games založí vlastní obchod a Nintendo vytvoří hybridní konzoli. Pokud chcete mít budoucnost jistou, musíte být připraveni na všechno. A přesně to Microsoft dělá.

Poučte se z vlastních chyb

Když v roce 2013 vyšel Xbox One, byla to pro Microsoft katastrofa. Konzole byla mnohem hůře prodávaná než konkurenční PS4 a Xbox One to nebyl schopen dorovnat. Méně prodaných konzolí znamená méně prodaných her, méně předplatných různých služeb atd. Důvody jsou různé, ale obecně zejména to, že Xbox One se původně prodával pouze s Kinectem, což zvýšilo jeho cenu a zároveň odstartoval na trhu o něco později než PS4. Ostatně u nás se začal naplno prodávat až někdy v září roku 2014 (předtím byl prodávaný pouze v některých státech), zatímco PS4 již v prosinci 2013.



Xbox si prošel velkou evolucí

Tvrdá rána, ze které si ale Microsoft odnesl mnoho cenných lekcí. Jasně to ukázalo, že značka Xbox není sama o sobě dostatečně silná a pokud chce Microsoft vysoké prodeje, musí být variabilnější. Také ale to, že zaměřovat se čistě na jednu platformu zbytečně zúží množství zákazníků, kteří by měli zájem o další produkty. Přitom na PC trhu má díky svému operačnímu systému Windows dveře otevřeny dokořán.

Značka Xbox není sama o sobě dostatečně silná a pokud chce Microsoft vysoké prodeje, musí být variabilnější.

Postupná evoluce Xbox One probíhala na mnoha frontách. Prodeje konzole se zvýšily díky odstranění Kinectu a prodejů jak levnějších, tak dražších a výkonějších verzí konzole. Do hry však Microsoft mnohem víc začlenil také PC. Službami jako Xbox Play Anywhere své hry cíleně vydával na více platformách současně s podporou cross-platformového multiplayeru s tím, že když si hru koupíte na Xbox One, máte ji i na PC (a obráceně).

Tato generace Microsoftu ukázala opravdu hodně. Zároveň se však nedal ignorovat vývoj na poli technologií obecně. Nvidia, Amazon, HP či Google začali propagovat streamovací služby a zejména Google Stadia se snaží stát plnohodnotnou platformou. Co víc, EA Play jako koncept placení za přístup do knihovny vykazovalo až překvapivý úspěch. A Microsoft se snaží uspět všude!

Nový Xbox je připravený na všechno

Poučení z chyb ostatně vidíme na nových Xboxech. Vlajkovou lodí je Xbox Series X a Microsoft si dal záležet, aby byl po všech představitelných ohledech vynikající. Má vyšší výkon než konkurence, všechny hry z Xbox One (a Xbox 360) jsou kompatibilní, to samé platí i o starém příslušenství, takže staré ovladače vyhazovat nemusíte. Služby, co si předplácíte na Xbox One, máte předplacené i tady.

Kdybyste náhodou měli hluboko do kapsy, hned máte možnost koupit si levnější Xbox Series S. Je menší, méně výkonný, ale utáhne všechny hry, co jeho dražší bratr. Microsoft prostě nechce opět selhat na tom, že hráči od nového Xboxu nedostanou to, co chtějí.

Cestou služeb

Výraznou zbraní jsou služby. Xbox One byl první platformou s EA Play a Microsoft viděl moc dobře, že hodně hráčů je ochotnějších platit měsíční poplatky za knihovnu her než si hry trvale pořizovat. Došlo to až do Xbox Game Pass, který za měsíční poplatky umožňuje hraní více než stovky her. Ačkoli se o výdělečnosti (oprávněně) spekuluje, nemůže se Microsoftu vzít, že to opravdu přitahuje pozornost hráčů. Osobně znám hodně lidí, pro které byl svatý Steam a Microsoftu začali platit právě kvůli Game Passu.

Xbox Game Pass je jedním z nejzajímavějších projektů, co jsem v herním průmyslu viděl. Z běžné knihovny se náhled proměnil v multiplatformní knihovnu. Za příplatek můžete mít Xbox Game Pass Ultimate, tedy přístup do knihovny her jak na Xboxu, tak na PC. Xbox Game Pass se ale hlavně rozšiřuje. Již pohltil Xbox Live Gold, EA Play a dost možná se časem spojí i s jinými předplatnými jako Disney+. Ostatně poslední Vánoce Xbox Game Pass tuto platformu dočasně odemknul.

Microsoft divokým investorem Za poslední roky odkoupil Microsoft studia Obsidian, Ninja Theory, Playground Games a mnoho další. Největším nákupem byla akvizice Bethesda Games Studios.

Microsoft díky tomu momentálně disponuje s přehledem nejbohatší knihovnou her tohoto typu, kterou masivně doplňuje novými tituly. Všechna jím vlastněná studia budou mít své nově vydané hry k dispozici v Game Passu, často dokonce ve speciální edici. A aby to bylo stále lákavé, začal Microsoft utrácet jako blázen, a dokonce odkoupil i Bethesdu, což je bezpochyby nejzásadnější obchod v herním průmyslu za posledních 10 let. Tím získal značky jako Doom, Wolfenstein, Fallout nebo Dishonored.



Microsoft tím jasně dává signál, že lepší možnost, jak si jeho hry zahrát, nenajdete. A Xbox Game Pass se těžko odstraňuje, když vidíte, kolik her tím získáváte. A pokud nějaká hra náhodou odchází, možnost si ji koupit ve slevě je velmi lákavá.

Bude budoucnost ve streamování?

Při odhadech vývoje trhu vždy sleduji, co dělají firmy, které se snaží na trhu nově prosadit. Asi nejlepším příkladem je Google a zajímavé je, že se nepokouší udělat novou výkonnou konzoli. Snaží se propagovat streamovací platformu. Google Stadia se snaží zaujmout tím, že stačí dobrý internet a můžete hrát nejmodernější hry všude, třeba na chytrém telefonu.

Microsoft zareagoval rychle. Jakmile se streamovací platformy začaly prosazovat, on začal tvořit svou vlastní - xCloud. Nyní můžete všechny své vlastněné hry na Xboxu nebo PC (přes Microsoft Store) hrát třeba na mobilním telefonu. Stačí vám k tomu předplacený Xbox Game Pass Ultimate a rychlý internet. Microsoft zde má nakročeno ještě lépe než Google, protože má vlastní herní studia a platforma je propojená s Xbox Game Passem, takže rovnou nabízí velké množství her.

Tajemství je v propojení všeho v jeden celek

A v tom je tajemství připravenosti Microsoftu. Je budoucnost hraní v konzolích? Xbox Series X/S je naprostou špičkou a díky dražší a levnější variantě má potenciál zaujmout větší množství hráčů. Nebo konzole padnou a všichni budou hrát na PC? Nevadí, hry od Microsoftu přece vychází i na PC. A co když si lidé nebudou chtít hry kupovat vůbec? V tom případě si přece mohou předplatit Xbox Game Pass. A kdyby náhodou přestal být i hardware zajímavý, nabízí Microsoft možnost xCloudu a své hry můžete hrát pomocí streamování třeba na svém mobilu.



Nezapomínejme ani na dřívější silné značky Microsoftu - Gears, Halo či Fable

Třeba se Microsoftu nepovede všechno, ale ono ani nemusí. Ať bude budoucnost jakákoli, Microsoft má v tom směru co nabídnout a díky propojení platforem, velkému množství vlastních studií a kvalitním službám, má šanci na selhání mnohem menší než všechny ostatní firmy v průmyslu. Naopak se zvyšuje šance, že velký úspěch jednoho projektu pomůže navýšit výdělky jiného.

Tajemství je v propojenosti. Pokud máte PC a chcete přejít na konzoli, dost možná vás naláká, že vámi předplácená služba Xbox Game Pass je i na Xbox Series X. Když už si předplácíte Xbox Game Pass Ultimate, dost možná si zkusíte xCloud radši než Google Stadia, protože tam máte víc her.

Nejsem prorok, vždy se může něco pokazit nebo se ukázat něco nečekaného. Z Microsoftu však cítím jasný cíl, jak se prosadit. Stačí si koupit jeden produkt a člověk má pocit, že nemá jen nový Xbox, ale je součástí mnohem bohatší „rodiny Microsoftu“. Něco takového má velký potenciál a jsme zvědavi, jak jej Microsoft využije.