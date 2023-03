Herní merch inspirovaný důchodci. Fofrtaška 2.0 pojme gamingovou výbavu, a ještě se můžete stavit v Kauflandu pro chleba

Taška na kolečkách, jak ji znáte ze supermarketů, ale pro gamery? Jmenuje se to Fofrtaška 2.0 a člověk trochu váhá – je to vtip, marketing, nebo vážně míněný produkt? Od každého trošku. Za projektem stojí gamingový tým Sinners Esports a společnost Kaufland, podle nich jde o revoluční merch pro hráče PC her.

„Každý správný důchodce moc dobře ví, že s běžnou fofrtaškou se nákupní performance díky vyšší rychlosti a ušetřené energii takřka ztrojnásobí,“ píše se v tiskové zprávě. Designéři tvrdí, že se dovnitř vejde kompletní hráčská výbava, přitom se cestou můžete stavit pro mléko a pár rohlíků.

Tašku ušila česká firma Brassi, je vybavena revolučním cable management systémem, odpruženou nápravou pro převoz cenného vybavení nebo přihrádkami na myš, klávesnici a sluchátka. Hlavní kapsa pojme dokonce i monitor. Nechybí ani vychytávky jako je držák na pivo a RGB podsvícení. Součástí výbavy je také integrovaná baterie pro dobíjení bezdrátových periferií napájená solárním panelem.

Protiskluzové madlo s teleskopickou konstrukcí pak z Fofrtašky 2.0 činí cabin friendly zavazadlo a vertikální stojan zase zajistí dokonalou stabilitu i mimo jízdu.

Představení Fofrtašky 2.0 proběhlo loni na podzim, 15. března 2023 se začala prodávat na eshopu Sinners. A protože bylo k dispozici jen pár desítek kusů, je vyprodáno i přes nemalou cenovkou 9 999 Kč. Ale vážní zájemci prý mají napsat na fofr@sinners.gg.