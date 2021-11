Herní filosofie: víme toho příliš mnoho?

V minulosti to ale bylo jinak. Proč? Na to je jednoduchá odpověď. Herní průmysl se za poslední roky rozrostl do obrovských rozměrů a velké firmy jako EA, Ubisoft nebo Sony stále chtějí oslovovat širší sortu lidí. Především tu, která se o hry tolik nezajímá. Proto musí jejich hry propagovat i na místech, kde se k nim dostanou i nehráči. Nemluvě o tom, že se internet sám o sobě za posledních několik let změnil k nepoznání.

Někdo tvrdí, že dříve hry dělali vývojáři pro zábavu, zato dnes je všechno jen o penězích. Do jisté míry je to pravda, ale rozhodně to nedělali jen s vidinou toho, že jejich hru si někdo zahraje, a to jim k životu postačí. V dnešní době je to trochu složitější. Vývojáři z velkých studií by i možná sami něco nového a neotřelého vyzkoušet chtěli, ale kolikrát jim to hlavouni z představenstva firmy zatrhnou a raději vsadí na některou z již osvědčených metod. Co kdyby se náhodou experiment nepovedl, a to by firmu uvrhlo do špatného světla?

Dle mého ale jedna neúspěšná hra nemůže hráči změnit pohled na celé studio. Alespoň ne tak razantně, že by o něj úplně ztratil zájem. Přece když před tím vydalo několik her, které se řadí mezi klasiku a následně se jim to prostě nepovede, nepůjdou hráči s pochodněmi vývojáře lynčovat. Sice by se takoví našli, ale to je jenom ta hlasitá menšina, kterou vídáte v diskuzích na herních webech.



