Herní filosofie: nové konzole jako logické vyústění technologického pokroku

Klid před bouří

V čerstvě nastartovaném roce nás sice čeká ještě poměrně velká kupa zajímavých titulů na dosluhující generaci konzolí, již nyní už ale většina hráčů začíná šetřit na Vánoce 2020, které pravděpodobně nebudou úplně levné. Pomalu ale jistě se totiž začíná rozjíždět kampaň na podporu příchodu nové generace konzolí, kterou budou reprezentovat především PlayStation 5 a konkurenční Xbox Series X. Nejedná se zatím o kampaně marketingového typu, jako spíše informativního charakteru v rámci herních konferencí či nejrůznějších akcí věnované videohrám. Přestože Microsoft vyrazil ze startovního roštu možná o trochu dříve než konkurenční Sony, stále asi nedokážeme jasně určit, co nás na 100% čeká. Téměř jisté je však to, že již příští Vánoce si budeme moci pod stromeček nadělit novou herní mašinku, což je v tuto chvíli zásadní.



Kam asi tak směřuje budoucnost herních konzolí?

Některá čísla a údaje jsou sice známé nyní, všichni ale víme, jak to s podobnými úniky bývá. Navíc, jedna věc jsou čísla a nejrůznější údaje, realita potom věc druhá. Jelikož vlastně nikdo, krom samotných vývojářů, neměl možnost zmiňované konzole v praxi vyzkoušet, zamyslíme se v dnešním příspěvku nad tím, co vlastně hráči očekávají a jestli je na příchod nové generace ten správný čas.

O několik let dříve

Vraťme se na začátek současné generace, respektive na konec té předchozí, tedy někdy do období druhé poloviny roku 2013. Dosluhující Xbox 360 a PS3 to mají téměř spočítané a hráči netrpělivě očekávají příchod Xbox One a PS4. A důvod? PC hraní. Přestože jsem posledních 10 let striktním konzolistou, nikdy jsem nepopíral technologické výhody počítačového hraní. Sám jsem v minulosti za klávesnicí proseděl tisíce hodin, postupem času jsem ovšem začal upřednostňovat jiné aspekty než jen čistý výkon.

PC hraní zkrátka vždy bylo ve znamení vysokého výkonu, ovšem na úkor osobního pohodlí. Pro konzolové hraní je potom specifické větší pohodlí či levnější pořizovací cena, ovšem se slabším herním výkonem. Tak to zkrátka je a kdo tvrdí opak, je ignorant.

Nyní jsme se opět dostali do období, kdy dle vývojářů nastal ten správný čas pro přechod do nové generace herních konzolí. Čím nebo kým je vlastně ta správná doba určována? Je to nepochybně trhem. Již minimálně dva roky jsme totiž svědky opravdu citelné ztráty výkonu ve srovnání s herními počítači a nic na tom nemění ani příchod výkonnějších strojů v rámci současné generace. Ani Xbox One X, ani PS4 Pro totiž v žádném případě nedokáží z hlediska výkonu plně konkurovat herním počítačům. Doba se opět posunula, standardem se začíná stávat 4K hraní s minimálně 60 snímky za vteřinu a už to je mnohým málo. Hráči volají po 8K a 120 FPS. Do hry navíc čím dál častěji vstupuje tzv. ray-tracing neboli revoluční metoda renderování, zajišťující mimo jiné reálnější osvětlení, stíny a odrazy.



Vydání PS5 bude jistě významnou událostí herní historie

Jelikož jsou mezigenerační skoky odděleny poměrně dlouhým časovým úsekem, nedokáží vývojáři pružně reagovat na poptávku herního trhu. Bohužel herní konzole jsou již ze své podstaty konkurenceschopné pouze po omezenou dobu vlastní existence. Při poohlédnutí na technologický a grafický posun herních produktů za posledním pět let je tedy více než jasné, že ten správný čas již rozhodně nastal. Domnívám se dokonce, že nastal určitě dříve. Asi nikdo by totiž nic nenamítal, kdyby nová generace konzolí započala svou působnost již v roce 2019. Je třeba ovšem vzít v úvahu, že vývoj rozhodně není záležitostí několika týdnů. Chtějí-li vývojáři zareagovat na současný stav, musíme si minimálně rok počkat. Z mého pohledu je vzhledem k bouřlivému technologickému vývoji posledních dvou let relativně dlouhé vyčkávání celkem pochopitelnou volbou. Ostatně vydání PS3 a PS4 dělilo sedm let, Xbox 360 a Xbox One na tom byl podobně. Dalo by se tedy hovořit o tom, že přibližně po 5 letech existence jedné generace nastává ten správný čas na počátek vývoje té nadcházející.

Co bude dále?

Otázkou ovšem zůstává, kolika generací se ještě vlastně můžeme dočkat. Mnohokrát slýcháváme o tom, že konzolové hraní je mrtvou záležitostí. Nevím, kdo podobné výroky přináší, nicméně téměř 100 milionů prodaných kusů PS4 zrovna nehovoří ve prospěch umírání. A ani konkurenční Xbox One na tom rozhodně není špatně. Dle očekávání Microsoft silně zaostává, každopádně odhady hovoří o téměř 50 milionech prodaných kusů. Takhle si umírající platformy osobně nepředstavuji.



Pozpátku ale rozhodně nemůže zůstat ani konkurence Microsoftu

Nicméně položit si otázku, jak na tom bude nadcházející generace, či kolik takových evolučních kroků nás ještě čeká je rozhodně na místě. Vše souvisí především s technologickým posunem na herních počítačích. Opět, stejně jako tomu bylo v minulosti několikrát, lze očekávat postupné rozevírání výkonnostních nůžek a s tím souvisejících potřeb hráčů. Jenže kam až vlastně může tento technologický růst pokračovat? Nastane v nadcházející dekádě tak závratný skok, jaký byl učiněn do nynějška?

Vezměme v úvahu, že virtuální realita příliš velký zájem doposud nevzbudila a nejsem příliš přesvědčen o výraznější změně ani v budoucnu. Vývojáři se tak pravděpodobně tímto směrem vydávat nebudou. Tak se tedy sám sebe ptám, mohou být výkonnostní požadavky za pět let tak velké, aby ani nadcházející generace konzolí nezvládala uspokojit poptávku trhu? Osobně si myslím, že spíše ne.



Virtuální realita může v budoucnu spíše překvapit

Je jisté, že opět dojde k zastarání, ale domnívám se, že vývoj již nepůjde tak rychle dopředu. A to je dle mého ten hlavní důvod, proč tu ještě PS5 a Xbox Series X nemáme. Vývojáři jako by vyčkávali do poslední možné chvíle, aby byli schopni reagovat co možná nejaktuálněji. Zdá se, že výkop byl tak nenápadně a vcelku v tichosti odkládán na co možná nejpozdější možnou dobu, aby bylo možné držet krok co nejdéle. Jak jinak si vyložit téměř shodné období vydání Xboxu i PS? Proč to sedm let nešlo a najednou se dočkáme ve stejnou chvíli? Vývojáři by jistě čekali ještě déle, jenže ten cirkus už se prostě rozjel, proto je nutné zapouzdřit dosavadní stavy a vrhnout se z teorie do praxe.

Sliby a očekávání vs realita

Nová generace konzolí by měla vyřešit také odstranění otravných loadingů, které jsou pro hry typické odpradávna. Je něco takového vlastně možné? Osobně nepochybuji o rapidním zkrácení nahrávacích obrazovek, v jejich úplnou eliminaci však nevěřím. Minimálně tedy za předpokladu zachování vysokých nároků na vizuální podobu hry. Chceme větší hry, krásnější, interaktivnější, ray-tracing, 4K, minimálně 60 snímků za vteřinu a ještě k tomu nulové nahrávací časy? Od mašinky za 500 dolarů? Nesmysl.

Nedokáží to současné herní PC, je hloupost, aby něco takového zvládla nová generace konzolí. Tak jako všude jinde, i zde bude klíčová otázka priorit. Jistě se dočkáme her, které během mrknutí oka dokáží z menu přepnout do akce, takové ale jistě nebudou patřit k těm největším, či graficky nejvyzrálejším. A naopak. Určitě se dočkáme celé řady graficky úchvatných titulů ve 4K rozlišení, s obrovským herním světem. Ale bude nutné nějakou tu vteřinu vyčkat. Třebaže dojde ke zrychlení nahrávacích obrazovek a budeme čekat namísto současných 20 sekund jen třeba 3 (osobně ani tomu nevěřím), ale rozhodně se loadingů, dle mého skromného názoru, nezbavíme.

Nenápadný hráč a černý kůň

Celý budoucí vývoj herního trhu ovšem bude pravděpodobně velice silně ovlivňován také do této chvíle relativně nenápadným hráčem v podobě streamovaného hraní. Je vidět, že vývojáři této technologii poměrně věří a rozjíždějí své projekty ve velkém. Osobně také do tohoto způsobu hraní vkládám velkou důvěru, byť prvotní spuštění Google Stadia se neslo spíše ve znamení velkého rozčarování. Jenže na předčasné soudy je přece jen brzy. Technologie je zatím na startovní čáře a jsem přesvědčen o tom, že skrývá tak velký potenciál, že by bylo hříšné jej nevyužít. Navíc je třeba vzít v úvahu nemalé náklady, které byly doposud vynaloženy a je více než jasné, že jejich spláchnutí do záchodu se rozhodně konat nebude. A je to čas právě jedné herní generace, která bude třeba na plnohodnotné zprovoznění streamovaného hraní.



Streamování her je jedním z největších otazníků herní současnosti

Dokáži si tedy s klidným svědomím představit, že někdy okolo roku 2025 bude takový způsob hraní běžně rozšířený a dojde k nenápadnému křížení s již dostupnými platformami. Pakliže to technologie dovolí, bude se jednat o opravdový boom a revoluci na herním trhu. Lidské uvažování je v tomto ohledu totiž samotnou kapitolou. Hráči totiž nechtějí vysolit jednorázově 15, 20 či 30 tisíc za herní stroje. Raději budou své peněženky otevírat každý měsíc a uvolňovat z nich nějaký ten poplatek, byť se v součtu dostanou na mnohem větší částky.

A právě těžko predikovatelný vývoj steamování her zahaluje budoucnost herních konzolí do tajemné mlhy. Pakliže by skutečně došlo k naplnění slibů o revolučním způsobu hraní v té nejlepší kvalitě, postrádaly by klasické herní konzole tak trochu smysl. Ne, rozhodně neočekáváme zánik herních konzolí, jen si dokáži představit rapidní úbytek prodejů v takové situaci a tím pochopitelně i reakci samotných vývojářů. Proč ti by potom tlačili na vývoj další nové generace, když by sami byli svědky nenápadného vzestupu streamování her.

Závěrem

Dostáváme se tak vlastně k vyústění celého zamyšlení, které bych rád shrnul do několika řádků. Je celkem nezpochybnitelné, že rok 2020 je tím správným časem na evoluční přechod do nové generace herních konzolí. Stojí za ním především pozvolný technologický posun, který se v druhé polovině právě probíhající dekády uskutečnil, a to zejména v oblasti počítačového hraní. Plánovaný přechod jistě mohl být uskutečněn již o rok dříve, nicméně snaha vývojářů být v této oblasti co nejaktuálnější je určitě pochopitelná.



Příští rok nás jistě čekají velké věci

Je ale jisté, že jak PS5 tak Xbox Series X budou na trhu jistě zaujímat významné postavení, možná že významnější, než je tomu nyní. Mírnou skepsi však musím vyjádřit při pohledu o několik let do budoucna. Zda-li se dočkáme za dalších 7 – 10 let další generace totiž není z mého pohledu úplně tak snadno predikovatelné. Do hry nám totiž vstupuje streamování her, které skrývá obrovské možnosti. Přestože zatím příliš nepřesvědčilo, je třeba si uvědomit, že jsme teprve na začátku. Překvapit navíc může také vývoj v oblasti virtuální reality, u které vývojáři zatím nedokázali plně využít její potenciál. Chystané tituly v čele s Half Life: Alyx ovšem dávají celkem pozitivní příslib.

Berte prosím předešlé odstavce jako zamyšlení jedince, které rozhodně nemusí být ve shodě se všemi, dokonce ne ani s většinou. Budeme jistě rádi, pokud se o své názory podělíte v diskuzi pod článkem.