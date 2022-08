Herní filozofie: Indie hry změnily herní svět a jejich trend nekončí

Dnes může vydat hru doslova každý. I když je to malá hra na 10 minut, na Steam ji dostanete. Tato svoboda vedla k tomu, že her vychází stovky, vydavatele nepotřebují a často udělají větší díru do herního světa než kdejaký AAA titul.

Když jste dříve chtěli vydat hru, nutně jste potřebovali vydavatele. Bylo velmi nákladné nejen hru vyrobit, ale také distribuovat. CD bylo standardem. Nicméně doba se změnila. Pokud dokážete hru vyrobit, snadno ji dostanete na platformy jako je Steam. Peníze na marketing by se sice hodily, ale také to můžete utáhnout přes sociální sítě či s podporou herních webů a influencerů.

Nepřekvapivě to kompletně změnilo herní svět. Vychází více odlišných her, protože indie game (indepent video game) tvůrce nelimituje vydavatel. Tím začaly vznikat nové žánry, ale vznikly také obrovsky úspěšné tituly, které občas předčily i velikány.

Stará historie, mladý trend

Definujme si nejdřív, co to přesně znamená indie game studio. Hlavní definicí je, že to je studio, které nevlastní větší vydavatel jako EA, Ubisoft nebo Prime Matter. Často se jedná o menší studio s třeba i méně než deseti lidmi, není to však pravidlem. Pražské SCS Software má téměř 200 zaměstnanců, ale definicí je to stále indie studio.



Indie studio může být obří

Historie indie her se často uvádí na začátku 90. let, ačkoli existuje teorie, že za indie hry můžeme považovat již univerzitní hry ze 70. let. Pro nás je hlavně důležité to, že se byznys s nezávislými hrami naplno rozjel na začátku 21. století. Může za to mnoho faktorů, zejména však cena a distribuce. Nejen Steam, ale obecně dostupný internet je pro nezávislé vývojáře zásadní. Samotný vývoj je značně levnější, jelikož mnohé herní enginy jako Unity můžete s určitými limitacemi používat dokonce zadarmo.

Na svém začátku indie hry rychle získaly pověst menších speciálních kousků. Je to logické. Nemáte rozpočet jako velké studio, nemáte ani srovnatelné technologie. Je tedy dobré zkusit něco neobvyklého a třeba to vyjde. Dnes však indie hry zkouší všechny žánry, mnohé se kvalitou vyrovnají AAA titulům.

Když to nezkusí velké ryby, malá se vždy najde

Síla nemít za sebou vydavatele je v kreativní svobodě. Mnohé nápady se sice nepovedou, ale některé ano. Qasit al-Wasat díru do světa neudělal, Minecraft však ano. Nemusíte dělat to, co se vám nakáže a zisky z indie her se nemusí dělit s velkými pány nad vámi. I proto je to i pro zkušené vývojáře čím dál tím lákavější. Nemusíme jít ani k těm nadměrně úspěšným, český Hobo: Tough Life rovněž vydělal tolik, aby autoři mohli expandovat a začít pracovat na nové, větší hře.

Za pohádkovou představou tvorby hry stojí však i zlý stín konkurence. Indie her vychází opravdu spoustu. Možná jste slyšeli o pojmu Indiepocalypse. Dle některých čísel vychází na Steamu až 20 her denně. Uspět se dá, ale konkuruje se tomu velmi těžko. Vydavatel, který vaši hru převezme pod křídla, zní často jako lepší nápad. Navíc může financovat zbytek vývoje.



Minecraft je diskutabilně nejvlivnější hrou v historii

Ty hry, které uspějí, často vychází z nějakého originálního konceptu nebo se minimálně věnují něčemu, co dříve bylo oblíbené a dnes se tomu moc tvůrců nevěnuje. Indie hry tím nastartovaly nejeden obří trend, který rapidně ovlivnil celý průmysl. Řekněme si nějaké případy:

Minecraft – rozvoj žánru survival her, inspirace menších tvůrců i AAA studií. Postupně vznikly hračky, knihy a další hry z tohoto kostičkového světa

Escape from Tarkov – vytvořil v podstatě svůj vlastní žánr mírně se inspirující Battle Royale

Goat Simulator – rozjel trend „ujetých simulátorů“. První krok k tomu, aby se Coffee Stain Studios stalo úspěšným vydavatelem

Hromady jiných pak nemusela mít zásadní vliv na herní odvětví, ale obří kulturní vliv nezapřou. Among Us se stalo často párty hrou a dnes seženete i hračky s jejich postavami. Cuphead dostal vlastní seriál. Nebo zmiňme české Factorio, které patří k nejpopulárnějším budovatelským strategiím.

Herní průmysl je hned zajímavější

Mnohé hry nakonec dostanou vydavatele, ale nebýt trend indie her na vrcholu, nikdy by se podobná hra nevytvořila. České The Last Oricru původně vznikalo jako Lost Hero, než to studio Gold Knight začalo tvořit pod Prime Matter. Těžko říct, zda bychom se dočkaly skvělých kooperativních her A Way Out a It Takes Two, kdyby to nevydalo EA. Ostatně velcí vydavatelé nezávislé hry výrazně podporují, za zmínku stojí program Microsoftu ID@Xbox.

Herní svět je sice stále ovládán velkými vydavateli, každopádně bez nezávislých her by dnes nebyl tak pestrý. Mnoho vývojářů by bez možnosti pracovat na vlastní hře vůbec nezačalo a příběhů indie studií, co se rozvinuly do AAA studia, není málo. Popřípadě jako Larian Studios naberete odvahu, zkusíte hru vydat bez vydavatele a stanete se jedním z největších tvůrců RPG her na světě.

Já osobně velké hry sleduji méně než ty nezávislé. Protože série Assassin’s Creed se už moc nemění a je to právě svět nezávislých vývojářů, který mi přinesl nezapomenutelný zážitek v podobě Undertale, Celeste nebo Loop Hero.

A co vy? Také se rádi ponoříte do indie světa, nebo spíše holdujete AAA produkci?