Herní filosofie: streamování aneb nadstavba virtuálního světa

Být streamerem rozhodně není žádný med. Sny o tisících followerech, věčném nicnedělání a velkých penězích se ve většině případů roztříští na milion kousků krátce po začátku mnoha projektů. Není jistě pochyb o tom, že za úspěšným streamerem stojí povětšinou kupa práce, tvrdá dřina a také trocha toho štěstí. V dnešním filozofickém okénku se ovšem nebudeme zabývat tím, jak se stát na internetu hvězdou či jak si zajistit miliony fanoušků, ale pokusíme se trochu zaostřit na fenomén streamování z pohledu diváka.

Nikdo z těch, kdo se snaží prosadit v internetovém prostoru, by nedosáhl úspěchu bez velké divácké základny. Pro každého znamená pojem velký něco naprosto odlišného, každopádně je nezpochybnitelné, že se jedná o činnost, která je přímo závislá na divácích, je tvořena pro ně. Kdo by si také dával tu práci, kdyby neměl žádné odběratele.

U každého streamovaného videa vidíme vždy číslo označující počet shlédnutí. Je to jen číslo, množina povětšinou anonymních zvědavců. Jenže kdo jsou tihle zvědavci. Co je přivádí den co den na stejné místo, aby sledovali nové příspěvky svého oblíbence. A dále, co je motivuje ke sponzorským darům ve formě donatů či nákupu marchendise? Jelikož jsme herním webem, budeme se soustředit zejména na dostupnou tvorbu věnovanou herní tématice. Už nyní je ale jasné, že na obsahu v žádném případě nezáleží. Obsah má jen přímý dopad na složení followerů, nikoli na jejich podněty a motivaci.

Herní tematika nabízí velké množství námětů na tvorbu internetového obsahu. V závislosti na jeho obsahu potom pochopitelně dochází k vytváření určité divácké základy. Někdo dává přednost informativnímu obsahu, někdo zase volné zábavě. Každý tak hledá v tomto sledování něco úplně jiného. Pro snadnější pochopení se zkusme zaměřit na to, co vlastně může streamování videí s herní tematikou nabídnout, přesněji potom v jakých pozicích mohou jeho tvůrci vystupovat.

Streamer jako bavič

Jednou z těch nejzákladnějších forem streamovaného herního obsahu bude klasický gameplay. Jde tedy o činnost, ve které jeho tvůrce prochází vybranou hrou a často připojuje své vlastní komentáře. Vlastně tak ani v takových případech nemusí být podstatné, o jakou hru jde. Mnohem zásadnější je forma a připojený komentář, který často gameplay doprovází. Streamer zde vystupuje jako bavič, tvůrce obsahu, diváky si totiž získává zejména skrze své charisma, schopnost zaujmout a udržet pozornost.

Člověka by napadlo, že zásadní bude výběr hraného titulu, ale zkušenost nám odhaluje, že pravda je úplně jiná. Jasným příkladem je nekorunovaný král Agraelus. Je totiž vlastně víceméně jedno, co streamuje, jde-li o zásadní a dlouho očekávaný AAA titul či nezávislou blbinu na jeden večer. Své publikum si vždy dokáže získat v hojném počtu. Jde tedy spíše o formu a kouzlo osobnosti než gameplay jako takový.

Samotné gameplaye ale nemusí plnit pouze roli zábavného prostředku, ale mohou mít také informační charakter. Tak například mohou hráčům ukazovat, jakým způsobem v nějaké konkrétní hře postupovat. Jistě jste se někdy setkali s nějakým nepříjemným zásekem, ze kterého se nedalo vylízat. Desítky či stovky marných pokusů mnohdy mohou vést k frustraci a někdy i dokonce k zanevření na daný titul. A přitom nemusí jít nutně o nějakou neschopnost či projev amatérismu.

Samotné gameplaye nemusí plnit pouze roli zábavného prostředku, ale mohou mít také informační charakter

I zkušení hráči se bez diskuzí setkají se zdánlivě neřešitelnými momenty. Častokrát totiž nejde ani tak o nedostatek skillu, jako spíše o nepochopení konkrétní situace, mechaniky či nedůsledný průzkum herního prostředí. Zkrátka a jednoduše, většina herních záseků se ani tak neváže na herní zkušenosti, jako spíše na nepozornost či nelogičnost ze strany vývojářů.

Způsobů, jak si v takových případech poradit existuje mnoho, tím nejsnadnějším je ale jistě shlédnout nějaké to gameplay video a nechat si poradit. Jde vlastně o jednoduchý video návod, rychlou a levnou radu, jak a co udělat lépe či efektivněji.

Streamer jako autorita

Většina streamerů, alespoň těch částečně etablovaných, vystupuje pro své diváky jako určitá autorita a celebrita v daném oboru. Důvody jsou víceméně jasné. Zaprvé je třeba si uvědomit, že jde o člověka oblíbeného, častým sledováním blízkého, a tak trochu všedního. Nenápadně se tak vytváří určitá iluze osobního přátelství a pouta. Divák, aniž by si to vlastně uvědomoval, bere svého oblíbeného streamera jako kamaráda, byť ho vlastně nikdy ani neviděl. Budování této představy je navíc často podporováno online chatováním během samotných streamů, kdy dochází k interakci a částečné spoluúčasti na tvorbě konkrétního obsahu.

Tato virtuálně vybudovaná důvěra má potom přímý dopad v rámci působení na diváky. Jak jsme již naznačili, sledování podobných videí nám nepřináší pouze ryzí zábavu, ale má často také přidanou hodnotu, informační charakter. Příkladem tak mohou být určité názory na hry, konference, herní výsledky, minirecenze apod. Divák je vlastně nemusí ani vyhledávat, dozví se je totiž pozvolna v rámci jednotlivých streamů. Jsou to komentáře, příspěvky, zhodnocení, nalezení příkladů a porovnání nebo představení vlastního stanoviska.

Mnohá stanoviska pochopitelně mohou být nesmyslná a nepravdivá, zásadní je právě role autority. Byť divák nemusí přímo souhlasit, minimálně se nad danou problematikou oblíbeného streamera zamyslí a do jisté míry bude jeho názor respektovat. Připomenout opět musíme funkci online chatu, která často streamování provází. Divák má určitou šanci dostat se do kontaktu s tvůrcem, podílet se částečně na obsahu, byť jen jednou připomínkou nebo nějakým fórkem. Mimo samotný dobrý pocit z interakce tak do hry vstupuje také sociální hledisko. Streamer je totiž vnímán jako přítel, kamarád, který sdílí stejné nebo podobné koníčky. Divák tak vlastně sedí u televizní obrazovky/monitoru a je v kontaktu s relativně blízkou osobou. Alespoň pocitově.

Streamer jako poradce

Svět gameplay tvůrců se řídí určitými pravidly. Je hodně svobodný a dává neuvěřitelný prostor pro vlastní realizaci, i tak se ovšem uskutečňuje v opakujících se vzorcích. Toho jsou si pochopitelně vědomi i samotní vývojáři, kteří využívají tento koloběh k vlastnímu užitku. Rovnice je vlastně jednoduchá. Streamer je autorita, streamera baví tvorba gameplay videí a diváci milují zábavu i informace. Vzniká zde tak perfektní okénko pro vlastní marketingové tahy, spojení příjemného s užitečným. Streamer obdrží kopii nově vydané hry a nenápadně jí rozšíří mezi tisíce svých diváků.

Šťastné jsou vlastně v tomto případě všechny tři strany. Vydavatel prezentuje svůj titul a pokud vše dobře dopadne, autorita se postará o zbytek. Tvůrce gameplay obsahu má relativně velký tahák a o zábavu vystaráno. Samotní diváci potom samozřejmě podobný obsah vyhledávají. A není vlastně ani divu. Při dnešním pohledu na ceny herních produktů je pochopitelné, že si častokrát pečlivě vybíráme, co budeme hrát a do čeho chceme investovat.

Co si budeme povídat, trailery vývojářů nejsou v tomto ohledu zrovna vypovídající, proto na řadu přicházejí již zmiňované recenze nebo samotné gameplay videa. A nemusí jít vlastně ani o nové tituly. Častokrát totiž při zvažování investice do hry většina hráčů využívá služeb oblíbených streamerů. Seznámí se se hrou, poslechnou si názory, zhodnotí grafickou stránku hry, pochopí klíčové mechaniky apod.

Streamer jako novinář

Zapomínat jistě nesmíme ani na úzkou skupinu tvůrců, kteří berou svou činnost maximálně zodpovědně a snaží se svým fanouškům přinášet informace ze světa her. Nesoustředí se tak na streamování her jako takových, ale informují o nich, recenzují je a shromažďují novinky z herního světa, které potom prezentují. Osobně si právě této formy streamování vážím nejvíce, je totiž oproti těm předchozím mnohem více vydřená, vyžaduje pečlivější přípravu, a to i přesto, že vlastně nemusí být tak moc atraktivní. Do pozadí zde mírně ustupuje improvizace, přednost má zejména důvěryhodnost a profesionalita.

Zapomínat jistě nesmíme ani na úzkou skupinu tvůrců, kteří berou svou činnost maximálně zodpovědně a snaží se svým fanouškům přinášet informace ze světa her

Divák v takovém případě vlastně sleduje zprávy z herního světa. Dozvídá se o nových titulech, herních výsledcích, získává nejrůznější zákulisní informace a může je dále vyhodnocovat. Nejedná se o náhodou zábavu, ale jasně koordinovanou činnost, která si klade za cíl diváky informovat. Forem v takovém případě existuje mnoho, zmiňme klasické streamy, podcasty, diskuse s hosty apod.

Z dosavadních odstavců je celkem zřejmé, že streamování a tvorba herních videí může mít nespočet forem a mohou se zaměřovat na nejrůznější skupiny diváků. Pravděpodobně bychom našli ještě desítky dalších, to ale rozhodně naším cílem nebylo.

Shrnutí

Náš úkol je totiž o trochu komplikovanější, avšak víceméně částečně odhalený. Na základě představených forem jde už tedy jen o to chytře spojit jednotlivé fragmenty, která stojí v základu streamování. Jejich identifikace totiž jasně stojí v jádru tohoto fenoménu a jeho působení na diváka. Kdo jsou tihle zvědavci a co je přivádí den co den na stejné místo, ptali jsme se na začátku. Odpověď je jasná, jsou to fanoušci her. Tuto skupinu nelze identifikovat jinak než na základě společného zájmu. Tvoří jí holky, kluci, ženy i muži, žáci i studenti, svářeči i magistři. Při detailní tvorbě statistiky bychom určitě odhalili nejrůznější zákonitosti, které by ovšem neodhalili, že zásadní je láska ke hrám jako taková.

Hraní her je aktivita jako každá jiná, vyžaduje určitou míru soustředění a interakce. Nastávají však momenty, kdy se aktivnímu hraní věnovat nemůžeme nebo dokonce nechceme, přesto však toužíme být se hraním v kontaktu. A to je právě ten moment, kdy na řadu přichází nejrůznější streamovaný materiál. Jde o rozšíření virtuálního světa do jeho ještě virtuálnější podoby. Je to určité relaxování na druhou, kdy jsme ve svém světě, přesto však nemusíme nic dělat a necháme se bavit jinými. Baví nás totiž naši skuteční, přesto do jisté míry imaginární přátelé.

Tvůrci obsahu, které jsme sice nikdy neviděli, přesto je vnímáme jako autority s bohatými zkušenostmi

Tvůrci obsahu, které jsme sice nikdy neviděli, přesto je vnímáme jako autority s bohatými zkušenostmi. Jejich názory tak často přejímáme za své nebo se alespoň necháme inspirovat. A jelikož nás jejich tvorba baví, cítíme určitou povinnost čas od času přispět nějakým tím finančním darem a zajistit tak kontinuitu konkrétního obsahu. Ať už jde o klasický donate nebo nákup nějakého trička.

Jakkoli se může mnohým zdát, že je sledování videí s herním obsahem nepochopitelné, v jádru se vlastně neliší od jiného obsahu, klidně i toho televizního. Má nás totiž bavit a informovat v rámci oblíbeného. Jde o určitý relaxační level v rámci herního světa. Nadstavbu hraní her jako relaxačního prostředku. Herních pořadů v televizi nenajdeme mnoho, streamování s herním obsahem nám dokáže tento deficit nahradit. Zapomínat jistě nesmíme ani na určitý sociální aspekt, kdy se dostáváme do kontaktu s ostatními diváky nebo dokonce se samotným tvůrcem obsahu.

Přestože se někdy můžeme cítit tak trochu zvláštně, obavy rozhodně nejsou na místě. Sledování streamerů nám přináší nové informace a celkový rozhled v konkrétní oblasti. Pochopitelně, tak jako u jiných forem zábavy, i zde je nutné filtrovat a v záplavě vybírat pečlivě. Kvalitního obsahu je naštěstí ale dostatek. Závěrem ovšem pamatujte, že nic se nesmí přehánět. Berte tak sledování streamerů jako doplněk k vašemu koníčku, nikoli celoživotní náplň.

A co vy, máte nějakého oblíbeného streamera. Sledujete občas videa s herní tematikou? Co si o tomto tématu myslíte?