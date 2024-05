Herní Mad Max měl dostat několik rozšíření. Nikdy ale nevyšly kvůli nespokojenosti vydavatele

Filmová Furiosa sklízí nadšené ohlasy. Její režisér George Miller řekl, že herní adaptace Mad Maxe z roku 2015, na které pracovalo studio Avalanche, nebyla tak dobrá, jak by si přál, a byl by rád, kdyby hru z tohoto světa vytvořil Hideo Kodžima. Zdá se, že toto prohlášení celkem rozohnilo Christofera Sundberga, spoluzakladatele zmíněného studia. Jde podle něj o arogantní prohlášení a v příspěvcích na X prozradil okolnosti tehdejšího vývoje.

To nejzajímavější ale přišlo až na závěr Sundbergových příspěvků. Mad Max tehdy vycházel v září, což je období, kdy na trh přichází hromada očekávaných novinek. Ve stejný den mezi hráče dorazil také Metal Gear Solid V: Phantom Pain. To byl jeden z důvodů, proč se Maxovi tolik nedařilo v prodejích. Rozhodnutí o vydání v den, kdy vycházel nový Metal Gear, prý přišlo ze strany vydavatele a nedalo se s ním nic dělat. Právě neuspokojivé prodeje zapříčinily to, že nikdy nevyšla plánovaná rozšíření, která mělo studio připravené k vydání.

„Udělali, co bylo v jejich silách, aby z toho udělali kompletně lineární hru poté, co podepsali kontrakt s vývojáři her s otevřenými světy.“ Nelze popřít, že se Avalanche soustředilo na rozsáhlé hry. Jejich série Just Cause mluví sama za sebe. Dále dodává, že věří, že by Kodžima vytvořil výbornou Mad Max hru, ale byl by to úplně jiný zážitek.

„Po prvním roce vývoje zjistili, že nás donutili dělat lineární zážitek namísto hry s otevřeným světem, kterou jsme původně nadhodili.“ Zdá se, že komunikace mezi týmem a vydavatelem Warner Bros. Interactive opravdu jednoduchá nebyla. Po tomto zjištění se roční práce hodila do koše a jelo se znovu. Sundberg tím prý rozhodně nechce říct, že tohle jsou tradiční praktiky u všech vydavatelství. Snad se nenajde nikdo, kdo by během čtení jeho příspěvků nezakroutil hlavou nad tím, jak mohlo ze strany Warneru dojít k takovým absurditám.