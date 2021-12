Herní filosofie: Trendy minulé, současné a budoucí

Hry jako zrcadlo společnosti

Ačkoli se mnou budou mnozí nesouhlasit, videohry jsou skvěle nablyštěným zrcadlem pro mnoho sfér lidského života. Odráží nejen technologický pokrok, ale rovněž náladu ve společnosti, poptávky zákazníků a trendy určitého období. Pokud tohle chceme vidět, je třeba od hraní trochu odhlédnout, získat odstup a vnímat několik posledních dekád. Když porovnáme letošní a loňskou herní sezonu, asi nebudeme schopni pojmenovat konkrétní specifika a víceméně nám mohou splynout dohromady. Jestliže se ale o něco více vzdálíme a budeme srovnávat současnou herní scénu s tou před pěti lety, dokážeme již zachytit určité konkrétní rysy, které jsou pro dané období typické.



Trendy minulé, současné a budoucí

A právě tomuto tématu bychom se rádi v tomto svátečním filozofickém rozmýšlení věnovali. Předem upozorňujeme, že nepůjde o objevné myšlenky či hledání cest z bezvýchodných situací, ale spíše o určité zamyšlení nad pozvolným vývojem herního průmyslu a hráčů jako takových. Můžeme ovšem toto zamyšlení vnímat také jako bilancování v kontextu s předešlými roky. Pojďme se podívat na trendy minulé, současné a budoucí.

Fenomén časové smyčky

Hitem letošní sezony byl zcela jednoznačně koncept cyklicky se opakující smyčky ve hrách. Užili jsme si ho měrou vrchovatou a je třeba podotknout, že v několika případech i v celkem slušné kvalitě. Vše započala frustrující hardcore roguelike střílečka Returnal. Po tomto téměř stresujícím zážitku vývojáři z Annapurna Design do hráčů nahustili netradiční thriller 12 Minutes, který zachycoval osudných 720 sekund ze života manželského páru. Nejambicióznějším projektem se potom v tomto ohledu stal Deathloop přinášející svěží vítr do vod akčních stříleček. Hra zabodovala v oblasti hratelnosti a upoutala pozornost svou nepředvídatelností. Přestože ani v jednom z těchto případů nešlo o dokonalou hru, princip časové smyčky se ukázal jako vhodné, a hlavně velice vděčné téma.

Hitem letošní sezony byl zcela jednoznačně koncept cyklicky se opakující smyčky ve hrách

Zapomínat bychom ale neměli ani na menší projekty, jakým je například multiplayerová akce Lemnis Gate. Jde o tahovou strategickou FPS střílečku pro více hráčů, ve které si hrátek s časem užijeme do sytosti. Titul je založený na tazích v trvání 25 sekund, které představují časové smyčky. Úkolem je co nejefektivněji zužitkovat tento úsek, a to především s přihlédnutím k unikátním schopnostem herní postavy. Zkrátka další efektivní způsob využití zmíněného konceptu. Tentokrát implementovaného do online prostředí.



Trio nejzásadnějších letošních her s časovou smyčkou

Nakonec to vlastně ale není až takové překvapení. Vždyť tento fenomén je ve filmech či literatuře poměrně častým tématem. Zároveň jde o poměrně těžce zpracovatelný materiál, alespoň tedy do nějaké slušné a srozumitelné podoby. A je evidentní, že časová smyčka v letošní sezoně není náhodná, ale jde o postupně se vyvíjející trend. Otázkou tedy zůstává, proč vlastně hráče tak moc časové smyčky přitahují?

Odpověď lze nalézt v podstatě člověka jako takového. Cyklicky se opakující časový úsek dává člověku pocit nesmrtelnosti a svobody. Každá chyba přeci může být najednou napravena. Smrt už nemusí být absolutní či nevyhnutelná a každý počátek nového cyklu rovná se znovuzrození. Celý tento balíček dohromady je v maximální shodě s přirozeností člověka a kopíruje tak jeho vlastní potřeby, přání, tužby a přenáší je do virtuálního světa.

Princip časové smyčky se i přes poměrně obtížnou zpracovatelnost chytl a hráči si jej oblíbili. Do budoucna tedy očekávejme více nových titulů, které se budou tomuto tématu věnovat.

Battle Royale fenomén

Letos jsou v módě časové smyčky, ale co vlastně frčelo minulé roky? Na tuto otázku můžeme odpovědět s mnohem větší jistotou a s větší oporou ve statistických údajích. Jednoznačným hitem posledních sezon byl žánr battle royale. Jen se zkuste zamyslet, kolik značek za posledních pět let alespoň částečně experimentovalo s tímto relativně novým herním konceptem, který pochopitelně čerpá inspiraci z více než dvacet let staré filmové předlohy.



Call Of Duty Warzone byl po svém spuštění naprostý trhák

O boom a popularizaci v takovém měřítku, jak jej známe dnes, se postaraly zejména tituly Fortnite a PlayerUnknown's Battlegrounds, ale náznaky a vlivy lze dohledat mnohem dále. Mluvíme zde o tom skutečném zlomovém momentu, který pobláznil miliony hráčů na následujících minimálně pět let. Ano, je to už skutečně pět let od vydání těchto dnes již ikonických titulů a rozhodně nemůžeme hovořit o nějaké stagnaci žánru. Pokud se pozastavíme u COD Warzone, poslední oficiální informace hovořily o více než 100 milionech hráčů.

A je třeba poznamenat, že jde o informace staré více než půl roku. Co se PUBG týče, poslední měsíční průměry se pohybují okolo 150 000 tisíců hráčů se špičkou okolo 400 000 hráču. Jistě zde můžeme hovořit o propadu oproti startovnímu milionu a půl měsíčně se špičkou přes tři miliony, je třeba ale vzít v úvahu, mezi kolik titulů se musí hráči battle royale žánru rozdělit.

Filmové plátno a herní průmysl

Pokud půjdeme do minulosti ještě o něco dále, můžeme si povšimnout, že herní průmysl je poměrně silně ovlivňován tím filmovým. V herních trendech se totiž více než nápadně zrcadlí oblíbená filmová témata. Jako příklad nám poslouží zejména dva výrazné trendy minulé dekády. Jeden z nich doznívá do dnešních dnů, a tak nějak postupně slábne, ten druhý je již téměř bez života.



Filmy a hry se navzájem stále více ovlivňují

Tím stále aktivním je pochopitelně trend superhrdinů, kterých jsme si za posledních deset let užili více než dost. A není jistě náhodou, že nejenom v podobě videoher, ale zejména na filmovém plátnu. Druhá dekáda 21. století se totiž nesla pod silným vlivem Marvelu a konkurenčního DC. Obrovský zájem o toto téma se ovšem promítl též do dalších sfér včetně merchandise prodejů apod.

V herních trendech se více než nápadně zrcadlí oblíbená filmová témata

Batman, Spider-Man, Iron Man, Avengers na nás několik let vykukovali téměř odevšad. Odraz v herním průmyslu na sebe nenechal dlouho čekat a herní studia začala chrlit jednu AAA pecku za druhou. Za zmínku stojí Batman Arkham, Injustice, Marvel´s Spider-Man, kontroverzní Marvel´s Avengers nebo aktuální Marvel´s Guardians of The Galaxy. Mimo tyto jasně zaměřené tituly jsme se ovšem dočkali ještě desítek nejrůznějších fúzí či hostování jednotlivých hrdinů v titulech, kde bychom to třeba ani nečekali.



Superhrdinové jsou vděčným motivem

Druhý zmiňovaný příklad je již do mrtě vyčerpaný. Jedná se o dříve veleoblíbený motiv zombie her a filmů, který poměrně dlouhou dobu ovlivňoval zábavný průmysl. Vzpomeňme na ty nekonečné pokračování Resident Evil s Millou Jovovich či seriál The Walking Dead. Nebo naopak herní hity jako Dead Island, Dying Light, The Walking Dead, Deadrising, State of Decay nebo The Last of Us. Neustále docházelo k vzájemnému prolínání, ovlivňování a inspirování.

Vznikaly tak hry podle filmů a filmy podle her. Nemrtví byli ještě několik let zpátky vážně všude a dá se říct, že se tak nějak sami střelili do nohy. Všeho moc škodí a tento trend se zkrátka vytěžil do posledního zrníčka potenciálu. I dnes pochopitelně vznikají kvalitní zombie snímky a ani herní průmysl na toto téma nezanevřel (důkazem budiž vynikající The Last of Us seriál), jen už tato tématika nepatří mezi ty apriori atraktivní. Jde spíše o dozvuky a jedná se o trend, který přišel, proběhl a zase zmizel.



Zombie pobláznění je pomalu ale jistě na ústupu

O tom, jak moc svázané jsou filmové plátno a herní průmysl, se vždy přesvědčujeme v určitých vlnách. Stačí nějaký opravdu hodně výrazný snímek nebo ještě lépe filmová série a odrazy na herní scéně na sebe nenechají dlouho čekat. Jistě si někteří z vás pamatují na neskutečný a dnes až úsměvný hype okolo očekávaného pokračování Lucasových Hvězdných válek, které se na nás přiřítily na sklonku minulého století. Obrovský úspěch byl následně v roce 2002 doplněn o epizodu II – Klony útočí a epizodu III – Pomsta Sithů v roce 2005. Pak si Star Wars daly na nějakou dobu odmlku, aby se před v roce 2015 opět vrátily. Podobný, ne-li stejný průběh mají i herní osudy s touto tematikou.

Ty nejzásadnější jsou totiž navázány právě na dvě zmiňované vlny. Ta první se nesla ve znamení Star Wars Episode I: Racer (1999) či Star Wars: Knights of the Old Republic (2003). Titulů se zmiňovaným námětem vzniklo v daném období skutečně hodně a opět docházelo k nejrůznějším formám hostování postav či snad fúzím. Pamatujete například na Lego Star Wars? Je pravda, že do Lego her se postupem času dostal kde kdo, ze začátku tomu tak ovšem nebývalo. A Star Wars tak byl vlastně jeden z prvních herních světů, který se propojil s Legem. Můžeme tak hovořit o určité míře prestiže, alespoň tehdy jsme mohli. Dnes už je Lego alternativa snad na všechno a osobně ztrácím přehled. Nedivil bych se, kdyby existovalo Lego Babišova vláda nebo Lego Československá Superstar.



Hvězdné války se možná nadechují k útoku

Po krátkém úpadku zájmu o Hvězdné války jsme se dočkali nového impulsu ve druhé polovině minulé dekády, kdy se na nás valily snímky Síla se probouzí (2015), Poslední z Jediů (2017) a Vzestup Skywalkera (2019). Herní ozvěny přišly vzápětí. Vývojáři vycítili silný potenciál či snad pomalu vzrůstající zájem diváků a vytasili se v roce 2019 s peckou Star Wars Jedi: Fallen Order. A na cestě je očekávaný Star Wars: Eclipse. Filmové plátno a herní ovladače kráčejí ruku v ruce, kopírují se navzájem a ovlivňují se do takové míry, jakou jsou diváci ochotni tolerovat.

Osobnosti a technologie

Nejsou to ale jen filmy, které koloběh herního průmyslu výrazně ovlivnily. Jsou to i významné osobnosti. Pamatujete například jak jednu dobu frčel Tony Hawk? Tenhle borec byl prostě všude a kdo ho neznal, jako by neexistoval. A opět jsme v období jeho největší mediální slávy mohli sledovat nebývalý rozmach her se skate tématikou. Kde jsou tyto hry dnes? A kde je Tony dnes? Výraznou stopu zanechala i závodnická legenda Colin McRae a opět bychom mohli pokračovat donekonečna. Když už přece jen nebyla po ruce nějaká silná osobnost, přišla záchrana v podobě smyšlených Pokemonů, Digimonů apod.



Legendární Tony Hawk

Herní trendy zkrátka přicházejí a zase odcházejí. Někdy nárazově, někdy ve vlnách. Ovlivňovány jsou filmovým plátnem, významnými osobnostmi, ale také literaturou. Jako příklad poslouží Zaklínač, Pán prstenů nebo Metro 2033. Překvapením tak zůstává, že zrovna Harry Potter se podobného herního hypu nikdy nedočkal. Velký vliv na herní trendy mají též technologie a jejich postupný vývoj. Pamatujete si ještě na pohybově založené hry pro Kinect nebo Nintendo Wii?

Herní trendy zkrátka přicházejí a zase odcházejí

Ve své době opět velký boom, který však pomalu upadl v zapomnění. A co potom virtuální realita? Nápad s obrovským potenciálem, která však narazil na technologické hranice a díky tomu se ve skutečnosti nikdy nestal tak výrazným hráčem. Přestože se však v Sony něco chystá, osobně jsem tak trochu skeptický.



Co nás čeká následující roky?

Otázkou tak zůstává, jaké trendy nás čekají do budoucna? Budou založeny na nových filmových sériích, přijde nějaká významná osobnost, která by se do herních trendů promítla anebo to bude nakonec nějaká nová technologie, která poblázní hráče po celém světě. Určité náznaky zde máme již nyní, ale hovořit o trendech je přeci jen trochu odvážné. Zkuste se tak s námi podělit o vaše názory a predikce v diskuzi pod článkem. Co bude dle vás největší game changer následujících let a kam herní průmysl směřuje?