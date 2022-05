Herní filosofie: jak ženské postavy dobývají herní svět

Vydobyly si již ženské postavy své místo v herním průmyslu a jak na ně nahlíží vývojáři spolu s hráči?

Při pohledu na věc, jakou je počítač si většina z nás uvědomí, že hraní her je dnes považováno za spíše mužskou doménu. Podle výzkumů Entertainment Software Association (ESA) z roku 2013 ale ženy tvoří přibližně 42% z celkové hráčské populace. A to je nezanedbatelná část, která se za poslední dekádu solidně promíchala a ještě navýšila.

Řada článků psaných v minulosti také hovoří o výzkumu Nicka Yeeho, který zkoumal, jak velké zastoupení hráček je v MMORPG hrách a zjistil, že přibližně 15%. Pro některé ženy je hraní mnohdy jediným způsobem, jak se svým partnerem trávit volný čas, což se určitým lidem může zdát divné. Pro jiné je to zase standard.

S tématem genderové problematiky ve hrách souvisí i pojetí ženských postav, čemuž se v minulosti věnoval web Game Art. Zde se uvádí, že "chlapci pohlížejí na počítač jako na zábavnou rekreační hračku, se kterou je možné dělat všechno možné, experimentovat a bavit se; oproti tomu děvčata počítač vidí „negativněji“ a „omezeněji“ především jako prostředek, aby byl splněn nějaký úkol, napsán text, vytvořena tabulka v editoru atd.“ (Helena Bendová: Genderové hry her, 2013). Z toho lze vyvodit, jak budou k tvorbě her a samotných postav přistupovat sami jejich tvůrci.

Na tomto tvrzení snad pochopíme, z jaké perspektivy jsou hry vytvářeny a posléze i proč postavy vypadají spíše hyperrealisticky. Bendová zde čerpala z knihy Beyond Technology Promise a její tvrzení se opírá o názory autorů publikace, které dál ve svém článku rozvádí. Zajímá–li vás problematika více, ZDE je odkaz na celý článek Heleny Bendové.

Předimenzovaná hyper realita

Asi vám neuniklo, že ženské postavy ve většině her jsou poněkud předimenzované, co se vnad a křivek týká. Mají přebujelá poprsí mnohdy odhalená pod taktovkou motta ,,čím víc je vidět, tím víc to táhne“, bývají spoře oděné, což v bojových hrách mnohdy působí komicky a většinou mívají i vysoké podpatky, z čehož se za ta léta stala doslova norma.

Ženy tak ve hrách působí jako sexuální objekty, které dříve mívaly pouze „dekorativní“ roli, jelikož se na scénu, kde byly, dívalo zkrátka lépe. Tento trend tedy celkem dost posiloval stereotypy o ženách v prostředí her jako vilných a křehkých bytostí, které musí zachránit mužný drsoň.

Z toho plyne, že hry jsou tvořeny převážně z mužské perspektivy pro muže a za účelem eskapismu, tedy úniku z reality. Ženský pohled na hry by vypadal odlišněji. (více informací k tomuto tématu najdete ve zmiňovaném článku o genderové problematice na Game Artu)

Problém je také v tom, co si tvůrci myslí, že by mohlo hráče zaujmout. Ženské hrdinky, překvapivě, táhnou spíše mužskou populaci, a teď nemám na mysli MMORPG nebo hry, kde výběr ženské role představuje pouze změnu skinů a na hru to nemá prakticky žádný vliv.

Abych jen neházel kameny do vody, tak dobrým příkladem může být například BioWare, v jejichž hrách se podle volby muž/žena generuje odlišný příběh, dialogy a přístup k určitým věcem. Opačným příkladem (ne nutně špatným) jsou třeba hry od Blizzardu a téměř všechna MMORPG.

Je ale také nutno dodat, že předimenzované nejsou ve hrách pouze ženy. I mužské postavy jsou hyper realistické. Tento diskurz tedy vytváří jakýsi sexuální vzor, který se standardizoval a všechno se aktuálně točí kolem něj. Na trhu prakticky neexistuje hra s hlavní hrdinkou nad třicet bez dlouhých vlasů a přiléhavého oblečení. Pokud ano, modeři a grafici z řad hráčů to vždy napraví. A ačkoliv jsme se za posledních několik let i vlivem společnosti jako takové relativně úspěšně pohnuli směrem ke smysluplnějším ženským hrdinkám (např. Aloy ze série Horizon), bujaré poprsí stále vládne.

Důvod, proč je ženských hrdinek stále málo je, že mužští hrdinové na rozdíl nich mají podstatně více možností, co se týká variability rolí. Na druhou stranu je pozoruhodné, kolik prostoru se ženským hrdinkám v hlavních rolích věnuje v Asii, konkrétně u anime, kde ženské postavy tvoří podstatnou (ne-li většinovou) část tamní herní produkce.

Nyní se podíváme blíže na jednotlivé postavy spíše z herního retra, které se v průběhu posledních let prohnaly herním světem a zjistíme, jak velkou stopu některá z nich po sobě zanechala. Budu se ale zaměřovat pouze na ty hry, kde výběr ženské role představuje více, než jen změnu skinu, proto vynechám MMORPG a některé další tituly.

Tomb Raider (1996-2018)

Byl by hřích hned na úvod nezmínit nejpopulárnější ženskou postavu v hlavní roli. Je až k nevíře, jak tato kráska dokázala s herním průmyslem zatočit. Díky Laře se vývojáři her více odpoutali a začali do popředí stavět obdobné ženské charaktery, které se zpočátku Lařině archetypu docela podobaly.

Poprvé v roce 1996 se mohli hráči vnořit do její kůže a tím si ženský aspekt ve hře oblíbili natolik, že se studia přestala bát hlavních ženských rolí. S každým dalším dílem (celkem 11 dílů na PC platformu) se skin Lary měnil a do jisté míry i sama její postava určovala směr pro ostatní.

Po restartu série v roce 2013 se z Lary stala opět mladá dívka, zatímco hra se posunula více do hororové atmosféry s prvky přežití. Nejznámější filmovou představitelkou této postavy je herečka Angelina Jolie a čerstvě také Alicia Vikander.

Bloodrayne (2002-2011)

Hlavní postavou série Bloodrayne podle stejnojmenného komiksu, na jehož motivy hra vznikla, je Rayne, která se nejdříve objevila ve hře Nocturne. Je dhampírkou, což je podle starobalkánských pověstí z poloviny člověk a z poloviny upír obdařený mocí obou svých rodů.

Postava Rayne je poměrně přímočará a ve hrách není oproti předloze příliš vykreslená, jelikož se jedná převážně o akčně laděný titul. Má celkem 3 díly z toho první se odehrává ve třicátých letech minulého století, zatímco díl druhý se odehrává již v přítomnosti.

Značka patřila studiu Terminal Reality, která produkuje i zmíněné komiksové předlohy. Série Bloodrayne měla v historii poměrně pozitivní hodnocení, a to kolem 70%. Filmového zpracování se titul též dočkal hned ve dvou dílech z roku 2005 a 2007. Rayne měla dvě představitelky Kristannu Loken v prvním a Natassii Malthe ve druhém dílu. Už jméno režiséra by vám ale mělo napovědět, jak to dopadlo s hodnocením. Jedná se o Uwe Bolla.

Drakan: Order of the Flame (1999-2002)

Hra oproti Tomb Raiderovi přinesla jednu zásadní změnu, a to ovládání pomocí myši, bez které by bojovnice Rynn, za kterou zde hrajete, neměla moc šancí.

Archetyp hlavní hrdiny jako by z oka vypadl Laře Croft, jen změnila outfit a odněkud vyhrabala draka chrlícího oheň. Místo pistolí začala používat meč a další chladné zbraně. Hru si fanoušci oblíbili hlavně díky Rynninu drakovi Arohkovi a velké inspiraci podobně laděným filmovým projektům (např. Xena). Hra patří studiu Surreal Software.

Heavy Metal: F.A.K.K. 2 (2000)

Poměrně zajímavá hra se sci-fi tématikou. Hlavní hrdinkou je Julie. Děj hry navazuje na starší díl Heavy Metal 2000, kde Julie byla jen jako vedlejší postava.

Ve hře se ocitáte na nově kolonizované planetě jménem Eden a žijete ve stínu štítu FAKK2. (Federation-Assigned Ketogenic Killzone to the second level) Ten chrání kolonii před vnějším nebezpečím až do chvíle, kdy na planetu příjde bytost zvaná Gith, která rozjede hyperkorporaci a když se jí podaří prolomit štít, je Julie vyslána, aby hrozbu odvrátila. Hru vytvořilo studio Ritual Entertainment.

No One Lives Forever (2000-2002)

James Bond v ženském provedení od Monolith Production, ve kterém si zahrajete za agentku tajné organizace UNITY, slavil obří úspěch. Postava hlavní hrdinky Cate Archer je ve srovnání s těmi předchozími poměrně odlišná a především dokazuje, že lze předhodit ústřední roli ženské hrdince se ctí a šarmem sobě vlastním.

Hlavně díky tomu, že její facelift je značně retro, což má na svědomí tématika hry a její časové zasazení do šedesátých let dvacátého století. Příběh se točí kolem vraždy jistého agenta UNITY a řešení vraždy dostane na starosti právě zmiňovaná Cate.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines (2004)

V této hře máte na výběr z více typů postav. Celý design je zabalen do upírské tématiky světa World of Darknes známého z předlohy deskových a karetních her Vampire: The Masquerade. Zde si lze vybrat jak mužskou tak ženskou postavu a tento počáteční výběr má (stejně jako výběr klanu a schopností) značný vliv na průběh celé hry.

V té jde o to, že se po své iniciaci v upíra stáváte členem tohoto společenství a učíte se v něm fungovat skrze sérii úkolů, které vám odhalují skrytá zákoutí temného světa Maškarády. Hru vyvinulo studio Troika Games a celá série bohatě čerpá ze sexuálních podtextů a zvrácené tématiky podsvětí. Ostatně, zcela pochopitelně.

Fallout (1997-2015)

Už od prvního dílu zde byla volba hrát za muže či ženu a výběr značně ovlivňoval další průběh hraní, kdy jste měli například jiné možnosti odpovědí v dialozích nebo jste měli přístup k perkům, ke kterým se za opačné pohlaví nešlo dostat.

Tvůrcem série je původně studio Interplay. Posléze značku koupila firma Bethesda, která dělala díly 3 a 4. Obsidian Entertainment má zase na svědomí Fallout: New Vegas.

Mass Effect (2007-2015)

Stejný případ jako u Bloodlines nebo Falloutu. Výběr pohlaví zde rapidně ovlivňuje minimálně vedlejší děj a styl hry. Kromě toho hra ještě nabízí možnost sexuálních vztahů, a to i napříč oběma pohlavími, což je prvek, kterým je studio BioWare známé.

Především ve třetím dílu je pak na roli Fem Sheparda kladen velký důraz, a to jak ze strany marketingu a reklamy, tak hry samotné. Tento trend se ostatně přenesl také do Andromedy, i když ne v tak razantním měřítku.

Dragon Age (2008-2013)

Stejný případ jako Mass Effect, opět z rukou BioWare. Na rozdíl od chytře poskládaných sexuálních hrátek z Mass Effectu tu však mnohdy vztahy mezi stejným pohlavím a především narážky postav překračují únosnou mez.

A jaké ženské hrdinky máte v oblibě právě vy? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem!