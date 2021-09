Herní filosofie: sex ve hrách aneb kdy budou pixely sexy

Ostatně, půjdeme-li do hloubky, tak sexualita označuje soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů. Nejde tak pouze o erotické projevy jako takové, ale i o anatomické rozdíly mezi samcem a samicí či souhrn specifických projevů chování či cítění. Navázat bychom pochopitelně mohli i na rozdílné sociální role, ale tím bychom se dostávali na pomezí genderové problematiky. Každopádně, sexualita jako taková tedy nemusí nutně explicitně vyjadřovat nahotu či reprodukci, ale bohatě stačí ona zmiňovaná reflexe rozdílnosti jednotlivých pohlaví. A to je právě to, co můžeme ve hrách spatřovat již od počátku jejich existence.

Nevěříte? Už jen tu zvířeckost a nahotu bychom mohli považovat za náznak sexuality. A co potom, přidáme-li k celému konceptu ještě tu samčí suverenitu, kdy Donkey jistě působí jako alfasamec. A kdo by ještě stále nesouhlasil, stačí nahlédnout na samotný obal titulu, kterému dominuje právě upocený namakaný opičák s kočičkou za zády. A proč jsou vlastně tak upocení? Je to skutečně z toho pobíhání po rampě? Pravděpodobně ano, ale co když…

Asi nikoho tedy nepřekvapí její prolínání i do oblastí, kde bychom ji dříve asi jen těžko čekali. Ve sférách, které byly původně vytvořeny pro úplně jiný účel a měly sloužit těm, kterým má být sexualita v pravém slova smyslu zavrhnuta. Bavíme se pochopitelně o významu sexuality ve hrách. Když vývojáři v minulém století tvořili takové legendy, jako byl vláček, snake, PAC-Man či Donkey Kong, asi jen těžko bylo jejich záměrem vytvořit něco, co by jen v náznaku mělo podněcovat lidskou sexualitu. A přestože se to na první pohled vlastně ani nezná, i takový PAC-Man či zmiňovaný Donkey v sobě nějaké ty motivy skrývá.

Zlehka, ale přeci

Jelikož se však hry pochopitelně mimo jiné snaží o vytvoření virtuálních světů s jistou dávkou reality či simulace, vývojáři v nich často odráží také běžné lidské záležitosti, a to v nejrůznějších podobách. Žijeme v 21. století, tedy době, kdy již málo věcí můžeme obecně označovat jako tabu. A už vůbec ne sexualitu i v těch nejodvážnějších podobách.

A právě hry jsou toho jasným důkazem. Navíc, herní tituly již zdaleka nejsou určeny pouze pro malé děti. Hrají mladí, staří, otcové, matky, babičky a dědové. Zkrátka všechny věkové kategorie. Obcházet tak základní lidské přirozenosti v produktech, které mají vytvořit simulaci konkrétních světů a časových období by bylo nejen nemožné, ale vlastně i nežádoucí. Pohled na nahá těla a milující se páry je totiž něco, co nás ve hrách baví a tak nějak skrytě přitahuje.

Existují pochopitelně tituly, do kterých se podobné motivy vkládají jen velice obtížně. Tak například závodní hry. Asi jen těžko do závodní simulace našroubujeme explicitně vyjádřenou sexualitu. Snad jen v případě, že by mód kariéry obsahoval speciální simulaci závodníkova života a užívání si ve volném čase. Pak by se pochopitelně jednalo o sodomu gomoru. Na druhou stranu, asi jen těžko by si někdo kupoval licencované F1, aby se bavil časovým prostorem mezi jednotlivými GP a simuloval tak užívání si jezdce s milenkou na výletní jachtě. Na druhou stranu je to vlastně dobrý nápad pro vznik nového žánru či příběhového režimu do podobných her.

Nakonec ovšem i závodní hry v celkem nenásilné formě určitou míru sexuality skrývají. Vezměme si například slečny postávající s deštníky před startem jednotlivých závodů. To je již zkrátka symbol podobných akcí a motiv, který ve hrách vidíme celkem pravidelně. Slečny oděné v plavkách s deštníkem v rukou sice pouze doplňují celkovou atmosféru závodiště a snaží se co nejvíce zrcadlit realitu do virtuálního světa, každopádně i zde můžeme celkem bezpečně hovořit o jemném náznaku sexuality.